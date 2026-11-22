AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶1959年物資匱乏的台灣，描述母親靠一針一線做裁縫挑邊維生，作者童年協助工作與送件，並在歲月回望中感念母愛。

回想民國四十八年（一九五九年）的台灣，物資十分匱乏，對普通家庭而言，一件衣服得來不易，往往穿了又穿，改了又改。哥哥穿舊的衣服，拆開修改後，再留給弟弟穿；有些家庭甚至把美援麵粉袋的棉布拆下來，縫製孩子的衣褲，衣服上偶爾還留著「中美合作」的握手圖案。那是一個生活困苦，卻懂得珍惜物資、善用資源的年代。

我的童年在高雄市中心度過，高雄是港口城市，當年常有美軍來台休假，也帶動了當地裁縫業的發展。那時縫紉設備不如今日便利，許多衣服都靠裁縫師傅一針一線縫製。

母親是湖南人，生得一雙巧手，尤其擅長湘繡，我曾珍藏一方她繡著玫瑰的手絹，可惜如今已不知遺落何處。裁縫業的興盛，也給了母親憑手藝賺錢的機會，她替裁縫店承接新衣挑邊的工作，收入微薄，卻能靠雙手一點一滴貼補家用。

我至今仍清楚記得母親工作的模樣，她坐在小板凳上，身旁垂著一顆黃色燈泡，昏黃的光線照著手中的布料，她低頭挑著衣邊，神情專注。板凳旁放著幾個小籃子，裡面裝著不同顏色的線軸，另有頂針、針插、縫衣針和小剪刀。

最特別的是一個小盒子，裡面收著裁縫店交給母親的工資紙牌。每完成一件衣服，老闆便在紙牌上記下工錢；月底，母親再拿紙牌換取現金。那些小小的紙牌，都是她用時間與勞力換來的生活費。

在我的記憶裡，母親幾乎總是低著頭，右手握針，左手捏著布邊，讓針線不停穿梭。她做事細心，從不因趕工而馬虎，每一道針腳都整整齊齊；只有穿針時，她才稍稍抬頭，穿好線就又低下頭，繼續工作，日復一日，從白天到黑夜。

我是母親的小幫手，為了替她節省時間，我在旁準備同色的針線，幫忙剪去線頭、檢查衣服。工作完成後，我用小布巾把衣服包好，穿著木屐走過幾條街巷，到裁縫店交貨，再領回新的工作和工資紙牌。

回家路上，手裡拿著新工作和紙牌，我總是滿心歡喜；回到家，把紙牌放進小盒子裡，我和母親相視一笑，無須多說，我們都明白，那一張張紙牌，記錄著母女倆共同努力換來的生活。

歲月流逝，台灣經濟逐漸成長，生活也慢慢改善。後來，母親年紀大了，雙眼昏花，再也無法做這些細緻的針線工作；我也長大成人，離開她身邊，建立自己的家庭。

多年以後回望童年，最難忘的仍是母親坐在昏黃燈光下的身影，那身影深深刻在我的記憶裡，成為一生珍藏的母愛。

親愛的母親，您離開我已經很久，但您用一針一線留下的愛，始終留在我心中。我愛您，也永遠想念您。