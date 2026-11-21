AI摘要 文章摘要整理： 鎮遠古鎮兼具兩千多年歷史、抗戰遺址與山水風貌，青龍洞、祝聖橋與舞陽河夜景尤具魅力，呈現一座仍有人生活的活態古城。

去貴州旅遊之前，我從未聽說過鎮遠古鎮。它位於貴州東南部，與湖南接壤，已有兩千多年歷史，是中國歷史文化名城；「鎮遠」意為威鎮遠方，古鎮依舞陽河而建，河道天然蜿蜒，將城區分為南北兩岸，山水環抱，格局宛如太極雙魚。

此前我剛遊覽過湖南鳳凰古城。相比之下，鎮遠少了幾分熱鬧，多了一份樸素與沉靜，別有韻味。

進入古鎮，首先參觀的是和平村，這是抗日戰爭時期國民政府軍政部第二俘虜收容所舊址，原設於湖南常德，後因戰事轉移，於一九三八年底遷至鎮遠，直到一九四四年再遷往重慶，其間先後收容六百多名日本 戰俘，是研究中國抗戰時期日俘管理及反戰運動的重要遺址。

鎮遠地處山區，相對安全，且有原清代鎮遠總兵署衙門可供使用，因而成為收容所所在地。所內部分戰俘在教育感化下轉而反對日本軍國主義，成立「在華日本人民反戰革命同盟」分支機構，從事反戰宣傳。如今舊址仍可見高牆圍合的院落、大禮堂及禁閉室，展覽則以圖片、文字介紹這段歷史。看到曾經在此的日本戰俘戰後多次回訪，不禁令人感慨：戰爭留下傷痕之外，也曾有人努力尋求理解與和平。

鎮遠的歷史可追溯至秦代，因舞陽河連接長江水系與西南陸路，這裡自古便是交通要地，也是苗、侗等族群往來之處。明清時期，鎮遠逐漸發展為黔東政治、軍事與商貿中心，各地商人聚集，設立會館，成為西南物資集散地之一。

古鎮街道不寬，青石板路隨河岸與山勢起伏，兩旁店鋪、民居相間，既有遊客往來，也保留著居民生活的痕跡。比起一味追求仿古熱鬧的景區，這裡更像一座自然生長、歷經歲月的老城。明代設州、貴州建省後，鎮遠的地理位置更加重要，往來商旅與使節經此通行，讓這座山城逐漸匯聚不同地域的文化與生活習俗。

舞陽河上的祝聖橋，是古鎮的代表景點。橋畔的青龍洞古建築群始建於明洪武年間，至今已有六百多年歷史，依懸崖層層而建，寺院、樓閣、殿宇錯落相連，融合佛教、道教與儒家文化，有「西南懸空寺」之稱。從祝聖橋拾級而上，可見中元禪院、萬壽宮、青龍洞、紫陽書院等建築，依山傍水，氣勢別致。

登上玉皇閣，舞陽河與古城全景盡收眼底（見圖，作者孤山提供）。碧綠河水宛如一條翡翠綢帶，將古城分成兩岸；青灰色屋頂沿河鋪展，遠處石屏山綠樹成蔭，與對岸山巒相互映襯，古城彷彿安坐在群山懷抱之中。

河面上不時有遊船緩緩穿行，岸邊有人散步、閒坐，古城並未因歷史悠久而顯得凝重，反而在水聲、燈影與人聲之間，流露出平實親切的氣息。

山坡巷弄裡，還保存著不少商賈舊宅，如富家大院、朱家老宅、張家老宅。傳統院落沿巷道錯落排列，有些大門並不正對街道，而是略帶傾斜，當地稱為「歪門斜道」，據說這與風水觀念有關，為的是避開路沖，也寄託了不讓財氣隨流水而去的願望。

傍晚，天色漸暗，兩岸屋宇化作深色剪影，紅燈籠一盞盞亮起，像散落夜色中的紅寶石。我站在新大橋上遠眺，燈火倒映河面，古城宛如一幅徐徐展開的光影長卷。

走過許多古鎮，鎮遠仍大大超出我的預期，它不只有秀麗的山水，也有厚重的歷史、古老民居與保存完好的街巷格局，尤其舞陽河兩岸的夜景，令人流連忘返。這是一座仍有人生活、仍保有日常氣息的「活態古城」，值得細細品味。