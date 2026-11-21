AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶9歲夏天打青黴素後突發過敏休克，靠母親、黃醫師與工宣隊員及時搶救才死裡逃生，從此留下過敏病史。

九歲那年夏天，我因暑假游泳引發中耳炎，到媽媽工作的醫院注射青黴素。那天是第三次打針，七月三十日，正值杭州一年中最熱的時節。

跟前兩天一樣，我獨自走去醫院，途中經過菜市橋和幾家餐館、商店，再轉進醫院，約十五至二十分鐘路程。打完針，我本該自己走回家，不知怎的，那天卻沒有回家，而是跑去找正在上班的媽媽，撒嬌央求跟她一起回家吃午飯。媽媽說還要等一會兒才下班，我說沒關係，可以等。

我一直跟著，媽媽也無法專心工作，便帶我到二樓為院內職工看病的保健科。正當媽媽向醫師訴說自己的不適時，醫師忽然指著我說：「喲，妳女兒怎麼熱成這樣？看，手臂上滿是一粒粒豆大的汗珠。」那個年代，醫院沒有空調，頂多只有電風扇，杭州天氣又熱，出汗也算正常，大家並未太在意。

離開診室後，我和媽媽往樓下走，才走了幾步，我忽然輕聲說：「媽媽，我看不見了。」話音剛落，身子便軟癱下去。

「啊？是中暑了嗎？」媽媽連忙抱著我，幾乎是連抱帶拖地將我拉到一樓大廳的候診長椅上，隨即轉身拽住一名同事——內科醫師黃懷德，他後來成為這家浙江最好的醫院的院長。那天黃醫師剛下夜班，到醫院理髮室理完髮，正準備穿過診樓回家，恰好被我媽攔住：「你幫我看看，我女兒怎麼了？好像休克了。」

黃醫師拉起躺在椅上的我的細胳膊，一邊把脈，一邊詢問近況，隨即判斷：「青黴素過敏。」媽媽抱起我，直奔急診室，黃醫師也緊跟在後，誰也沒注意到，後面還跟著一位「神祕男子」。

到了急診室，黃醫師立即吩咐護士注射腎上腺素，自己則繼續為我把脈。那時正值文革，護士工作懈怠，根本不把醫師放在眼裡，仍在一旁說說笑笑，動作慢吞吞的。儘管黃醫師和我媽都是醫院裡有名的醫師，卻也無可奈何。

沒想到，這時跟在後面的「神祕男子」突然一聲怒吼：「我是工宣隊的！趕快，人都快不行了，還在幹什麼？」當時工宣隊在各單位地位最高，他這一發威，護士頓時慌了手腳，拿起針筒便打，連針法都亂了，不但扎破血管，還有一半藥液噴了出去，不過，搶救總算有了轉機。

這時，黃醫師鬆開手，舒了一口氣，對我媽說：「現在才有脈搏和心跳。」媽媽後來幾次提起，假如當時在長椅上就知道我已沒有脈搏，恐怕連把我抱到急診室的力氣都沒有了。

事後，尤其是我長大以後，家人常常聊起那天的種種假設。如果我沒有撒嬌，而是像平常一樣打完針便獨自走回家，途中很可能就會倒在路旁，路人頂多以為我是中暑，好心給我一碗涼水，我的人生最後一刻也許就定格在路邊橋畔。又或者，如果那天沒有遇上恰巧不當班、醫術高超且反應敏捷的黃醫師，甚至沒有那名仗義出手的工宣隊員，即使人在醫院，再晚十幾二十分鐘，恐怕也難逃一劫。

人生就是這麼機緣巧合，跌宕起伏。

搶救結束後，媽媽叫了一輛三輪車帶我回家。從昏厥到急救，我始終一聲不吭，急診室的醫護人員還說：「這孩子怎麼這麼安靜？她不疼嗎？」其實我是疼的，至今還記得那種感覺，只是一直沒有哭。

終於到家了。外婆正焦急地等著我們，走到門口，看見過了午時仍未如常回家吃飯的我們，正要開口詢問，劫後餘生的我一見到外婆，終於哇的一聲，放聲大哭。

這次死裡逃生，也留下了「後遺症」：從此每次到診所或醫院填寫病歷，都必須在過敏史一欄註明：青黴素（Penicillin）。否則，萬一再來一次，我的小命恐怕就保不住了。