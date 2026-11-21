AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶作者因國文老師偏愛文言文而酷愛成語，雖在生活與工作中屢惹麻煩，卻也成為她學習、教學與晚年娛樂的獨特樂趣。

我讀高中時，國文老師偏愛文言文，凡是文字精簡的作文，都能得到高分。為了投其所好，我寫作文總是盡量長話短說，頻用成語，力求言簡意賅，久而久之，竟成習慣，連平日說話也不自覺地出口成章。

結婚後，我隨夫北上，第一天到新學校報到。教了一段時間，與學生熟悉到可以談心時，他們告訴我：「起初我們對老師的印象，就是成語太多。」

有一次，我在高雄的台語教會領會，這個成語不斷的「壞」習慣，害得負責翻譯成台語的弟兄不時語塞。我還受託替教會抄錄牧師的講道，結果又忍不住把講員的口語改為成語，弄得講章失真，從此他們再也不敢找我了。

不過，到了大學康樂活動玩成語接龍時，我倒是派上了用場。甲方說出一個成語，乙方必須用最後一個字接另一個成語，例如「天作之合」，可以接「合則兩利」；若碰上冷僻的字，就不容易接了，比如「慘絕人寰」。當年沒有手機，也不能上網查詢，對方接不出來就算輸。如今YouTube有個節目叫「寰宇視界」，不知道能不能拿來充數？

記得教書時，有一年暑假，我找到一份賺外快的工作，與幾名來自大陸的中英雙語老師，在教育局圖書館合力翻譯一本學生補充教材。每當大家討論如何將一段詰屈聱牙的英文譯得「信、達、雅」時，他們便客氣地請我想幾個成語，好讓譯文一言以蔽之。

我也喜歡背英文成語。初到美國時，有一次到美國教友家過感恩節，女主人從冰箱取出一盤食物，不慎失手掉在地上，幸好外面還包著保鮮膜。我隨口說了一句：「Accidents will happen.」（意外難免），她頓時露出驚訝的神情。

為了取得永久教師執照，我參加全國教師執照考試（NTE），作文題目是「我一生碰到的最大困難」。我寫道，最大的困難就是到了美國還想重執教鞭，卻得用非母語參加教師執照考試，但我相信「有志者事竟成」（Where there is a will, there is a way.）。後來發現，我的作文分數竟比土生土長的美國白人同事還高，想必評審知道我是新移民，多少給了些寬待。

日前看到一段短視頻，介紹用成語接龍卡牌玩遊戲，簡單易學，寓教於樂，還能提升語文能力。兩人各拿二十張卡牌，猜拳決定先後，輪流依照對方成語的最後一個字接龍，先出完手中卡牌者獲勝。

因此，我特地託人從大陸帶來一套成語接龍卡，可以和住在隔壁的妹妹一起玩，也可以獨自練習。希望這套卡牌不只有娛樂功能，還能幫助自己活絡腦筋，延緩失智。