AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶自民國39年起在台北眷村成長的歲月，並在70多年後的芬蘭遊輪之旅中巧遇舊鄰，喚醒濃厚的眷村情誼與集體回憶。

家中的第一本戶口名簿記載，民國三十九年晚期，我們住在台北市中山北路鐵道旁的鐵皮屋裡，震耳欲聾的火車聲，似乎永無靜止。那是父母輩大遷徙的年代，民國四十年十一月，政府完成全台最大的軍眷村建設，從此我便在這裡生活，直到出國。

來自大陸不同省份的人們，聚居一堂，彼此守望相助，這裡承載著我的青春，也是生命中難以抹去的美好印記。

沒想到，七十多年後一次遊輪旅行，竟重新喚起眷村記憶，我與同村同巷的老鄰居，在芬蘭意外重逢（見圖，作者秀綠提供） ，多奇妙的緣分。

我們聊起當年竹編泥牆、隔音全無的老房子，屋樑上老鼠嬉戲，卻也是貧困年代難得的安樂窩。放榜時，鄰里奔走相告，幾家歡喜幾家愁；颱風來襲，大家帶著草蓆、地毯和蠟燭到師範學校避難。村裡的大公園、籃球場、防空洞，以及周三、周六放映電影的露天影院，還有村口的泰山照相館、回春西藥房、金城麵包店和小吃店，都是我們共同的記憶，儘管在離鄉近八千公里的異國，往事仍歷歷在目。

如今，我們這些眷二代都已是七、八旬的老人了，眷三代也逐漸開枝散葉。路遙遙，水迢迢，這場意外重逢彌足珍貴。互道珍重之後，或許有一天，我們還會再相遇。