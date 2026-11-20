AI摘要 文章摘要整理： 本文以火雞為線索，回憶作者從台灣到賓大、由不習慣美國飲食到與家人歡度感恩節的心路歷程，呈現鄉愁與落地生根的轉變。

當孫女興致勃勃、信心滿滿地前往賓州 大學念書時，我不禁想起六十多年前，她的祖母，也就是我，從台灣飛抵費城 ，第一次走進賓大 校園時，卻是滿心惶恐、不知所措，既不適應課堂教學，也吃不慣宿舍伙食。每當我的中國胃對宿舍伙食發起抗議時，就會約同學去附近一家中國餐館打牙祭。回想起來，只有走進餐館，才能暫時忘卻鄉愁。

我在賓大只念了一年，卻有些往事始終難忘。剛入學時，外國學生都被安排與當地家庭聯繫，我的接待家庭邀請我到他們家過感恩節，享用火雞大餐，讓我滿心期待，因為想起了媽媽做的火雞。

早年住在台中，家裡有個大院子，媽媽養了不少雞。有一天，雞群中來了一隻不速之客，身形比普通雞大上四倍，模樣奇特，還不時引吭高鳴，鄰居們紛紛跑來看熱鬧。媽媽告訴我們，這叫火雞，肉多，可以炒、燉，也可以烤。

農曆新年將近，大火雞突然神祕失蹤，院子安靜下來，廚房卻忙成一團。雞胸肉切片，大火炒得滑嫩；雞腿、雞翅燉成醇香的紅燒火雞；骨頭和脖子則慢火熬成火雞粥。全家吃得津津有味，那頓火雞大餐至今難忘。

沒想到初到費城，也能吃到火雞，我天天盼望，終於等到感恩節。坐在接待家庭的餐桌旁，當女主人捧出一隻烤得淺棕色的大火雞時，大家拍手歡呼，我卻看傻了眼：媽媽做的火雞可是切成小塊的，這麼大一隻，怎麼吃呢？

女主人先帶大家禱告感恩，接著拿起長刀，笑著問我：「妳喜歡白肉還是黑肉？」黑肉聽來嚇人，我毫不猶豫地回答：「白肉，謝謝。」一入口便知不妙，肉質乾柴，既不滑嫩，也沒有醬香，即使加了醬料，仍淡而無味。好不容易吃完，女主人又親切地問：「還要嗎？」我只好勉強回答：「不要了，很好吃，謝謝。」

原以為從此不再碰美國火雞，沒想到有了孩子後，我也入境隨俗，每逢感恩節便買一隻回家烤，看著孩子們不分白肉、黑肉，吃得津津有味，我也心滿意足。只是我始終不愛白肉，最喜歡的仍是把火雞骨頭熬成粥，喝著熱騰騰的火雞粥，彷彿又回到媽媽的廚房。

父親去世後，我接母親到美國養老。感恩節時，她也和我們一起吃烤火雞，我問她：「好吃嗎？」她只是朝我笑笑，什麼也沒說。我們心照不宣，惦記的都是當年那碗火雞粥。

後來聽說有煙燻火雞，我四處打聽，終於找到Honey Baked Ham，每年感恩節前才供應。我特地趕去排隊，買到一隻煙燻火雞，味道確實不錯，但與媽媽燉得入味的紅燒火雞腿相比，仍稍遜一籌。

搬到樂詩畝（Rossmoor）社區後，我與章瑛合租大屋，兩家親友一起過感恩節，三、四十人聚在一堂，熱鬧非凡。長桌上擺滿各式佳餚，媳婦烤的煙燻火雞也在其中。

媽媽的火雞，早已成為遙遠的記憶。來美國幾十年，我從當年吃不慣美國火雞的異鄉遊子，到如今歡度感恩節的家庭主婦，終於把他鄉變成了故鄉。