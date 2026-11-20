作者與昔日學生視訊通話，右下較大照片為作者。（圖/作者曾華容提供）

AI摘要 文章摘要整理： 失聯半世紀的學生透過科技找回老師，師生以LINE視訊重逢，回憶往事、重建聯繫，也讓多年遺憾終於獲得圓滿。

失散半個多世紀的學生，連同那份深藏心底的師生情誼與思念，終於又找回來了，這份久違的重逢，讓我心中百感交集，悸動難以言喻。

我的學生輾轉找到我返台探親的妹妹，取得我的電子郵件及LINE 帳號；經過一番聯繫，有一天，一個學生的名字終於出現在我的LINE上。他告訴我同學們的近況，還說：「鄉下七十多歲的老人，很少有人有智慧型手機 ，於是大家邀約三、五個同學聚在一起，共用一支手機，透過LINE跟老師視訊。」

視訊中，見到五十二年未曾謀面的學生，大家都非常興奮（見圖）。有些人的輪廓依稀可辨，我還能叫出名字；有些則已變了模樣。尤其許清發，畢業後到高雄發展，見過世面，又勤奮努力，言談舉止與小學時瘦小、調皮的樣子判若兩人。留在家鄉的學生容貌變化較小，幾乎都能認出來，女同學的容貌變化則最大。

其中，一個學生回憶說：「有一次上課時發高燒，老師騎著腳踏車載我去看醫師，那份溫暖仍念念不忘。」大家也七嘴八舌地談起往事。

當年我辭職北上教書，同學們十分不捨，無法理解學校為什麼不把老師留下來，竟然全班罷課，沿著學校後面的田埂往山上走，學校不斷廣播，要求六年二班學生趕快回來，最後大家回到學校，卻因罷課受到體罰。有人說，那是他們一生中第一次罷課，至今難忘。後來校長告訴大家，老師到台北是為了與交往六年的未婚夫結婚，同學們才釋懷。

這些陳年往事，五十二年後才從學生口中聽聞，令我既驚訝又感動。回想當年在僑德任教的五年，其他班級年年更換老師，我的學生卻五年來始終只有我一名級任老師，直到我受聘北上教書才離開。或許是我們特別有緣，也感謝校長及家長的器重，才讓這份師生情誼如此深厚。我們一起溫書、打躲避球、參加遠足，琅琅書聲伴隨著歡笑，孩子們就像我的弟弟妹妹，整個班級宛如一個溫馨的大家庭。

一九六九年，我帶著兩歲的兒子，搭機飛越太平洋，踏上美國土地，此後因疏於聯絡，師生音訊中斷。如今終於能在視訊中重逢，感謝科技進步，讓這個多年以來的心願終於實現。

我們還蒐集同學們的住址、電話和照片，建立LINE群組，讓散居各地的老同學重新聯繫、互相照應。大家開始學習使用手機，每天在群組裡互道早安，時常打電話噓寒問暖。

多數學生仍住在家鄉，有人退休，有人捕魚，有人務農種芒果、蓮霧，各自過著安穩的生活。

更令我感動的是，有學生甚至願意提供一個月的食宿，要帶我四處旅遊，可惜我因身體不適，無法成行。此外，許同學特地寄來魚產，黃同學也從台灣帶來烏魚子、櫻花蝦、茶葉、名產及親手曬製的小魚乾，這些跨越海峽的心意，讓我倍感溫暖。

從兒時稚嫩的笑臉，到如今七十多歲的容顏，半個多世紀的歲月，在每個人臉上留下了深深的印記，令人不勝唏噓。有些同學仍無法取得聯絡，有些則已不在人世，每每想起，難免惋惜悲痛。

歲月悠悠，往事如煙，失散半世紀的師生情誼，竟然還能重新接續，是何等難得的緣分！在我的記憶深處，依然珍藏著每一個學生當年純真可愛的模樣，這些身影永遠刻畫在心中。如今重新聯繫上大家，再次提筆寫下這段往事，不僅重續了師生情緣，也終於了卻我人生中一大遺憾。