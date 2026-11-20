AI摘要 文章摘要整理： 作者重做母親的肉丸卻始終難以複製其滋味，從剁肉、拌餡到廚房氣味，回望母親以勞動與耐心揉進飯菜中的愛，並在異鄉以鄉愁重逢。

我把超市買來的絞肉又細細剁了一遍，依照母親的方法做了一盤肉丸，出鍋後嘗了一口，味道和口感仍與母親做的相去甚遠。

從前，市場上買不到絞好的豬肉，母親總要先把豬肉切成小塊，再花許多時間用大菜刀剁碎。砧板上「噠、噠、噠」的聲響迴盪在屋裡，單調而規律，幾乎占據了整個下午；母親始終站著，額角常滲出細密的汗珠。

廚房是母親生活的重心，父親遵循「君子遠庖廚」，鮮少涉足；我則常搬張小板凳坐在門口陪她，有時唱歌給她聽，她總是誇我唱得好、乖巧懂事。廚房裡高起的灶頭、水槽、靠牆的木桌，以及砧板旁的油鹽醬醋，構成童年最熟悉的風景，那方小小的空間，永遠飄著煙火氣和母親的味道。

長我二十多歲的哥哥早已離家，村裡的孩子都有兄弟姊妹，很少找我玩，有些甚至嘲笑我是「垃圾桶裡撿來的」，不配做他們的朋友。

父親年邁，母親看起來也比別人的媽媽年長，讓我不免對自己的身世起疑，卻從未向父母提起，只是帶著些許落寞坐在廚房門檻上，聽母親剁肉、切菜。有時擔心她太累，也害怕年邁的父母不能長久陪伴我，廚房裡漸漸飄出的飯菜香，總能撫慰我的不安。

灶腳邊常有兩隻貓，一隻黑、白、橘三色相間，另一隻帶著黃白條紋，母親用小魚和肉湯拌飯，輕喚一聲「咪咪」，牠們便竄出來。我坐在石階上，看牠們滿足地進食，魚香與飯香也是童年熟悉的味道。

母親做的肉丸滑嫩彈牙，不放味精，卻鮮美無比。她將肉剁得極細，加入酒、糖、醬油、太白粉等佐料，再順著同一方向攪拌許久；先把肉餡舀入瓷湯匙，再用沾水的手掌來回翻滾，直到肉丸光滑渾圓。我曾試著依樣畫葫蘆，卻始終做不出那種緊實細膩的口感。

母親做的青菜肉丸，我們百吃不厭，父親總先舀起一顆，吹去熱氣，滿意地點點頭；我則迫不及待咬下一口，肉香混著青菜的清甜在口中散開，燙得直哈氣，仍捨不得停筷。親友們也讚不絕口，稱那是「世上最好吃的肉丸」，母親只是擦擦汗，淡淡一笑。我為她感到自豪，也明白那份美味，是她在悶熱廚房裡一刀刀剁出的耐心，一次次攪拌出的深情。

有人問我，為何沒有學到母親的手藝？一來，我從未真正請她教我，只是理所當然地坐享其成；二來，要把平凡的事做到極致，需要極大的耐心，而這正是我遠不及母親之處。母親離去後，沒有留下食譜，她的手藝只存在夢與記憶裡，成了一生思念的味道。

對母親而言，廚房是用勞動換取家人溫飽的地方，她的時間與精力都被家務占據，無法給我太多陪伴，但廚房裡的流水聲、炒菜聲、紅蔥頭的爆香、煤炭的煙氣，以及老式瓦斯爐點火的「喀噠」聲，都透過她的雙手，在火光與油煙中傳遞著無聲的愛意。

如今，我試著重現母親的菜餚，不只是貪戀那份美味，更想藉著模仿，重新貼近她當年的辛勞。母親雖少有餘暇陪伴我，卻始終把對家人的愛切得細碎、揉得扎實，默默放進一餐又一餐的飯菜裡。

每當我在異鄉的廚房裡拌著肉餡，眼前浮現的總是童年的老屋、熟悉的廚房，以及母親在灶前忙碌的身影。鄉愁，也許不再只是一個回不去的地方，而是在日常煙火裡，藉著一顆顆親手揉成的肉丸，與母親一次又一次重逢。