作者鄭向元（左1）與慕璇舞蹈團合影。（圖／作者鄭向元提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者在捷克布拉格旅遊時，意外遇見來自台中的慕璇舞蹈團於國際民俗藝術節演出，讓熟悉的國旗與台灣舞蹈在異鄉綻放光彩。

內人與我都熱愛旅遊，年紀漸長後，郵輪 更成了我們的最愛；近年，我們發現源自北歐的維京郵輪尤其適合銀髮族，至今已搭乘三次。

二○一七年，我們第一次搭乘維京內河郵輪，與成功大學同班同學結伴，參加為期十五天的「大巡遊」（The Grand Tour），從荷蘭阿姆斯特丹一路航行至匈牙利布達佩斯，橫跨歐洲，沿途風光令人難忘。行程結束後，郵輪公司還提供延伸旅遊選項，我們選擇下船後搭乘巴士，前往捷克首都布拉格，展開三天的觀光 之旅。

布拉格是歐洲著名的歷史古城，因教堂尖塔與古老塔樓林立，有「千塔之城」的美譽，哥德式的聖維特大教堂、猶太區古老會堂，以及各式巴洛克建築，都見證了這座城市數百年來的歷史與文化。

舊城廣場是遊客必訪之地，因一九四八年及一九八九年的兩次重大政治改革，捷克前幾位總統都曾在此發表演說，向全國人民宣布政權的更換。廣場中央矗立著宗教改革先驅胡斯的雕像，胡斯因批評教會弊端，於一四一五年在康士坦茲宗教會議後被處以火刑，後世捷克人民視他為民族英雄。

廣場上另一處著名景點，是建於十五世紀初的天文鐘，每逢整點，十二門徒的人偶便依序現身，總有大批遊客駐足觀賞。登上市政廳塔樓，還能俯瞰整片舊城區的紅瓦屋頂。

然而，這趟布拉格之旅最令我們驚喜的，並不是這些名勝古蹟，而是在廣場熙來攘往的人群中，突然看見好幾面大大小小的青天白日滿地紅旗，以及一群身穿台灣原住民服飾的年輕女孩。

原來，當時正逢第十一屆捷克國際民俗藝術節，來自台中的慕璇舞蹈團也受邀參加，不僅參與遊行，還擔任當天的開場演出，與捷克、西班牙、挪威、德國等國的表演團隊同台交流，輪番展現具有民族特色的舞蹈與音樂，吸引許多當地民眾及各國遊客觀賞，也讓世界看見台灣舞蹈的軟實力。

舞團成立於二○○六年，由團長黃苡晴邀集舞蹈教育界的專業教師組成，團員來自各行各業，演出融合現代舞、民族舞及芭蕾舞等不同形式。這次帶來的舞碼包括偶戲、月影、花語情及台灣風情，融入布袋戲、中國舞與客家山歌等元素，展現台灣多元的文化特色。

團長黃苡晴表示，希望藉由參加國際民俗藝術節，讓歐洲民眾及各國舞者認識台灣，也讓台灣的藝術團體走向國際，提升台灣的能見度。

身在異國，原本只是尋常的觀光行程，卻意外遇見來自家鄉的年輕舞者，看見熟悉的國旗在布拉格廣場飄揚，心中頓時湧起一股難以言喻的感動。