位於吉林省長春市的偽滿皇宮博物院內的建築。（圖／作者魯秋琴提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以瀋陽到長春的歷史旅行為主線，串聯清朝興衰、九一八事變、偽滿洲國與長春工業復興，反思東北在近代中國的苦難與轉變。

從瀋陽到長春，不過一個半小時的高鐵 車程，卻橫跨三百年的歷史長河。盛京皇宮是清王朝的發祥地，努爾哈赤與皇太極在此建立基業，最終入主中原，締造大清帝國。與北京故宮相比，這裡少了一分恢弘，多了一分草創時期的樸實，更能讓人感受到一個新興政權從東北崛起、逐步改變中國歷史的雄心。

從盛京崛起到北京定鼎，清朝曾盛極一時，卻在列強入侵下逐漸衰敗。歷經鴉片戰爭、甲午戰敗、戊戌變法失敗及庚子事變，最終辛亥革命推翻帝制，卻未能建立穩固的共和秩序。

距離皇宮不遠的張氏帥府，曾是張作霖、張學良父子掌控東北的權力中心，中式院落與西式建築交相輝映，尤其仿羅馬式的「大青樓」，仍可想見當年的氣派。據說，府中廚房常年灶火不熄，遠道而來的客人先在候客室用餐，再進府商談，這份待客之道，終究抵擋不了政治風雲與列強野心。

一九二八年，張作霖遭日本關東軍炸死，張學良接掌東北，宣布東北易幟，歸附南京政府。一九三一年，日軍製造九一八事變，炸毀柳條湖旁鐵路，嫁禍中國軍隊，藉機進攻東北。九一八歷史博物館內，照片、文書與遺物靜靜陳列，沒有刻意渲染悲壯，卻令人感受到那段血淚歷史。

從盛京皇宮、張氏帥府到九一八歷史博物館，串起的不只是幾處景點，更是一段王朝興衰與民族受難的歷程。辮子剪了，帝制結束了，但積弱與動盪並未隨之消失，曾經號稱「龍興之地」的東北終究成為列強覬覦、軍事角力的舞台。

隔天，我們搭高鐵前往長春，這座城市原本有著悠久的歷史，真正改變其命運的，卻是一九三一年以後的歲月。一九三二年，日本扶植溥儀成立偽滿洲國，將長春改名為「新京」，企圖將它建設成殖民帝國在東亞的首都，長春因此留下中國近代史上一段沉痛的記憶。

走在人民大街、新民大街上，依然能感受到當年的都市規畫，寬闊的林蔭大道、放射狀道路、圓形廣場，以及保存完整的官署建築，構成了獨特的城市風貌。我們參觀了昔日的偽滿國務院與中央銀行，厚重的花崗岩外牆、大理石圓柱和挑高大廳，展現出精湛的建築工藝。

最令人驚訝的是大廳天花板上的九百六十塊彩色玻璃，據說象徵中國九百六十萬平方公里的土地，站在瑰麗的大廳裡，不禁感嘆：「文明與野心，竟能如此緊密地交織在一起。」

偽滿皇宮曾是中國末代皇帝溥儀的居所，從紫禁城退位後，他又被日本侵略者扶植為傀儡皇帝，失去了決定自己命運的權力。昔日天子的尊嚴，在這座看似氣派的皇宮裡，反而成了無形的枷鎖。若讓努爾哈赤這位清朝開國太祖看見後世子孫的遭遇，不知會作何感想。

如果說瀋陽的盛京是帝國的起點，那麼長春的偽滿皇宮，便是清朝末代皇室走向歷史終點的一段插曲。

一九四八年，長春經歷解放戰爭的長春圍城，迎來政權更迭。一九五三年，第一汽車製造廠在此奠基，「共和國長子」由此起步。今日的長春，不僅有一汽這座汽車工業重鎮，也有長春電影製片廠及長春軌道客車等代表性企業。它既保存著近代中國最深的歷史傷痕，也見證了東北工業與文化的發展。

我們特意搭乘一輛仍保留舊時代風貌的公共汽車，車身雖有歲月痕跡，依然平穩行駛在人民大街上。透過車窗，看著一棟棟老建築緩緩後退，彷彿整座城市正默默述說自己的過去。我們還換上古裝，任思緒穿越時空，一邊啜飲無糖咖啡，竟也覺得格外有味道。

歷史終究遠去，卻從未真正離開，唯有記住曾經的興盛、衰敗與苦難，才能明白今日的和平、安定與繁榮，從來不是理所當然。高鐵緩緩離站，窗外景物逐漸退去，彷彿看見努爾哈赤、溥儀、張作霖、張學良等歷史人物，列隊站在月台上揮手，提醒我們：前事不忘，後事之師。