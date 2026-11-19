AI摘要 文章摘要整理： 作者返台後重遊台中，走訪舊居、教堂與公園，在城市變遷與老友重聚中，透過一張1957年老照片重見已逝父親身影，感慨歲月與鄉愁。

一九四九年，國共內戰局勢緊張，父親毅然決定舉家遷台，先住在台北，翌年搬到台中模範村。直到一九六六年高中畢業考上大學，我才正式離開台中，前後十六年，此後因在北部求學、工作，很少有機會再回台中。這座城市是我的第二故鄉，童年、小學及中學歲月都在這裡度過，留下滿滿的回憶，這次從國外返台，在好友邀約下重遊台中，雖然當天往返、行程匆忙，卻收穫滿滿。

台中交通便捷，從台北搭高鐵不到一小時便可抵達，已成為一日生活圈。二○二一年四月，台中捷運綠線正式通車，沿線高樓林立，車站乾淨明亮，指標清楚。當天我們便選在捷運站附近餐敘，方便老友相聚。

四名老友見面，大家身體尚稱硬朗，只是兩鬢斑白，已不復當年神采；席間互相調侃，談起往事，笑聲不斷。談話中也得知，有些老同學搬離台中後音訊全無，有些身體欠佳、足不出戶，甚至有人已離世多年，令人不勝唏噓。歡聚時光總是短暫，互道珍重後，大家依依惜別。

一個老友恰好開車，自告奮勇帶我重遊市區。我們先去了兒時住過的模範村，昔日住處如今已改建成四層樓房，再也找不到當年的痕跡；眼前的巷道似乎變窄了，巷子也短了許多，彷彿從小人國走進了正常世界，才發現童年眼中的天地竟如此不同。

接著來到台中農林改良場，那是我童年最喜歡遊玩的地方，如今高樓大廈取代了一畦畦農田；朋友特別指給我看遠處幾株荔枝樹，過去那裡曾是一片果園，孩子們常在樹間攀爬、追逐，當年的歡樂景象依然歷歷在目，只是昔日玩伴如今早已各奔東西。

對街的孫立人紀念館也是一處景點，因時間有限，我們沒有入內參觀。沿街走去，發現劉麵包廠依然營業，招牌上的蘋果麵包仍是許多人喜愛的伴手禮，柔軟又扎實的口感，承載著不少老台中的共同記憶。

隨後來到台中思恩堂。小時候每逢星期日，父親便帶著我和弟弟來做禮拜，他到大堂聽牧師講道，我們則參加兒童主日學，算算距今已近七十年。當天是星期二，教堂沒有開放，只有辦公室兩位工作人員在場，他們得知父親曾是教友，熱情接待，不但打開大堂窗戶方便我拍照，還帶我了解教會的歷史。

我仔細瀏覽牆上一張張珍貴照片，突然，一張標示著「一九五七年五月十二日思恩主日聖經夜校開學典禮紀念」的照片，吸引了我的目光。仔細一看，竟然有父親的身影。

那一年父親三十八歲，身形微胖；我九歲，讀小學三年級。父親離世至今已五十四年，沒想到多年後重返這座教堂，竟能透過一張老照片再次看見他的身影，心中頓時湧起一股溫馨與感動。

思恩堂緊鄰台中公園，園內湖心亭依然矗立，記得小時候，有個叔叔精於攝影，曾在公園裡為我和弟弟拍下許多照片。如今斯人已逝，那些泛黃的舊照卻仍保存於我們各自的手機裡，偶爾翻看，童年時光便又鮮活起來。

搭上返程高鐵時，我想起賀知章的詩句：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰。」詩中的感慨，正是此刻的心情。歲月帶走了青春，也改變了故鄉的容貌，但那些深藏心底的人與事，始終難以忘懷。