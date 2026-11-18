AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶父親長年整理影集、保存家人照片，讓子女在離家後仍能透過影像感受親情，並在祖孫共看老照片時體會家族記憶的延續。

我們家有五十多本影集，都是父親生前十分鍾愛的家庭收藏，其中三十多本是老式影集，封面、封底為硬紙板，內有紙質插頁，以相角固定黑白照片。最早的照片可以追溯到上世紀三○年代，都是父親親手黏貼、整理的。

小時候，常看見父親利用星期天貼照片，他坐在家中的木書桌前，把照片攤開，按照主題和風格分類組合，再用不同顏色或透明的相角套住照片四角，然後小心翼翼地將相角黏在影集插頁上。為了確保黏得牢固，還會在貼好的地方輕輕按壓幾下。

我曾問父親，為什麼要貼這麼多照片？他回答：「我想讓蘭兒（我的小名）長大以後，還能看到自己小時候的樣子。爸爸的第一張照片，可是七歲時才有的……」

為了豐富影集收藏，只要條件許可，父親每隔幾年便帶全家到照相館拍一張合照，有時也請朋友用一二○相機，為家人留下戶外生活的瞬間。這在六○年代我們居住的西北小鎮，既是新鮮事，也是一筆額外的開銷。

記得有一次，我和父親一起翻看影集，看到那些發黃、沒有我的老照片，我嫌它們不好看，問父親為什麼還要保存。他告訴我，那些照片裡都是與家人有關的人和事，等我長大就會明白它們的珍貴。他還教我如何編排照片：要主次分明，人物朝向要協調，畫面布局也要講究平衡；他說，家裡每個孩子都有一本屬於自己的影集，等我們離家時，就把它們送給我們。

果然，高中畢業、即將遠赴千里之外上大學時，我收到了父親送給我的三本影集。翻開一看，從滿月、出生百日，到上中學等重要成長階段的黑白照片，一一呈現在眼前。我的眼眶頓時濕潤了，想到父親在繁忙工作之餘，年復一年地為我整理、保存這些生活點滴，心中充滿感激。

從此，這三本影集陪著我走過大學、畢業、工作，以及輾轉各地的歲月，每當想家時，我便翻開它們，那些照片帶給我家的慰藉，也讓我彷彿再次看見父親伏案貼照片的身影。後來，隨著生活經歷增多和彩色照片盛行，我的照片愈來愈多，影集也愈來愈時尚，但父親送我的這三本影集，以及裡面逐漸泛黃的照片，始終無可取代。

還有一段小插曲。初到美國時，因擔心行李超重，我只好先把照片從三本影集中取出，讓照片與影集分離了一段日子。後來，我還是想辦法把三本空影集一併帶到美國，終於讓照片重新回到原來的位置，心裡才踏實下來。

後來，我帶著一雙兒女回國探望父親。有一天，看見他正陪著外孫們翻看影集，一邊指著照片講述：「這是你們姥爺七歲時的樣子……那是你們媽媽上學時獲得的獎狀……這些則是你們在美國過生日的照片。」祖孫三代圍坐在一起，分享著一張張老照片，那畫面格外溫馨。

直到這一刻，我才更加深刻地理解父親當年整理、保存影集的良苦用心。他不只是想留住孩子成長的模樣，更希望後代能從這些照片中，看見家族的血脈延續，記住往日的溫情與故事。

父親過世後，他珍愛的那些舊影集依然被妥善保存。它們不只是老照片的集合，更是父親留給我們的家族記憶，也將繼續傳承下去。