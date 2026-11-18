湘儀家園門口

AI摘要 文章摘要整理： 湘儀家園見證了三線工廠從深山建廠、遷至長沙到破產的興衰，也保存著洪江鄉音、小吃與老職工記憶，成為幾代湘儀人的精神家園。

長沙汽車西站周邊，至今還保留著一大片陳舊的六層樓房，牆壁泛著歲月的灰黃，磚縫間爬滿青苔，樓根長著青草，陽台晾衣杆上依然掛著衣被。這裡就是「湘儀家園」，曾經擁有上萬名職工的國防軍工配套生產大廠的家屬區。

樓房還是是四十一年前的福利住房，每戶兩室一廳，五十六平方米，沒有電梯。推開一扇扇木門，彷彿也推開了一段被歲月封存的往事。

故事始於一九六六年，三線建設時期，湖南湘西儀器儀表廠祕密建於洪江深山之中，技術骨幹來自上海、天津、北京、東北等地的軍工企業，也有北大、清華等高校的人才；大多數普通職工則來自洪江、安江及湘西一帶。一九八五年，工廠遷往長沙，簡稱「湘儀」。

然而，這家曾經興盛一時的工廠，終究未能逃過時代變遷，二〇〇六年宣告破產。唯有那塊繁體金字的「湘儀家園」門牌和雄偉的石獅（見圖，作者孫文廣提供），歷經四十多年風雨，依然守望著這片家園。

我與洪江也有一段不解之緣，年輕時曾隨森林勘測隊工作，住在洪江的黃茅公社；妹妹當時也在洪江，參加了修築洪綏鐵路的隊伍。那些青春歲月，為我們留下了難以磨滅的記憶。

十年前，我從廣東回到長沙，特地來到湘儀家園尋訪舊友，當年有同班校友和學生在湘儀工作，得知我來訪，儘管白髮已染鬢角，大家仍從六樓一步步走下來相見。

劉娭毑是我同班同學桑方沛的妻子，桑方沛從部隊轉業到湘儀，後任營銷處處長，十八年前因病離世；談起已故鄰居向菊英，也忍不住淚流滿面。另一名段姓同學中風後坐在輪椅上，由妻子和鄰居攙扶著下樓，他額頭沁出細汗，一見到我，便顫抖著伸出手，激動得說不出話來，眼裡閃著淚光。她們都是我曾經教過的學生，幾個同學朋友也陸續趕來，大家歷經半生風雨，如今又各自承受著年老病痛的煎熬。

我拄著拐杖在家園裡走走看看，不到千米長的舊馬路，被職工親切地稱為「洪江一條街」。街道一側是家屬樓，另一側是一排樸素的小店，「洪江米粉店」、「洪江仔鴨老店」依然賣著家鄉口味，招呼客人的也是熟悉的洪江腔。

一家只有二十多平方米的小粉店，擺著六張雙人桌，店主彭、黃夫婦是湘儀老職工的第三代。他們說，爺爺奶奶叮囑過，要好好經營家鄉小吃，別忘了老家，讓離鄉的洪江人吃上一口，便能想起故鄉。夫妻倆特地為我端來一碗豬腳粉，筷子粗的米粉滑爽有韌勁，配上香脆的洪江酸辣菜，這哪裡只是一碗米粉？分明是兒時的滋味，是再也回不去的悠悠歲月。

湘儀家園至今仍保留著當年的居民街道管理體制，老人們三三兩兩在街上閒走，有的坐輪椅，有的拄拐杖，有的由家人陪伴，坐在樹下石凳上聊著家常；長沙城裡的洪江老鄉，也常來這裡尋找童年的記憶。街巷間的一聲聲鄉音，承載著濃得化不開的鄉愁。

湘儀家園不只是一座見證時代風雨的老家屬區，更是幾代湘儀人永遠的精神家園。