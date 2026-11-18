AI摘要 文章摘要整理： 文章回憶七○、八○年代露天電影的情景，從便宜票價、免費放映到跑片中斷與重播，呈現群眾共同觀影的熱鬧記憶。

七○、八○年代，看一場電影，票價大約一角錢（人民幣，下同），當時普通人的工資不高，一角錢也不是隨便花的。不過，若是機關、工廠或學校組織放映，通常免費，到了放映的日子，大家早早吃過晚飯，便拎著小板凳，三三兩兩地走向放映場地。

一塊空地、一處學校操場，或工廠、機關的院子，只要掛起一幅白色銀幕，就成了大家的電影院 。天還沒全黑，場地裡已經有人，小板凳一排排擺開，人群從四面八方聚攏，不一會兒便坐得滿滿當當。

那時，看電影是普通人生活中的一大樂事。放映前一天，大喇叭便會廣播第二天上映的片名，消息一傳開，大家心裡便有了盼頭。孩子們總是來得最早，搶占前排；大人們則一邊聊天，一邊找地方坐下，有些人還帶著一小包瓜子，邊吃邊等電影開場。

放映員在機器旁忙著準備，將一盤盤電影膠片裝上供片盤，再穿過放映機，接到收片盤上；等一切就緒，機器便發出均勻的「噠噠噠」聲，膠片開始轉動。銀幕上有時先播放新聞簡報或宣傳短片，畫面偶爾晃動，聲音也不十分清楚，大家卻不在意，只盼著正片早點開始。

那時電影不多，許多影片大家早已看過好幾遍，有些台詞甚至都能背下來，可是，只要聽說晚上有電影，大家仍會帶著小板凳早早趕來。電影開始後，場子漸漸安靜，只剩偶爾的咳嗽聲，孩子們卻坐不住，一會兒站起來，一會兒蹲下去，總被大人輕輕拉回座位。

電影放到一半，偶爾會突然中斷，銀幕一黑，聲音也隨之消失。觀眾先是一愣，接著便有人嘀咕：「怎麼不放了？」「是不是機器壞了？」這時，放映機旁亮起燈，工作人員忙著檢查，大喇叭也傳來通知：「跑片還沒送到，請大家耐心等候。」原來，問題出在送片的人還在路上。

所謂「跑片」，就是電影膠片在不同放映點之間輪流傳送，一套電影拷貝往往要分盤放映，放映點之間也得依照排定的時間接力送片。送片人有的騎自行車，有的騎摩托車，一路奔忙，爭分奪秒，一旦膠片未能及時送達，放映便只能暫停，觀眾也只好等候。

其實，這種停頓大家早已習以為常，沒人散場，也少有人抱怨，有的點菸，有的聊天，有的抬頭望著那塊白布，等它重新亮起來。孩子們倒不著急，趁著黑暗在場地裡跑來跑去，嬉戲追逐。

過不了多久，送片人抱著幾盤膠片匆匆趕到，有人高喊一聲：「片子來啦！」放映員立即接過膠片，熟練地裝上機器，片刻之後，銀幕重新亮起，故事接著演下去，觀眾也像什麼事都沒發生過，繼續津津有味地看電影。

散場時，夜已深了，人群拎著小板凳慢慢散去，有人還在議論電影情節，孩子們不時回頭望望那塊掛在夜色中的白色銀幕，似乎有些捨不得。第二天再經過那片空地，一切又恢復原樣，昨晚的熱鬧彷彿不曾發生。

後來，生活條件逐漸改善，有了設備更完善的電影院，露天電影也愈來愈少，那種一角錢看一場電影、整晚坐在空地上的日子，漸漸成了回憶。現在想來，大家看的或許早已不只是電影，還有那個熱鬧的晚上，和一群人坐在一起的時光。