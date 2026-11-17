AI摘要 文章摘要整理： 本文透過作者在工廠時期認識的3位「胡司令」，描寫文革造反派如何在政治風潮中起落，最終淪為時代丑角，也帶出人事與命運的無常。

借助革命樣板戲的流傳，「胡司令」這個稱謂一度名滿天下，無人不知那個色厲內荏、大腹便便的草包軍頭。六○年代末，我被迫到工廠當工人，後來因有寫作專長，被借調到一織公司政宣組工作，竟有幸結識三個在公司系統大名鼎鼎的造反派頭頭，合稱三個「胡司令」。其中兩人其實姓吳，好在上海話裡胡、吳不分，就像王、黃難辨，因此統稱胡司令也無妨。

三人中地位最高的，應是「吳工會」，他從色織廠造反後，便一路竄升，坐上公司工會負責人的高位，整天待在政宣組隔壁的工會辦公室。他身材高大壯碩，方臉盤，頭上總戴著一頂軍帽，彷彿時刻維護著造反派的英武形象。

他平時見人笑瞇瞇的，看起來頗為和善；工會日常工作不算繁忙，他經常負責向各廠分發戲票、工業券等福利票證。那時文化生活十分枯燥，連上海芭蕾舞蹈學校等文藝團體的演出票，也須由單位統一發放，反而顯得格外珍貴，我偶爾請他幫忙留兩張戲票，他通常樂意相助。此外，工會還組織各廠乒乓球隊舉行友誼賽，多少豐富了青年工人的業餘生活。

一九七五年，反擊右傾翻案風運動展開，鄧小平再次下台。吳工會在公司批判會上，聲色俱厲地指責黨委書記追隨鄧小平路線，處處打壓造反派，言語間充滿憤慨；那名老山東書記只能唯唯諾諾，接受批評。誰知不久，四人幫垮台，鄧小平重新復出，造反派從此失勢，吳工會很快遭到撤職，遣回原來的色織廠，重新當起普通工人，我此後再也沒有見過他。

第二個胡司令倒是正宗胡姓，與我的關係也近一層，因為他和我妻子在同一家手帕廠工作；我姑且稱他為「胡大學」，因為他是四川美院文革前畢業的正規大學生，六○年代分配到工廠美工設計室任設計員。他面目清秀，身材瘦削，卻始終精神飽滿，或許自恃才華，卻又懷才不遇，文革中揭竿而起，積極展現自己的本領。他說話條理分明，敢於拍板，很快成為工廠造反派頭目，深得部屬擁戴。

胡大學的四川口音很重，在公司學習班發言時，總愛說「我們造反派如何如何」，聽起來倒像是在說「我們炒飯派」，令人忍俊不禁。我曾隨廠裡乒乓球隊到手帕廠比賽，他特地來到球桌旁與大家打招呼，還親自揮拍打了幾下，顯得很親民。畢竟受過正規教育，他造反時比較懂得分寸，沒有大鬧特鬧，也未刻意刁難廠裡的黨總支書記，因此文革結束後，他沒有受到特別處分，只是重返美工設計室，繼續發揮專業所長，也算適得其所。

第三個司令仍姓吳，是染紗廠的造反派頭頭，我稱他為「吳老粗」，因為他五大三粗，長相最不起眼，活脫脫像「沙家浜」裡那個腦滿腸肥的胡傳魁。他說話甕聲甕氣，中氣十足，一副大老粗要領導一切的架勢；或許是文化底子薄，每次到公司開會，發言總是結結巴巴，說不出多少道理。後來聽說他患了癌症，加上造反派失勢、自己也被迫下台，風光不再，心情鬱悶，不久便去世了。

我與吳老粗並無私交，沒想到他的女兒後來竟成了我們夫婦的好朋友，我們暱稱她為阿芳。阿芳與父親的粗獷形象截然不同，長得文靜秀氣，笑起來有兩個明顯的酒窩，想是承襲了母親的基因。她與我妻子的同廠好友阿輝是鄰居，兩人插隊落戶時便相互愛慕，自由戀愛，最後結為伴侶。後來他們先後來到美國，住得離我們不遠，因此常有往來。

一次家庭聚餐時，我偶然得知阿芳的父親竟是當年那位吳老粗。單從外貌看，實在很難找到父女倆的相似之處，阿芳也坦承，父親不善言辭，說到底是個老實人。她來美後一直勤懇工作，甚至甘願到別人家幫傭，為小家庭分擔重擔；或許過度勞累，又未及時就醫，她年僅六十出頭便因病離世，留下阿輝和唯一的兒子。我對她的早逝深感惋惜，時常想起她的善良，也不免聯想到她那個曾經風光一時的父親。

造反派是特殊年代在政治操弄下催生的畸形產物，從王洪文這個最高層的代表人物，到各地形形色色的頭頭和追隨者，一度橫行無忌，造成無數禍害，直到四人幫垮台，才逐漸退出歷史舞台。轉眼間，文化大革命爆發已過一甲子，回想我認識的這三個「胡司令」，充其量不過是被人操縱擺布的時代丑角。儘管如此，他們至少也曾在那個「你方唱罷我登場」的亂世裡，過足了一把司令癮。