AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1975年與同學赴拉拉山露營，因缺鍋向原住民造林隊挑戰酒拳，靠彭修謙的高超拳技贏得鍋子，留下難忘趣事。

前些日子，大同工學院同學聚餐，謝鼎信帶來一瓶珍藏多年的金門陳高，尚未開封，酒液已因歲月蒸發，只剩原來的三分之二，每人淺酌一小杯，酒味甘醇，卻勾起我一段有趣的往事。

謝同學生長於台北大稻埕的中藥商大家庭，兄姊中有不少高學歷的前輩，留下許多戶外活動的知識與裝備，包括台灣精密地圖、指北針、高山瓦斯爐、炊具、登山用品、潛水鏡和皮艇，以及估算高度、規畫行程的方法，這些原本是我服預官時才學到的知識，我們在學生時代便已熟練運用。當年曾一起攀登合歡山、太平山，徒步南橫縱走，也到坪林抓蝦、福隆游泳，每次都玩得盡興。

一九七五年退伍後，正值大家求職期間，時間比較自由，謝鼎信邀彭修謙和我到拉拉山露營，重溫大自然的樂趣，洗去一年十個月單調刻板的軍旅生活。

出發當天，謝同學和彭修謙準備了食物及炊具，兩人共乘光陽八十機車，我則騎著父親的石橋一百，載著厚重的三角帳篷，三人從萬華出發，經土城、三峽、大溪，沿台三線前往復興鄉吃午餐，再循台七線經羅浮大漢橋、下巴陵，繼續上行至上巴陵。

山路蜿蜒，沿途少見行人，只有兩輛機車的引擎聲在山谷間迴盪。迎面而來的涼風拂過臉頰，秋高氣爽，彷彿將軍旅生活的沉悶一掃而空。

抵達拉拉山國家森林遊樂區時已近黃昏，園區幾乎不見遊客，我們將機車停在園區外，先到一號神木區走走，順便尋找露營地點，最後在園區外、卡拉溪附近找到一塊空地。三人搭好帳篷，拿著裝食物的袋子到溪邊清洗，謝鼎信突然大叫：「沒有帶鍋子，怎麼辦？」大家重新清點裝備，能派上用場的，只有我那個軍中鋁製水壺杯，根本無法拿來煮飯，更別說還要燉一隻雞了。

天色已暗，三人只好沿著山路尋找解決辦法，不久，發現路邊有一堆營火，三個人正圍著一口黑色小鍋吃飯喝酒，香氣四溢。我上前向一名瘦小的原住民說明來意，希望等他們吃完後借用鍋子，對方說自己是拉拉山造林隊的隊員，知道鍋子放在哪裡，但要我們先贏了酒拳，才肯告訴我們。

我們三人之中，彭修謙最擅長划拳，他在金門服役時，經常利用休息時間練習，功力大增，於是大家推他出戰。我擔任裁判，雙方約定以「日本拳」（又稱帕拉干，PaLaCan）比賽，五戰三勝。

老彭與男子相對而坐，目光緊鎖。我喊比賽開始，兩人右手同時握拳劃出殘影。首局，老彭手拳上揚直指額頭，對方則停在右耳，老彭變招成功拿下首勝。

次局，對方將拳頭在鼻前晃動故弄玄虛，老彭中計，拳頭也停在鼻子；不料對方在最後關頭拳頭下沉，穩穩扣在下巴，成功反擊，雙方一比一平手。

第三局，兩人速度加快，拳影在額頭、鼻子與雙耳間瘋狂變換，老彭在千鈞一髮之際，拳頭突然下沉扣在下巴，成功再下一城，比數來到二比一。

關鍵第四局，對方退無可退、眼神銳利，兩人速度達到巔峰。老彭拳頭化作白芒直衝右耳；對方憑直覺決定將拳頭重砸在下巴。可惜老彭技高一籌，衝向右耳只是大動作的幌子，最後關頭，他的拳頭其實定格在額頭上方，老彭成功拿下第三勝，贏得比賽。

對方心悅誠服地豎起大拇指，指著我們身後的山路說：「從這方向走，左邊有一面石壁，爬上去就能看到鍋子。」我們依照指示，果然找到了那口救命的鍋子。

一場酒拳，換來一口鍋，也讓那趟拉拉山露營增添了意外的樂趣。多年過去，當年一起出遊的情景仍歷歷在目，尤其是酒拳高手彭修謙，更成了我們同學聚會時津津樂道的人物。