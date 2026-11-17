AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1979年知青末期參加徵兵體檢，因先天平足未能入伍，當兵夢破滅後返城，並以此告別兩年多的知青歲月。

這是我兩年知青生活的最後一段經歷。一九七九年晚秋，經知青點和大隊考核、政審及推薦，我獲准到當地徵兵體檢站參加體檢，遺憾的是，由於先天平足，我抱著僥倖心理追逐的當兵夢，終究破滅了。

這年秋天，一年一度的冬季徵兵開始。當時，對越自衛反擊戰雖已結束，中越邊境仍處於緊張對峙狀態，零星戰事時有發生；加上這年徵召的兵種是工程兵，主要從事鑿山洞、修鐵路等工作，因此當地青年，尤其是插隊知青，報名者比往年少了許多。

不過，仍有人希望藉服兵役逃離農村，或是為日後轉業找份好工作。我也是其中之一，抱著一絲僥倖，想藉此驗證部隊對平足的徵兵規定。

我從小有個鮮為人知的祕密：平足。幼年隨父親回遼西老家過年時，一名當過兵、負傷轉業回鄉的叔伯，無意間看到我的腳板，便驚嘆：「這孩子長得挺好，可惜兩腳是平足，影響奔跑和走長路，這輩子當不了兵。」當時我似懂非懂，將信將疑。

上小學後，我在體育方面表現出色，更對這番話不以為然。百米賽跑，我年年為班級爭分；一百米、兩百米接力賽，我也是班上首選。四年級郊遊爬山，我徒步數公里，兩度擔任班級旗手，一路奔跑攀爬，率先登頂，還為班級贏得年級和學校兩項第一。這些經歷讓我始終不服氣，暗自決定長大後一定要參加徵兵體檢，看看部隊究竟如何認定平足。

當年我們大隊有兩個徵兵名額，最後推薦兩名本村青年和兩名插隊知青參加體檢。兩名本村青年身材矮小瘦弱；知青中，徐某下鄉後便在知青點伙房當伙夫，養得白白胖胖；另一個就是我，經過近兩年田間勞作，已曬得黝黑，四肢健壯，只是個頭稍矮。

晚秋的一個清晨，大隊民兵連長開拖拉機，將我們四人送到十公里外的徵兵體檢站。內科、外科、耳鼻喉科逐項檢查完畢，我又被帶進一間房，一名男軍醫讓我脫去衣服，測量身高體重：一米六九，六十二公斤，查看過我的雙腳後，在體檢表上重重寫下兩個字：平足。我的當兵夢就此破滅，徐某也因血壓、體重超標遭淘汰，反倒是那兩名瘦弱的本村青年如願入伍。

此時，知青即將大規模返城的消息已經傳開，體檢結束後，我便告別民兵連長，跑回城市的小家，專心等待返城通知，兩年多的知青生活，也就此畫上句號。

其實，沒能當兵，我並沒有太多驚愕或惋惜，畢竟報名之初就只是抱著試試看的心態。只是夢想破滅後，我竟莫名埋怨起父母：為什麼給了我這樣一雙腳？不但讓我在風華正茂時無緣穿上軍裝，還害得我一輩子買鞋都不稱心。

無奈木已成舟，我只好把這雙腳小心藏起來，從少年、青年到壯年、老年，始終穿比腳大一號的鞋，而且多選休閒鞋，既讓扁平肥大的腳板有寬鬆的空間，也免得被人看見它的「真面目」。