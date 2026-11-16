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槳聲遠去 秦淮依舊

張鐵夫
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一九七六年，作者張鐵夫（前排左四）二十二歲，在淮北W縣機電排灌管理站維修車間當鉗...
一九七六年，作者張鐵夫（前排左四）二十二歲，在淮北W縣機電排灌管理站維修車間當鉗工。（圖／作者張鐵夫提供）

AI摘要

文章摘要整理：

作者在古稀之年終於夜遊秦淮河，發現昔日槳聲燈影已被馬達與燈光科技取代，卻也在古今交融中重見歷史與青春夢想。

我第一次知道南京秦淮河，是一九七七年恢復高考那年，在「語文」複習資料中讀到朱自清的「槳聲燈影裡的秦淮河」，後來又讀了俞平伯的同題文章。那年我二十三歲，在淮北W縣當鉗工，雖不完全懂得其中意境，卻著迷於秦淮河朦朧的夜色。

一九八○年九月底，我與妻子旅行結婚，從W縣搭車轉乘火車來到南京，因婚假和預算有限，與朱、俞筆下的秦淮失之交臂；此後多次因公來南京，仍未曾遊覽秦淮河。隨著閱讀漸深，十里秦淮見證的歷史興衰，成了我心中揮之不去的嚮往。

這個願望終於在古稀之年實現。二○二五年六月十四日傍晚，我來到夫子廟遊船售票處，用手機花一百二十元人民幣，購買「內秦淮河東段遊覽線」成人船票。站在魁星閣上俯瞰，泮池碼頭幾乎擠滿了遊船和畫舫，朱自清文中所寫的大船、小船（七板子）已不見蹤影。我背著雙肩包、挎著水壺，登上「泊秦淮六」號畫舫。

船身金黃，屋脊覆著小瓦，朱紅立柱飾有藍雲金龍浮雕，船艙四周是玻璃窗，少了古典雅致，卻多了現代設施，我忽然意識到，等待四十八年的秦淮河，早已不是朱、俞二位先生當年所見的模樣。

駕駛員啟動馬達，低沉的「隆隆」聲響起，這便是百年後秦淮河上的「槳聲」了。朱自清寫道：「在夕陽已去，皎月方來的時候，便下了船。於是槳聲汩——汩，我們開始領略那晃蕩著薔薇色的歷史的秦淮河的滋味了。」如今，天色漸暗，秦淮水依然晃蕩，承載著薔薇色的歷史，只是槳聲已化作馬達聲。

畫舫緩緩離岸，兩岸燈火次第亮起，盤龍柱、LED彩燈和動畫屏幕，都帶著鮮明的時代印記。數位船娘「秦小鷺」以電子合成音介紹秦淮，與岸邊古琴聲交織。我忽然覺得，傳統與現代並非彼此對立，而是在這條古老河流上交匯。

畫舫穿行江南貢院與河房之間，暮靄下，藤蔓覆滿石牆，形成緻密的綠色簾幕，燈籠映入水中，波光與燈影交織。我想起朱自清筆下「綠如茵陳酒的秦淮水」，也想起俞平伯寫秦淮河「隨雙槳打它，終是沒言語」。百年前的文字彷彿走出書頁；岸邊穿漢服、撐油紙傘拍照的年輕人，也以自己的方式把傳統帶回秦淮。

進入白鷺洲公園，五孔石拱橋玩月橋映入眼簾，這裡曾是賞月勝地，橋畔有明末秦淮八豔之一馬湘蘭的幽蘭館舊址；詩詞碑廊留下歷代文人的印記，七彩水街背後則是六百多年歷史的南京城牆。望著白鷺洲，我想起李白「三山半落青天外，二水中分白鷺洲」的詩句，才真正體會到，歷史不只是書本上的年代與人物，也是一座橋、一處舊址，甚至一陣河風、一片燈影，都能讓人與古人相逢。

畫舫續往桃葉渡。相傳東晉時，王獻之的愛妾桃葉每次渡河都心生畏懼，王獻之便作「桃葉歌」安慰她。千年後，桃葉的故事仍在河畔流傳，我望著河面，想著古人的等待與相思，是否也與我遲來的凝望重疊？

百年前朱、俞乘坐人力畫舫，聽槳聲、歌聲和船娘胡琴；我聽見的卻是馬達與數位船娘的聲音。船變了，聲音變了，我們面對的仍是同一條河；秦淮河不拒絕時代變遷，卻總把過去留在今天的水波裡。

遊船來到東水關、大中橋一帶，夜幕下，河面波光瀲灩，古箏聲中，畫舫調頭返航。朱、俞當年夜遊秦淮，終點是復成橋；朱自清在那裡遭遇現實糾紛，心緒由沉醉轉為悵惘。百年後，我沿著同一水路返航，卻聽不到船娘的胡琴與歌聲。

返航途中，畫舫再次經過江南貢院，這裡曾是重要的科舉考場，唐伯虎、吳承恩、吳敬梓、袁枚、張謇、陳獨秀等人，都與江南科舉文化有所關聯，陳獨秀更是我的安慶老鄉，晚年貧病交加的他洞察歷史，提出了他對於民主政治的「最後見解」，至今仍具有強大的思想穿透力。

畫舫駛過魁星廊，馬達隆隆作響，緩緩靠岸。我忽然明白，這趟秦淮之行所尋找的，不只是朱自清筆下的「薔薇色的歷史」，也不只是燈影、樓台與畫舫，而是當年那個燈下讀書的青年所懷抱的夢想，它陪我走過半生，終於成為真實的抵達。

畫舫靠岸，我收起Insta三六○相機，它能記錄旅程，卻收藏不下近半世紀的等待與追尋。秦淮水流淌，槳聲已化作馬達轟鳴；那些沉澱在河底的故事，終將在某個月夜，與另一個陌生人的目光相遇。

精華 FAQ

  • 作者年輕時便讀到朱自清與俞平伯描寫秦淮河的文章，對其朦朧夜色與歷史意境深深著迷。之後雖多次到南京，卻始終未能成行，這份遺憾與閱讀記憶一路累積成長久期待。

  • 他看到的秦淮河已是遊船林立、畫舫密集，船身配有玻璃窗與現代設施，岸邊還有LED彩燈、動畫屏幕與電子導覽。昔日人力船的槳聲與船娘胡琴，已被馬達聲和數位播音取代。

  • 文章借秦淮河之旅寫出對歷史、文學與人生追尋的回望。作者認為河流雖隨時代改變，但故事、記憶與文化仍沉在水波裡，並在每一次凝望中與後來者相遇。

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