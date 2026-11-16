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斑駁中打撈記憶碎片

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AI摘要

文章摘要整理：

作者在運動場看台旁回望住了多年的老宿舍，從搬家、育兒、教學到四代同堂，打撈出一段段平凡卻珍貴的家族記憶。

我靜靜坐在運動場看台的階梯上，目光落在另一側看台後那幢陳舊的九層公寓，這座歷經三十多年風雨的老建築，恍惚間又恢復了嶄新的模樣，彷彿還聞得到當年搬進去時新房子的氣息。手機裡流淌的懷舊旋律，悄然打開記憶閘門，我努力從歲月深處打撈那些零散的片段。

三十多年前，這幢大樓是校園新建的教工宿舍，父母分到一套三居室；後來學校房改，宿舍成了父母的房子，也成了我安穩的「娘家」。我在這裡住了三年，便遠赴大洋彼岸，此後數十年間，每逢假期返家，這裡總有一盞燈等我、一張床供我歇息。直到近兩年退休，才有更多時間回來陪伴父母。

房內幾乎未變的擺設，總能喚回沉睡的往事。其實，我自己的小家也在同一校園，先生畢業後留校任教，分到筒子樓裡一間狹小的房間，那便是當年的「新房」。長廊兩旁堆滿各家的炊具，做飯時整條走廊都成了大廚房，公共廁所和浴室則又濕又髒，兩人生活尚可勉強應付，兒子出生後便難以招架，只好先搬回父母的宿舍。住了不到半年，我們才搬進眼前這幢新宿舍。

不久，先生出國留學，我便繼續住在娘家，借助父母幫忙照顧幼小的兒子。這幢與兒子幾乎同齡的房子，也見證了我初為人母的喜悅與辛勞。

兒子曾在樓外的大運動場蹣跚學步，在跳遠沙坑玩沙，後來又沿著跑道學騎三輪車，他每一點進步，都令我欣喜。學會走路後，他還曾跑進廚房，把灶台下的鍋子一個個搬出來，讓人又好氣又好笑。

當年我在大學任教，每周只上兩次課，另有一次學生實驗和一個下午的教研組政治學習，其餘時間幾乎都在家照顧兒子。有時只盼父母替我看一會兒孩子，讓我去市場買菜，也算難得的自由。兒子滿兩歲便進了大學幼兒園，起初百般抗拒，每天出門總要哭鬧一番；若趕著上課，更是狼狽。其實，當年年幼的我，不也曾因不肯上幼兒園而哭鬧，惹得母親心煩？原來，這竟是一場生命的輪迴。

夜裡哄兒子入睡後，我常在檯燈下備課、批改作業，四周安靜，孩子熟睡，即使仍有工作要做，心裡卻十分溫馨。那時我也迷上廣州「珠江經濟台」的「午夜傾情」，每晚聽著主持人林小溪柔美的嗓音和節目裡的歌曲入眠，那是一天中最放鬆的時刻。

出國前，外公的老屋拆遷，新房尚未分配，外公外婆便搬來與我們同住。房子雖小，卻留下我人生中唯一一段四代同堂的時光。外公逗弄兒子的歡樂，外婆照料孩子的溫情，至今仍清晰如昨。

這些藏在老屋裡的記憶，看似平凡微小，經歲月洗滌，再回頭拾起，每一片都閃著溫潤的光，也讓那段尋常歲月顯得格外珍貴。

微風吹來，彷彿催我回家，我起身走下看台，緩緩踏上歸途。那些記憶碎片又沉回水底，但我知道，它們一直都在，靜靜等候我下一次打撈。

精華 FAQ

  • 因為這幢房子不只是住所，更承載了她從新婚、育兒到陪伴父母的多段人生經歷，許多日常細節都與家人記憶緊密相連。

  • 她提到父母分到教工宿舍、自己住筒子樓與新宿舍、兒子在運動場學步與玩耍、夜裡備課聽廣播，以及外公外婆同住的四代同堂時光。

  • 文章透過斑駁老屋與零散往事，表達對平凡生活的珍惜，強調記憶雖然細小卻有溫度，會在歲月沉澱後成為最深的情感依靠。

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