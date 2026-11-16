AI摘要 文章摘要整理： 文章透過兩個茶樓故事，寫出「得閒飲茶」背後的牽掛、親情與友情，提醒人們在忙碌人生中仍要抽空陪伴重要的人。

見面時說聲「得閒飲茶」，已成為人們的客氣話，在西雅圖 生活這些年，我逐漸體會到，這四個字看似輕巧，背後卻牽動著許多沉甸甸的念想。

有一次，我在大龍茶樓看見一對老夫婦，面前擺著一壺普洱和幾碟點心，卻不時抬頭張望樓梯口，有人上來，老先生眼睛便亮一下；看清不是等的人，神情又黯淡下來。半小時後，手機響了，他接聽幾句，只說：「沒事，你忙。」便掛斷電話。兩人慢慢吃完點心，續了幾次茶，臨走時還互相說：「得閒飲茶，心情愉快。」

後來在超市重遇，才知先生姓朱，夫婦育有四個子女，個個有出息，卻分散美國各地：大女兒在紐約當律師，大兒子在芝加哥 從事金融，小兒子在費城當醫師，小女兒則在洛杉磯 教書，都難得回家陪伴父母。朱先生感慨，年輕時以為孩子走得愈遠愈有本事，到了晚年才明白，孩子再有出息，也填補不了父母的孤單。「得閒飲茶」從一句約定，漸漸成了一聲嘆息。

前年秋天，一名姓章的鄉親到紐約辦事，偶然遇見朱先生的大女兒，閒聊時提起父母常說的「得閒飲茶」。沒想到，這番話讓她深受觸動，當晚便在家庭群組留言：「爸爸媽媽總說得閒飲茶，我們做子女的，難道忙得連陪他們喝杯茶的時間都沒有嗎？」

感恩節前一天，四個孩子帶著配偶和兒孫，從各地飛回西雅圖。翌日，一家人在大龍茶樓團聚，朱先生端起茶杯，千言萬語只化成一句：「得閒飲茶，真好。」

另一個讓我感動的故事，發生在兩個老朋友楊先生和趙先生身上。他們住在唐人街附近，昔日在家鄉台山情同手足；三十年前移民美國後，從茶樓洗碗工做起，後來合夥開雜貨鋪、組裝修隊。不料，一份生意合同疑遭中間人動手腳，兩人因以為對方私吞回扣爭吵，趙先生怒吼：「我當你兄弟，你當我契弟！」從此反目成仇，只有雙方的女兒仍保持往來。

去年夏天，兩家女兒各自以「得閒飲茶」為由，約父親到大龍茶樓見面，被女兒安排坐在同一桌，但誰也不搭理誰。茶水雖熱，人心卻沒那麼容易融化，真正的破冰，還是後來楊先生講的細節。

楊先生回家後，發現趙先生悄悄塞進他衣袋一盒胃藥，原來，趙先生一直記得他有胃病；趙先生也提起，當年冬天楊先生曾送他一件羽絨服，至今仍記得那份溫暖。兩人終於放下芥蒂，同時端起茶杯，趙先生輕聲說：「茶都涼了。」楊先生順口答道：「涼了再續嘛。」解開了十一年的心結。

此後，兩人每周相約飲茶，仍在大龍茶樓，只是多了兩家十幾口人。一次，趙先生教孫輩碰杯的規矩，說杯子要比對方低，表示尊重；楊先生立即打趣：「你當年跟我碰杯，杯子從來都是平的，尊重在哪裡？」滿桌笑聲，昔日情誼也回來了。

這兩個故事讓我明白，茶入口或許苦澀，回味卻悠長；人與人的情分也是如此。年輕時忙著追逐，常忽略身邊的人，到了晚年才發現，一杯茶裡盛著的是光陰與情誼。

如今，朱家四個孩子約定逢年過節返西雅圖團聚，若有人無法到場，也得透過手機視訊陪父母飲茶。楊先生和趙先生則把每月第一個周六定為「家族茶日」，風雨無阻。

我愈發體悟「得閒飲茶」的真諦，不在茶有多香、點心有多美味，而在於有人願意從忙碌中抽出時間，坐在你對面，哪怕只有半小時，一壺茶、兩碟點心，聊幾句家常，也足以撫慰心情。

人生前半場忙著追逐，後半場更要懂得珍惜。等一壺水開，等一個人來，讓「得閒飲茶」不再是客套，而是一個認真兌現的約定。趁茶味正濃，也趁人還在。