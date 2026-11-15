昆明滇池

AI摘要 文章摘要整理： 作者從少年時誦讀大觀樓長聯的憧憬出發，成年後親訪滇池，見證其因污染與開發而改變，並在歷史與個人記憶交疊中完成一次還願與省思。

最早知道滇池，是透過一副對聯。高中時代，我從一本翻得捲了邊的書裡，讀到清代名士孫髯翁的「大觀樓長聯」，開頭幾句至今仍能背誦：「五百里滇池奔來眼底，披襟岸幘，喜茫茫空闊無邊。」那時我住在上海，家附近是並不遼闊的蘇州河，可這幾句話，卻在一個少年的心裡，畫出了一片浩瀚水域。

我想像著，一個人登上高樓，解開衣襟，推開帽子，五百里煙波浩渺的湖水奔來眼前，該是何等氣魄。從此，滇池不再只是一個地理名詞，而成了一樁心事，一個遲早要還的願。

二○二五年十一月初，我終於來到昆明。出發前，特地又讀了一遍這副被譽為「天下第一長聯」的作品，全聯一百八十字，對仗工整，氣勢磅礡。近三百年前孫髯翁眼中的滇池，與我即將看到的，還是同一個滇池嗎？我知道已經不是了，多年來，關於滇池汙染的報導不斷，它的面積已縮小，水質也大不如前。

我還是決定去看看，這趟旅程，既是還願，也像是憑弔一個存在於文字中的滇池，以及那個曾經滿懷憧憬的少年。

昆明的天空果然高遠，藍得令人心醉；放下行李，我便直奔滇池北岸的大觀樓。大觀樓始建於清康熙年間，咸豐七年（一八五七年）毀於戰火，同治五年（一八六六年）重建。孫髯翁長聯則於光緒十四年（一八八八年）由趙藩重書。遠望三層樓宇，黃琉璃瓦掩映在蒼翠樹木間，透著幾分安詳。

我沒有急著登樓，而是先站在長聯前，逐字細讀。上聯寫景，從「五百里滇池」起筆，描繪湖光山色的壯闊；下聯懷古，從「數千年往事注到心頭」展開，回顧歷代興衰。昔日英雄與功業，終究歸於「斷碣殘碑，都付與蒼煙落照」。結尾「幾杵疏鍾，半江漁火，兩行秋雁，一枕清霜」，更將歷史滄桑化為悠遠蒼涼的意境。

寫這副聯時，孫髯翁已是個窮困潦倒的老人，他一生不肯做清朝的官，在昆明以占卜為生，這樣一個邊緣人，反而看得最清楚：那些轟轟烈烈的，終究要歸於沉寂；而那些看似卑微的，卻生生不息。他把這種看透了的蒼涼，寫進長聯裡，字字都像石頭一樣重。

登上大觀樓，憑窗遠眺，滇池就在眼前（見圖，作者孫博提供），卻沒有想像中「五百里奔來眼底」的氣勢，令人難以與三百年前的滇池重疊。不甘心就此離去，我沿著湖岸繼續往南走，終於找到一處較為開闊的岸邊。西山就在湖的對面，水天相接處泛著淡淡青灰色。然而，眼前的湖水仍顯得平靜，少了長聯中那股奔騰浩蕩的氣勢。

我蹲下身察看，近岸湖水略帶綠色，水面還漂著一些泡沫；想到這片水域多年來承受的工業、生活汙水及農業汙染，心裡不免沉重。圍湖造田、城市擴張與汙染，曾使滇池生態遭受嚴重破壞，這就是我念想了半輩子的滇池嗎？

湖邊有名老人正在釣魚，我上前攀談，他約莫七十歲，皮膚黝黑，談起滇池便打開了話匣子。他說小時候湖水清澈，夏天下水游泳，還能看見水底的石頭和游魚，湖面白帆點點，景色十分迷人。後來湖水逐漸混濁，甚至發臭，魚也少了。

老人說得平靜，彷彿那已是遙遠的往事。他看著滇池走過七十多年，見證了它由清澈到混濁的變化。這片水域收藏著他的青春，而他也成了滇池歷史的一部分。

老人指著遠處的西山，給我講了一個古老的故事。那山又叫碧雞山，也稱睡美人山，相傳遠古時，一名漁夫救了一隻受傷的海鷗，原來牠是龍王的女兒。為報恩，她嫁給了漁夫。後來龍王要帶女兒回龍宮，她不肯，最終化作一座山，永遠留在滇池邊。

天色漸暗，西山融入暮色，湖面泛著深灰，偶有水鳥掠過。老人收起魚竿，遊人也已散盡，只剩我獨自佇立。望著滇池，忽然想起孫髯翁長聯末尾的「一枕清霜」。昔日叱吒風雲的英雄與轟轟烈烈的功業，如今終究都化作一枕清霜。

與滇池相比，人的一生與功業何其短暫。乾隆年間的孫髯翁，僅憑一副長聯，便道盡人生滄桑。如今，滇池雖已不復昔日壯闊，卻依然承載著千年往事與人間悲歡。無論傳說中的神靈、歷史上的英雄，還是湖邊垂釣的普通人，都曾在此生活、愛過、嘆息過。滇池不只是一片水域，更是歷史本身。

離開時，我回望滇池，它靜靜地臥在那裡，像一面巨大的破碎之鏡，映照著昆明的天空。我終究看到了它，雖然不是想像中的模樣，但也許這才是它真實的樣子。

歷史從來比想像更複雜、沉重，也更沉默。從戰國滇國、唐宋邊陲，到孫髯翁筆下的蒼煙落照，再到今日歷經汙染、縮小的滇池，它承載著這片土地的千年往事。真正的歷史感，不只是懷古幽思，更是清醒地注視：既看見正在消逝的，也珍惜歷盡滄桑後依然留存的。

晚風從湖面吹來，帶著水汽的涼意，彷彿是滇池在夜色中的呼吸。五百里滇池奔來眼底，當年的長聯彷彿字字成真。四十多年後，抬眼望去，湖光依舊，山色正青，而那個當年誦讀長聯的高中生，正從煙波浩渺間，微笑著向我走來。