AI摘要 文章摘要整理： 作者重返皖南古村，再見兒時嫌棄的浴鍋灶，從中回望插隊歲月，也看見傳統沐浴習俗在民宿中以新面貌延續。

半生行過山河，看過萬千景致，最難忘的風物，卻不是名山大川，而是藏在皖南丘陵鄉村裡的一件老物件—浴鍋灶。這是皖南山鄉獨有的生活智慧，也是鐫刻在我青春歲月裡、跨越半個多世紀的溫暖記憶。近日下鄉採風，意外與它重逢，舊貌猶存，卻已添了新韻。

初識浴鍋灶，是上世紀六、七○年代的插隊歲月。十、七八歲的我，帶著城市少年的青澀與孤傲，來到皖南偏遠鄉村，第一次看見農家廚房裡那口碩大的鐵鍋，竟是用來洗澡的，滿心錯愕。在我的認知裡，鍋是煮飯的器具，灶台是炊煙升起的地方，從未想過，鄉人竟用一口口徑四尺有餘的大鐵鍋燒水沐浴。

那時的我，總放不下城裡人的體面，看著鄉民坦然踏入墊著木板的鐵鍋，泡在熱水裡洗去一天的疲憊，我卻始終抹不開面子，覺得這種方式粗陋土氣，遠不如城裡浴室乾淨方便，寧願冬天忍著寒冷擦身，也不願坐進那口黝黑的大鍋。

然而，皖南丘陵山路崎嶇，村落分散，交通不便，物資匱乏，哪裡有公共浴室？浴鍋灶正是祖輩因地制宜的生活創造，土灶聚熱，鐵鍋蓄水，山間柴火隨手可得，燒上一鍋熱水，便能驅散寒意，洗去勞作後的塵土。

真正體驗過後，我才懂得其中妙處。鍋底墊著兩塊平整木板，一塊靠背，一塊承托身體，既能隔熱，也讓人坐得安穩。

灶膛以柴火慢慢加熱，水溫逐漸升高，身體浸在溫水中，頭腳露出鍋沿，暖意漸漸擴散至全身。勞作的痠痛、風吹日曬的疲憊，以及異鄉生活的孤寂，都彷彿隨著熱水而消融了。

當時鄉村還有一些沐浴習慣，一家人輪流使用同一鍋水，長幼有序，節水惜物，最後沐浴的人負責舀盡餘水、清理鐵鍋，沒有講究的設備，卻有樸素的生活規矩。

日子久了，我也漸漸放下偏見，接納了這方鄉土風物。

數年插隊生活，浴鍋灶陪我度過無數寒暑。離開鄉村返城後，都市浴室愈來愈舒適，恆溫花灑、乾濕分離，樣樣俱全，但我偶爾仍會想起那口大鐵鍋、斑駁的土灶，以及柴火燒水時特有的暖意。它早已不只是沐浴器具，而是青春歲月的一段印記。

這份念想延續了五十多年，近日隨采風團重訪皖南古村，暮春草木蔥蘢，山野間炊煙裊裊，走進一處山間民宿，抬眼竟又看見熟悉的浴鍋灶。

剎那間，時光彷彿驟然倒流，半個世紀的歲月滄桑，盡數濃縮在這方令人熟悉的灶台之上。

仔細端詳，土砌灶台和厚重的鑄鐵鍋依舊保留著舊日模樣，周邊環境卻已煥然一新；原本簡陋的土牆修葺得平整潔淨，增設了防水與通風設施；灶膛加裝可控火門，方便調節火候；灶台也有了排水管道，不必再像從前那樣人工舀水清理。

更令人欣喜的是，浴鍋灶已不再只是村民日常生活的必需品，而成為皖南鄉村民俗文化的一部分。有些民宿將它整理成特色體驗設施，保留傳統木板，又添上簡潔雅致的布置，讓遊客有機會親身感受這項獨特的沐浴習俗。

伸手撫過斑駁的灶台，彷彿仍能感受到當年柴火的溫度。

少年的矜持早已消散，曾經嫌棄的土氣舊物，如今看來竟如此親切。我忽然明白，原來最動人的文化，從不是高懸的典籍、精緻的器物，而是扎根大地、融入民生的煙火風物。

又見浴鍋灶，見的是舊貌新顏，悟的是歲月初心。這跨越半生的鄉土重逢，讓我深深慨嘆：煙火不朽，文脈長存，平凡鄉土裡的沐浴文化，終究有著穿透時光、治癒人心的無窮魅力。