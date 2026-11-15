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我與鄭子太極拳的因緣

蔣濟陸
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AI摘要

文章摘要整理：

作者追述自己從三位鄭子太極老師學拳的經歷，並藉由師承、推手與親聞故事，體會鄭曼青一脈太極拳的鬆柔、化勁與深厚功夫。

我這一生先後跟五位老師學過太極拳，因緣際會，學的都是楊家太極，其中三位屬於鄭子太極拳。楊家太極源自陳家溝的陳氏太極拳，經楊露禪發揚光大，至楊澄甫而盛行，再由鄭曼青簡化為三十七式，廣傳海內外。

我的三位鄭子太極拳老師，都是鄭曼青先生的弟子。第一位是陶炳祥老師，由人稱「藝壇一霸」的姚夢谷老師介紹，當時鄭曼青先生剛去世，姚師悲傷不已；兩人交情深厚，同住新店中央新村，鄭先生赴美時，還將房子託姚師照看，並交代弟子稱姚師為師叔。姚師雖從未習武，卻有滿天下的武夫師侄，其中不乏達官顯貴，每次提起總是十分得意。

姚師還告訴我，鄭先生曾師從楊澄甫，深得賞識，獲得傾囊相授。世人稱鄭先生為詩書畫拳醫「五絕老人」，姚師卻說他還有兩項鮮為人知的本領：走馬接骨和左家氣功，讓我對這位太極名家更加好奇。

聽聞鄭先生去世時，我感嘆原本想跟他學拳，姚師立刻說：「你怎麼不早說，就只是跟曼老說一聲的事。」隨即安排我向鄭先生的大弟子陶炳祥老師學拳。當時我即將出國，便天天清晨跟陶師學習鄭子三十七式，奠定了日後習拳的基礎，終身受用。

陶師拳架樸實無華，鬆柔勻稱，是我平生僅見。最近高中同學傳來他晚年的拳架錄影，身形已臻渾然之境，尤其腿腳穩健，高齡仍有如此功力，實在難得。近日，我偶然看到陶師多年前訪美時接受美國電視台專訪及推手的影片，才真正見識他的功夫。無論一人或多人推他，他都能輕鬆化解。

多年後，我又跟另外兩位鄭子太極老師學拳。一位是暑假返台時，經大學同學介紹，在新公園習拳，他下盤極穩，不輕易發勁，怕傷人，但推手時那股蓄而不發的氣勢，仍令人難以招架。他還傳授我幾招楊家祕傳手法，其中「袖裡乾坤」至今令我印象深刻。

另一位是在紐約一間佛堂認識的台灣老師，高大挺拔，外家拳底子深厚，拳劍功架是五位老師中最漂亮的。有一次，我與一名老太太推手，並未用力，對方竟順勢往後躍出，幸好師兄弟及時接住，這才讓我體會到太極發勁的奧妙，可惜後來忙於課業，未能繼續鑽研，至今引以為憾。

這名老太太也是太極拳迷，退休前任教中學。據她告訴我，有一天與鄭先生沿曼哈頓河邊大道散步，一名美國青年騎腳踏車撞向鄭先生背後，只聽鄭先生「嗯」了一聲，青年竟跌出一丈之外，鄭先生轉身看了看，說：「我就是怕這種情況。」

這大概就是太極拳所講的「全身是手手非手」，那名青年恐怕一輩子也弄不清楚，自己究竟是怎麼飛出去的。

精華 FAQ

  • 作者先後跟5位老師學太極拳，其中3位屬於鄭子太極拳系統。最早是經姚夢谷介紹，向陶炳祥學習鄭子三十七式，之後又在台灣與紐約分別向另外兩位鄭子太極老師請益。

  • 文章指出楊家太極源自陳家溝陳氏太極拳，經楊露禪發揚、楊澄甫盛行，再由鄭曼青簡化為37式，並廣傳海內外，成為作者學習的重要脈絡。

  • 文中透過陶炳祥的推手影片、老師在新公園的蓄勁表現，以及鄭曼青被腳踏車撞擊後讓青年跌出一丈遠的傳聞，說明太極拳以鬆柔化力、全身一體發勁的深層境界。

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