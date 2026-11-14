AI摘要 文章摘要整理： 文章借舊金山要塞的景色回望父親一生，描寫他因戰亂離鄉、長年鄉愁難解，卻仍以堅韌與愛心撐起家庭，成為作者心中永恆的光。

最近參加教會退修會，行車途中經過舊金山 要塞（Presidio of San Francisco），這片土地曾是第二次世界大戰期間美軍的重要軍事據點，如今已被海風與綠草妝點成一片寧靜的高地。

我想起了父親。他的一生沒有軍號與地圖，卻有自己的征戰與凱旋；沒有勳章與封賞，卻有著比任何戰略要地都更寬廣的胸襟。

父親生於一九二七年，故鄉是察哈爾省懷來縣，身為家中長子，他自幼喪父，奶奶將全家的希望與重擔都寄託在他身上；十七、八歲的年紀，本該在課堂讀書、在巷口嬉鬧，他卻被迫隨著軍隊渡海赴台。

那一去，太平洋成了橫亙在他與母親之間、終其一生難以跨越的屏障。從此，故鄉成了回不去的地名，母親成了夢中再也喚不回的人。

初中二、三年級時，我白天上課，晚上補習，回到家往往已是九點以後，仍在書桌前挑燈夜讀。最難忘的是那些深夜，全家都已入睡，每當我專心算完一道數學題，或讀到某個段落，寂靜中便會突然傳來父親急促而用力的呼喊：「欸……欸……」那聲音充滿夢中的焦急與慌亂，像溺水的人在黑暗中拚命求救。下一刻，父親便會出現在房門口，睡眼惺忪、頭髮凌亂，走過來看我一眼。

後來父親告訴我，他常做同一個夢：夢見急著回家尋找母親，卻看見母親走在屋外的田埂上，無論他如何呼喊，母親反而愈走愈遠，他只能拚命追趕，最後驚醒。醒來後，他總會起身上廁所，再順道到我房門口看看。

如今想來，那些深夜裡令人心驚的夢囈，藏著的其實是父親一生無法彌補的鄉愁與遺憾。

隨國民政府赴台後，父親官至中校，任職於台北聯勤總部，也曾是補習班的物理名師。當時軍職與補教工作之間有些限制，他有時甚至得躲進中華商場的公共廁所，匆匆脫下軍裝、換上便服，趕赴下一堂課。

小時候，家裡的客廳就是家教班教室，學生來來去去。而父親最大的消遣，就是帶全家出遊，每年暑假，他總帶我們搭遊覽車環島，從台北一路南下，經新竹、台中、台南、高雄，直到鵝鑾鼻。

父親也愛美食。在西門町的凱莉西餐廳，他點過有牛排、龍蝦和奶油焗白菜的A套餐；我則點兒童餐，享用濃湯、小餐包、蘋果派和冰淇淋。到中山堂對面的山西餐廳，他又會點上一桌菜，有軟兜帶粉、九轉肥腸、雞絲拉皮、酸菜白肉鍋和炸大元宵，一家人圍桌大快朵頤。我的童年，彷彿就是由美食與美景堆砌而成。

我讀高二那年，全家移民美國。父親從身兼數職、日夜奔忙的生活，突然進入半退休狀態，他一度嘗試申請到美國一所知名軍校教物理，卻因當時只有綠卡身分，又缺乏當地工作經歷，最後未能如願。

也因為這次求職，父親告訴我，在我出生以前，他曾有機會來美受訓，地點就在舊金山要塞，只因年輕氣盛，不懂人情世故，終究讓機會從指縫間溜走。

如今回頭看，或許真是塞翁失馬，焉知非福。正因當年的錯失，他才能在台灣扎根，帶著一家人過著安穩富足的生活，也才有後來全家移民美國的機緣。命運繞了一大圈，我們終究還是來到同一片土地，只是路程遠了一些，沿途風景卻看得更多。

父親離世，轉眼已逾十年，這些年，我從未停止思念他。父親沒有留下多少財富，卻留給我們更珍貴的東西：面對命運不低頭的韌性，被時代推擠卻不怨懟的胸襟，以及無論身處何種境遇，都努力給家人最好生活的深情。那些教誨，他沒有用言語傳授，而是用一生寫成。如今，我終於讀懂了，父親，您留給我的，是生命裡永恆的光。