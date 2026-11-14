父親穿藍制服。

AI摘要 文章摘要整理： 文章回憶大陸過去流行的藍制服、白口罩與羊剪絨帽，描寫服裝如何反映身分、階層與時代審美，也呈現物質匱乏年代的青春記憶。

在大陸，與上世紀六、七○年代流行近二十年的軍裝同一時期，還有一種更普遍、流行時間也更長的服裝，那就是藍制服。當年，工廠裡的工人、學校裡的老師、醫院裡的醫師，許多人都穿著它。這種藍制服究竟流行了多少年，我說不上來，但從六○年代起，我就見過它，而且我和父親都穿過，是我們兩代人共同的記憶。

藍制服的上衣有四個口袋，父親那一代人穿的款式，左上方口袋還有一個插鋼筆的小孔。父親當年就喜歡把鋼筆插在衣兜裡，露出筆頭，方便隨時取用（見圖，作者羅文提供）。到了我們這一代，有背景、有關係的孩子穿軍裝；像我們這樣的知識分子家庭，別無選擇，只能穿藍制服。

那個年代，身穿藍制服、上衣口袋插著鋼筆的人，往往被視為知識分子，彷彿隨時都可能掏出筆來，在紙上寫點什麼或記錄事情。

藍制服也分男女款，女款只有兩個下口袋，母親和姊姊都穿過，而且穿了好多年。它的顏色是一種標準的藍，後來人們甚至直接稱之為「藍制服的藍」。我從小學穿到高中，衣服洗久了，顏色漸漸褪去，也就有了另一種發白的藍。

藍制服的扣子是四孔的，縫扣子的線也用藍色，以免顏色不搭。軍裝的扣子則不同，表面呈圓弧形，縫線藏在裡面，外觀較為簡潔，也比藍制服的扣子雅觀。

那時候，看一個人穿什麼衣服，大致就能猜出他的家庭背景。藍制服則不分老少，男女都能穿，十分普遍，雖然沒有軍裝時髦，卻有一項意外的搭配：深藍色的制服，配上當年北方人禦寒防風的白口罩，色彩對比鮮明。

白口罩原本是冬天戴在臉上防寒的，但在那個衣著樸素、少有裝飾的年代，不知從誰開始，年輕人竟把它戴出了新花樣：不把口罩遮在臉上，而是掖進藍制服的衣襟，只露出兩條白帶，繞在脖子上，像領帶一般。既有色彩反差，又顯得有層次。這種戴法一度比正經戴口罩還流行，男女學生都喜歡。

當年學生和剛踏入社會的年輕人，除了把口罩戴出花樣，腳上還穿著「片兒懶」，頭上則戴著一頂羊剪絨帽。羊剪絨是一種皮面絨帽，比普通棉帽更有型，一般棉帽多是燈芯絨面，羊剪絨則以皮板為外層，內裡的羊毛貼著耳朵，既保暖又舒服。加上深棕色的帽面，戴起來顯得大方、莊重。

年輕人崇尚羊剪絨，與其說是為了禦寒，不如說更多是為了時髦；它價格不菲，也代表著家庭經濟條件較好。在我們院裡，十個男孩子中，頂多只有兩個有羊剪絨帽，其他孩子看著他們戴，心裡別提多羨慕了。

羊剪絨不像藍制服有男女款，只有大小號，但女孩子很少戴，因此幾乎成了男孩子的專利。戴上它，確實有幾分威風。

羊剪絨和其他棉帽一樣，兩側護耳和後腦勺的部分都可以翻上或放下；戴法也有兩種：一種是規規矩矩地把護耳和後片翻上去，顯得整齊俐落；另一種則把它們放下來，再將兩側防風用的尼龍繫帶散開，任其隨風飄動。配上白口罩露出的帶子和腳下的「片兒懶」，上下呼應，既時髦又帶點痞氣。只是這樣一來，連羊剪絨是不是戴在主人頭上，似乎也沒那麼重要了。

轉眼四十多年過去，那個人人衣著樸素、服裝幾乎清一色的年代，早已成為歷史。當年穿藍制服、戴羊剪絨就算時髦的日子，也一去不復返了。