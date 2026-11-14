AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者重返小墟的所見所感，回望昔日街巷的繁華、人情與產業興衰，感嘆時光流逝，唯有小墟仍靜靜存在。

走進小墟，推開斑駁的老鋪木門，樓梯旁赫然長著一棵呈「人」字形的榕樹。兩根粗壯的主幹如雙臂般向外伸展，枝椏早已刺穿屋頂，讓這座外婆的老宅在歲月侵蝕下顯得搖搖欲墜。走出老宅，我獨自佇立在空寂的街心，循著記憶的足跡緩步向前。六十年前的歲月碎片，霎時如潮水般湧上心頭。

清晨的小墟，人聲鼎沸，附近三個大隊、二十條村莊的孩子，蹦蹦跳跳地湧向墟口小學。恍惚間，我彷彿看見年少的自己背著書包，混在人群中奔跑，那雙眼睛清澈透亮，盛滿少年不知愁的天真，光是看著，便讓人心頭一熱。

目光移向老宅隔壁，理髮店也準時開門了，店主「剃頭穩」臉上掛著招牌式的笑容，一邊清掃門前，一邊與往來鄉鄰親切地打招呼。再往前幾步，身材魁梧的「豬肉倫」正把厚重的切肉板搬上自行車，只等搭檔「豬肉寧」一到，兩人便要走村串巷賣肉去。

小墟不大，只有一條呈數字「七」字形的街巷，轉角處傲然矗立著一座碉樓，碉樓左側，「單車福」的修理鋪敞開著門，等候著那個年代最時興的交通工具上門；右側則是遠近聞名的裁縫鋪，鄉親們身上穿的衣裳，多半出自「車衣建」父子檔的巧手。

碉樓正對面，供銷社藥材鋪的櫃檯已擦拭一新，「藥材熾」揮著雞毛撣子輕拂玻璃，嘴裡高聲哼唱著拿手的粵劇「柳毅傳書」，悠揚的曲聲穿透晨霧，迴盪在整條小街。藥材鋪後面的小屋也開了門，名醫錦旋伯像往常一樣，朝學校旁的醫療室走去；這名兒科專家醫術精湛、口碑極好，數十年來為四鄉村民看病，將一生心力都奉獻給了鄉里。

再往前走，只見竹編能手「扁古林」坐在自家門前，雙手如飛梭般在竹篾間穿梭，他編製的「扁古籃」工藝繁複，是台山民間春節期間裝年糕、走親訪友時使用的盛器，手工精巧，方圓數十里無人不曉。扁古林對面住著一個老人，人稱「汝伯」，據說是晚清考中舉人的秀才，寫得一手好字，每逢年節，他便替鄉鄰書寫春聯，平日也代寫家書；這個小墟裡難得的文化人，讓整條街多了幾分墨香與從容。

小墟雖然落後、貧瘠，卻也曾有過一段甜蜜的日子。有一年，藥材鋪隔壁的空地上突然豎起一根七、八層樓高的煙囪，隨後廠房拔地而起，糖廠就此開工，機器隆隆作響，整條街瀰漫著濃郁的甜香。此後，運甘蔗的車、載紅糖的車來來往往，小墟著實熱鬧了四、五年；可惜好景不長，糖廠停工了，甜香也隨之消散，小墟重新歸於往日的沉寂。

忽然，一輛汽車駛過，將我從回憶中驚醒。六十年的光陰如洪流，一遍遍沖刷著小墟，那些熟悉的面孔和熱氣騰騰的生活景象，終究敵不過時光，陸續隱入歷史深處。可小墟，還在。