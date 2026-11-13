AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶一位文質彬彬的少年，從小學暗戀女同學到大學寫詩抒情，並在多年後重逢時，感嘆那段未曾說出口的情愫終究留在歲月深處。

大學畢業時，教古代文學的張老師在我的留言簿上，為我畫了一幅頭像速寫，並題了七個字：「文質彬彬一少年」。然而，就是這樣一個文質彬彬的少年，也曾有過一段不為人知的情愫，還因此留下了一首情詩。

她是我的小學同學，平時話不多，成績卻總在我前面，我不曾和她說過一句話，也未曾仔細端詳過她的模樣，只記得她總是笑瞇瞇的，短頭髮，圓圓臉。印象最深的一次，是老師要大家帶鋤頭到學校，她卻帶來一把小掃帚，大夥兒嘲笑她、說她滑頭，當時的我卻暗暗替她著急，心裡直想：你們怎麼能這樣？

五年級時，她便隨父母到鎮上讀書去了，幸好，每次上學我都得經過她家的老屋，老屋有一扇窗口正對著路。於是，我便猜想，靠近這扇窗口的房間，興許就是她的書房，也常想像她在裡面寫字、讀書的情景。

大二暑假回家，我又一次經過她家的老屋。此時，老屋早已破敗，窗口也長滿了青苔，但她的身影依然影影綽綽地留在我的心底：笑瞇瞇的，短頭髮，圓圓臉。

年少的我，再也抑制不住對她的思慕，於是寫下了這首名為「悄悄地」的詩：

「不知道，不知道是什麼年月，又是什麼色彩的夜，你悄悄地鑽進我的眼簾，宛如一朵雲彩在山澗上飄懸，悄悄地，你在我心底淤積沉澱……獨自玩味你柔柔的情愫，令人琢磨的言語和笑窩，猶如柳風輕撫太陽的七弦琴，猶如海霧漫上沙灘漫上岩石頂，我在院裡對著晚風輕輕傾訴，傾訴我對你埋藏已久的思慕……」

我自然不敢把詩寄給她，也不知道她身在何處，便試著投稿給校刊「師生之間」。沒想到，教現代文學的林老師不但沒有責備我「早熟」、「早戀」，反而頗為賞識，還寫下這樣的評語：

「『悄悄地』抒寫的是一種纏綿的記憶、溫柔的渴望，因此顯得悱惻朦朧，宛如一股若隱若現、緩緩流過的感情細流。『宛如一朵雲彩在山澗上飄懸，悄悄地你在我心底淤積沉澱』是好詩句，在把握難以捉摸的感情上，顯示了詩的優越性。」

讀著這樣的詩評，我頓時十分開心，心底那塊懸著的石頭，也彷彿終於落了地。

工作以後，有一次我在老家偶然遇見了她，她依然笑瞇瞇的。我第一次在她面前站定，開口叫了她的小名：「小嫻。」她笑著答應，隨即回過頭，對身後一個八、九歲的小女孩說：「來，叫叔叔。」

我驚訝地發現，當年的她彷彿又回到了眼前：笑瞇瞇的，短頭髮，圓圓臉……。

如今，那個小女孩早已為人母多年；而當年寫詩的少年，也已垂垂老矣，牙齒所剩無幾。那段從未說出口的情愫，卻仍像一首未曾寄出的詩，悄悄留在歲月深處。