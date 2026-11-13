美泉宮的後花園。（圖／作者劉拴虎提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章透過維也納的瑪麗亞特蕾莎廣場與美泉宮，講述瑪麗亞特蕾莎以婚姻布局歐洲政治，以及茜茜公主從偶遇成婚到人生悲劇的命運轉折。

到達維也納時已是下午，參觀完金色大廳，我們前往瑪麗亞特蕾莎廣場。這位女性曾是奧地利女大公、匈牙利及波希米亞女王，是歐洲歷史上名副其實的女強人，她的雕像矗立在廣場中央。不過，據說有人戲稱這裡是「丈母娘廣場」，聽起來頗有幾分戲謔。莫非這位叱吒風雲的女王，還是一位令人敬畏的丈母娘？

這個稱呼，與她非凡的生育能力及政治聯姻策略有關。瑪麗亞特蕾莎生於一七一七年，卒於一七八○年，一生育有十六名子女，其中十一名是女兒，她將女兒們的婚姻視為鞏固王朝勢力、拓展政治聯盟的「武器」。除早夭者外，女兒們大多嫁入歐洲各國王室，成為哈布斯堡王朝外交布局的重要棋子。

其中，最受她寵愛的女兒瑪麗亞克里斯蒂娜，嫁給薩克森特申公爵阿爾伯特；另一個女兒瑪麗亞卡羅琳娜，則嫁給那不勒斯與西西里國王斐迪南四世，成為那不勒斯王后，在政治上頗具影響力。

最廣為人知的，則是小女兒瑪麗亞安東妮亞，遠嫁法國，成為路易十六的王后，也就是後來的瑪麗安東妮特。可惜法國大革命爆發，她與丈夫先後被送上斷頭台，令人不勝唏噓。

瑪麗亞特蕾莎藉由政治聯姻，將哈布斯堡王朝的影響力延伸至歐洲各國，因此博得「歐洲丈母娘」的稱號。若將這座廣場戲稱為「丈母娘廣場」，倒也算是對她一生政治手腕的趣味註解。

當天最後一個景點是美泉宮。說起美泉宮，不得不提另一位女性—伊麗莎白皇后；她的本名或許不如「茜茜公主」這個暱稱來得廣為人知。她是巴伐利亞馬克斯公爵的女兒，天真活潑，深受父親寵愛。

當初，奧地利皇帝弗朗茨約瑟夫前來相親，原定對象是她的姊姊海倫妮。不料，年僅十五歲的茜茜意外出現在相親場合，她的清純活潑深深吸引了皇帝，甚至讓他改變原先的婚姻安排，把定情玫瑰獻給了她。翌年，茜茜嫁給弗朗茨約瑟夫，成為奧地利皇后。

美泉宮是她甜蜜快樂的愛巢，也是她的悲情傷心之地，唯一的兒子魯道夫因皇室壓力及個人困境，於一八八九年與情人瑪麗韋策拉被發現雙雙陳屍在維也納郊外的梅耶林狩獵行宮中。兒子的離世對茜茜打擊極大，此後她逐漸遠離宮廷，四處旅行，直到一八九八年在日內瓦遭義大利無政府主義者刺殺身亡。

美泉宮的名字，源於一眼泉水，傳說一六一二年，神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯在此打獵，偶然發現一眼清泉，因水質甘甜而稱之為「美麗的泉水」。一七四三年，瑪麗亞特蕾莎下令大規模整修擴建，使其成為哈布斯堡王朝氣派非凡的夏宮，裝飾華麗，是規模僅次於巴黎凡爾賽宮的歐洲第二大宮殿。如今，美泉宮與庭園已列入世界文化遺產。

走出美泉宮時，天色已近黃昏，夕陽餘暉灑在金碧輝煌的宮殿上；我彷彿仍徜徉在歷史長河中，望著來來往往的遊客，心中忽然生出幾分感慨：皇室看似尊貴富有，享盡榮華，卻也逃不過命運的捉弄。瑪麗亞特蕾莎以婚姻為籌碼，改變了歐洲的政治格局；茜茜則因一次偶然的相遇，改寫了自己的人生，卻也嘗盡悲歡離合。兩個女人，兩種命運，所謂歪打正著，或許只是命運開的一個玩笑。