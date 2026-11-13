AI摘要 文章摘要整理： 《簡愛》在中國曾被視為會讓少女「學壞」的危險讀物，如今卻成為九年級教材，本文回顧其傳入歷程、影視改編與女性獨立價值。

誰能相信，有一天「簡愛」竟會被列為中國大陸的中學閱讀教材。這本書是我少女時代的最愛，讀了十幾遍，曾為它著迷，又被上海電影譯製廠配音的電影迷惑了許多年。我們那一代女生，閱讀外國小說，往往就是從「簡愛」開始的。

然而，在七○、八○年代的中國大陸，無論學校還是家庭，都不鼓勵女孩子讀這本書，理由大都是怕她們「學壞」；在師長眼中，簡愛這個敢於追求愛情的女子，簡直是個危險的「教唆犯」。確實有少女沉迷其中，整日陶醉在蕩氣迴腸的愛情故事裡，讀完對著鏡子黯然神傷，嫌自己容貌平平，卻又夢想著有朝一日遇見一個羅切斯特。

如今，同一個簡愛，竟堂而皇之地走進九年級課堂，新教材將她放進「成長」主題單元，關注的是一個女性如何在逆境中成長為獨立、自尊的個體。她渴望愛情，卻不放棄自尊；期待歸宿，卻不犧牲獨立。與其說這是愛情教育，不如說是成長教育。

要讀懂簡愛，得先認識創造她的作家夏洛蒂勃朗特。一八一六年，她出生於英國約克郡一個清貧的牧師家庭；五歲喪母，兩個姊姊又在條件惡劣的寄宿學校染病早逝，那所學校後來成為小說中令人窒息的羅伍德學校的原型。

成年後，她做過教師和家庭教師，飽嘗身為女性知識分子的種種限制。在布魯塞爾求學期間，她對已婚教師生出一段無法實現的感情，這段無處安放的情愫，或許也成為她描寫簡愛與羅切斯特愛情的重要養分。只不過，她在小說裡，為自己的人生寫下了一個圓滿結局。

一八四七年，「簡愛」出版，迅速引起文壇關注。然而命運並未善待她，短短數月間，弟弟布蘭威爾及兩位妹妹艾蜜莉、安妮相繼離世。一八五四年，她終於結婚，翌年便因病去世，年僅三十八歲。她的一生短暫如燭，卻為後世留下了女性尊嚴與獨立的聲音。

「簡愛」進入中國，始於五四新文化運動前後西方文學的引介。一九二五年，周瘦鵑將小說節譯為「重光記」；一九三五年，伍光建的節譯本「孤女飄零記」問世，同年李霽野開始連載全譯本「簡愛自傳」，後來成為流傳甚廣的譯本。

到了五○年代，這部小說受到不少青年讀者，尤其是女性讀者的喜愛。然而，七○、八○年代，它一方面在民間流傳，一方面又被部分師長視為不宜少女閱讀的「危險」書籍，成了那個年代半明半暗的「少女殺手」。

「簡愛」的影視改編也從未間斷。一九四三年，瓊·芳登與奧遜·威爾斯主演的黑白電影成為經典；一九九六年，澤菲雷利執導的版本內斂細膩；二○一一年的新版則以陰鬱的哥德式風格吸引新一代觀眾。英國廣播公司也曾多次將它搬上螢幕。

對我們這一代人而言，最難忘的卻是一九七○年版。這部電影於一九七五年前後送抵上海電影譯製廠，由陳敘一主持譯製，李梓與邱岳峰分別為簡愛和羅切斯特配音。「你以為我窮，不好看，就沒有感情嗎？」這段台詞，經李梓清亮而堅定的嗓音道出，再配上邱岳峰滄桑優雅的聲音，成為譯製片史上令人難忘的經典。

有人說，這樣的配音讓電影增色不少。那聲音裡的自尊與深情，比任何說教都更早告訴我們：一個平凡的女子，也可以昂起頭來追求愛情。

那些年，我和同學們沉浸在簡愛的世界裡，為她在羅切斯特面前宣示平等而振奮，為她毅然離開桑菲爾德而惋惜，又為她歷經磨難終獲幸福而欣慰。當時我們並未意識到，自己正在接受一種新的女性價值觀：女子不必依靠外貌與家世，也能憑藉智慧、勇氣和人格贏得尊重與愛情。

在那個物質匱乏、思想相對封閉的年代，這扇突然打開的窗，讓少女們看見了另一種活法。

如今想來，「少女殺手」這個稱號，本身就是時代的註腳；人們真正恐懼的，或許不是這本書，而是書中那股不肯低頭的女性意識。所謂怕女孩子「學壞」，怕的無非是她們學會說「不」，學會在愛情與尊嚴之間，選擇尊嚴。

今天的孩子，生活在短影音與網路文學所營造的多元情感世界裡，與其迴避青春期的情感萌動，不如引導他們走進經典，思考愛情、責任與成長。讀書會上，有學生認為「愛情裡雙方的成長要匹配」，也有人注意到羅切斯特身上的大男子主義，孩子們從字裡行間讀出的東西，遠比我們想像的豐富。

從「少女殺手」到「成長指南」，「簡愛」在中國走過了一條漫長的路，她帶來的不只是一個故事，更是一份關於平等與尊嚴的答案，這便是經典對成長最溫柔的托舉。

真正的經典，不會因一時的禁忌而失色，反而在歲月淘洗中愈發閃耀。作為一個曾為它發狂的讀者，我只想說：那些年，「簡愛」確實「殺」過我們，但它殺死的，是我們心中那個甘於低頭的自己。