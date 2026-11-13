我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

少女殺手「簡愛」

水仙
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

《簡愛》在中國曾被視為會讓少女「學壞」的危險讀物，如今卻成為九年級教材，本文回顧其傳入歷程、影視改編與女性獨立價值。

誰能相信，有一天「簡愛」竟會被列為中國大陸的中學閱讀教材。這本書是我少女時代的最愛，讀了十幾遍，曾為它著迷，又被上海電影譯製廠配音的電影迷惑了許多年。我們那一代女生，閱讀外國小說，往往就是從「簡愛」開始的。

然而，在七○、八○年代的中國大陸，無論學校還是家庭，都不鼓勵女孩子讀這本書，理由大都是怕她們「學壞」；在師長眼中，簡愛這個敢於追求愛情的女子，簡直是個危險的「教唆犯」。確實有少女沉迷其中，整日陶醉在蕩氣迴腸的愛情故事裡，讀完對著鏡子黯然神傷，嫌自己容貌平平，卻又夢想著有朝一日遇見一個羅切斯特。

如今，同一個簡愛，竟堂而皇之地走進九年級課堂，新教材將她放進「成長」主題單元，關注的是一個女性如何在逆境中成長為獨立、自尊的個體。她渴望愛情，卻不放棄自尊；期待歸宿，卻不犧牲獨立。與其說這是愛情教育，不如說是成長教育。

要讀懂簡愛，得先認識創造她的作家夏洛蒂勃朗特。一八一六年，她出生於英國約克郡一個清貧的牧師家庭；五歲喪母，兩個姊姊又在條件惡劣的寄宿學校染病早逝，那所學校後來成為小說中令人窒息的羅伍德學校的原型。

成年後，她做過教師和家庭教師，飽嘗身為女性知識分子的種種限制。在布魯塞爾求學期間，她對已婚教師生出一段無法實現的感情，這段無處安放的情愫，或許也成為她描寫簡愛與羅切斯特愛情的重要養分。只不過，她在小說裡，為自己的人生寫下了一個圓滿結局。

一八四七年，「簡愛」出版，迅速引起文壇關注。然而命運並未善待她，短短數月間，弟弟布蘭威爾及兩位妹妹艾蜜莉、安妮相繼離世。一八五四年，她終於結婚，翌年便因病去世，年僅三十八歲。她的一生短暫如燭，卻為後世留下了女性尊嚴與獨立的聲音。

「簡愛」進入中國，始於五四新文化運動前後西方文學的引介。一九二五年，周瘦鵑將小說節譯為「重光記」；一九三五年，伍光建的節譯本「孤女飄零記」問世，同年李霽野開始連載全譯本「簡愛自傳」，後來成為流傳甚廣的譯本。

到了五○年代，這部小說受到不少青年讀者，尤其是女性讀者的喜愛。然而，七○、八○年代，它一方面在民間流傳，一方面又被部分師長視為不宜少女閱讀的「危險」書籍，成了那個年代半明半暗的「少女殺手」。

「簡愛」的影視改編也從未間斷。一九四三年，瓊·芳登與奧遜·威爾斯主演的黑白電影成為經典；一九九六年，澤菲雷利執導的版本內斂細膩；二○一一年的新版則以陰鬱的哥德式風格吸引新一代觀眾。英國廣播公司也曾多次將它搬上螢幕。

對我們這一代人而言，最難忘的卻是一九七○年版。這部電影於一九七五年前後送抵上海電影譯製廠，由陳敘一主持譯製，李梓與邱岳峰分別為簡愛和羅切斯特配音。「你以為我窮，不好看，就沒有感情嗎？」這段台詞，經李梓清亮而堅定的嗓音道出，再配上邱岳峰滄桑優雅的聲音，成為譯製片史上令人難忘的經典。

有人說，這樣的配音讓電影增色不少。那聲音裡的自尊與深情，比任何說教都更早告訴我們：一個平凡的女子，也可以昂起頭來追求愛情。

那些年，我和同學們沉浸在簡愛的世界裡，為她在羅切斯特面前宣示平等而振奮，為她毅然離開桑菲爾德而惋惜，又為她歷經磨難終獲幸福而欣慰。當時我們並未意識到，自己正在接受一種新的女性價值觀：女子不必依靠外貌與家世，也能憑藉智慧、勇氣和人格贏得尊重與愛情。

在那個物質匱乏、思想相對封閉的年代，這扇突然打開的窗，讓少女們看見了另一種活法。

如今想來，「少女殺手」這個稱號，本身就是時代的註腳；人們真正恐懼的，或許不是這本書，而是書中那股不肯低頭的女性意識。所謂怕女孩子「學壞」，怕的無非是她們學會說「不」，學會在愛情與尊嚴之間，選擇尊嚴。

今天的孩子，生活在短影音與網路文學所營造的多元情感世界裡，與其迴避青春期的情感萌動，不如引導他們走進經典，思考愛情、責任與成長。讀書會上，有學生認為「愛情裡雙方的成長要匹配」，也有人注意到羅切斯特身上的大男子主義，孩子們從字裡行間讀出的東西，遠比我們想像的豐富。

從「少女殺手」到「成長指南」，「簡愛」在中國走過了一條漫長的路，她帶來的不只是一個故事，更是一份關於平等與尊嚴的答案，這便是經典對成長最溫柔的托舉。

真正的經典，不會因一時的禁忌而失色，反而在歲月淘洗中愈發閃耀。作為一個曾為它發狂的讀者，我只想說：那些年，「簡愛」確實「殺」過我們，但它殺死的，是我們心中那個甘於低頭的自己。

精華 FAQ

  • 因為書中女主角敢於追求愛情、主張人格平等與自尊，當時部分師長擔心少女讀後會「學壞」。其實真正被害怕的，是女性學會拒絕低頭與依附。

  • 作者認為教材關注的不再只是愛情情節，而是簡愛如何在逆境中成長為獨立、自尊的女性，屬於成長教育，也讓學生思考愛情、責任與自我價值。

  • 因為李梓與邱岳峰的配音讓台詞充滿自尊與深情，特別是「你以為我窮，不好看，就沒有感情嗎？」成為許多人青春記憶中的經典，也強化了角色精神。

上一則

一句話的樣子

延伸閱讀

與「簡·愛」的美麗邂逅

與「簡·愛」的美麗邂逅
年少時的白月光

年少時的白月光
三個篆字 一生中國情

三個篆字 一生中國情
手機與愛（二）

手機與愛（二）

熱門新聞

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

五十肩親歷記

2026-11-07 01:00

想吃就做吧

2026-11-10 01:00

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理