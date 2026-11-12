AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶日軍侵華下的台山鄉村苦難，從屠掠與凌辱到戰後荒年求生，孩子們則在田竇角捉小魚充飢，映照亂世中民眾的堅韌與對侵略者的深切痛恨。

上世紀三○、四○年代，中國國弱民窮，百姓生活困苦，又逢日寇侵華，戰火蔓延至廣東台山斗山墟一帶，我家也被迫從圩鎮遷往農村居住。

一天深夜，日軍看見毗鄰斗山圩的灣咀圍裡，有農民夜間捕蝦，小燈籠在廣闊的田圍間閃爍，以為是抗日游擊隊活動。翌日凌晨，一隊武裝日軍闖入村莊，沿街巷胡亂掃射，兩名正準備回校上課的少年不幸中彈，一人子彈穿過鎖骨，另一人腿部受傷。

日軍當時並未遭到游擊隊襲擊，為了收買人心，將兩名傷者送往軍醫處治療。那些逃離家鄉、躲進深山的鄉親，見日軍似乎流露友善，便逐漸返回故里，誰知幾天後，日軍竟勾結偽軍，對附近村莊展開大規模搜掠，挨家挨戶破門而入，搶走米糧、衣物，連雞犬也不放過；來不及逃往後山的婦女，更遭到日軍凌辱。日軍事先還透過漢奸放話，要求村民開門迎接皇軍，否則便燒屋，我一個親戚的房子就被燒得只剩四面牆壁。後來，日軍眼見戰局對自己不利，搜掠一番後便悄然撤走。

鄉親們重返家園，眼前盡是一片狼藉，對日本 侵略者恨之入骨。我記得小時候，孩子們經常唱著一句順口溜：「日本仔，矮磨磨，睇你沙塵沙幾多？」村裡當時還流行一種瘧疾，不少孩子染病，發燒、渾身打顫，俗稱「打發冷」，我也曾發作兩次。鄉間傳說這是日本侵略者施行細菌戰所致，因此大家把「打發冷」戲稱為「打日本」，可見當年百姓對日軍的痛恨有多深。

經過日軍蹂躪，原本貧困的農村更是雪上加霜，但日子再艱難，人總得活下去。鄉親們各顯本領，向大自然尋找食物：有人上山挖土茯苓、黃狗頭充飢，有人到灣咀圍捉魚摸蝦，有人挖田鼠，也有人採野果、挖野菜；還有人利用黏鳥的樹膠製作陷阱，誘捕大型飛鳥，拿到市場換取生活所需。

我們這些孩子也沒閒著，採野果、打野蜂、撿田螺，還到河涌摸魚捉蝦。我跟著年長的童伴，學會用魚籠放入蚯蚓作誘餌，夜間捕捉塘虱魚和黃鱔，也逐漸熟悉各種魚類的生活習性。例如，西曹魚常在單造圍田禾苗初長時，從深水河涌游進淺水田產卵；塘虱魚則會成雙游入雙造稻田，在田底築起一個乾淨的碗狀魚窩繁殖，只要用竹罩往窩上一罩，往往就能捉到一對。

有一天，正值酷暑，田水被陽光曬得發燙，我到雙造稻田查看，田裡已不見大條塘虱魚，卻發現許多小塘虱魚及燈鵲仔、黃皮頭等小魚，成群聚集在田角的田竇旁。那裡雜草較多，水溫也比田中央低，顯然成了小魚小蝦避暑的地方。

我靈機一動，立刻跑回家，拿來一個竹製小畚箕和裝魚的小筐，又招呼幾名童伴及嬸母，一起到田裡捉魚。當時，我們把這些小魚戲稱為「日本仔」，經過我示範，大家分頭到各塊稻田的田竇角捕捉，一個田角竟能捉到半斤多。

在那段艱苦的荒年裡，人人想盡辦法求生。捉田竇角的小魚，不僅為家裡添了一道食物，也讓我們這些孩子在困苦中找到一點樂趣。那些與鄉親們一起捕魚的日子，既是童年難忘的記憶，也是戰亂歲月中百姓頑強求生的見證。