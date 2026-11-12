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泥鰍 原來這麼鮮

常躍強
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AI摘要

文章摘要整理：

作者原本對泥鰍毫無食慾，後來在朋友推薦下親自料理試吃，意外發現其肉質細嫩鮮美，連原本排斥的妻子也改變看法。

我不吃泥鰍，我們老家那地方的人也都不吃泥鰍；不過，小時候的我倒是挺愛捉泥鰍。每到夏日雨後，村外葫蘆灣邊的溝塘便積滿淺水，淤泥鬆軟，正是泥鰍最活躍的時候。一群孩子放學後沒事，便挽起褲腳踩進淺溝，把原本清澈的水攪得混濁，藏在泥裡的泥鰍無處躲藏，紛紛四處亂竄。

捉泥鰍最考驗耐心，這小東西無鱗無甲，天生滑溜，最難捉拿，常常是指尖剛扣住身子，稍一用力，牠便「哧溜」一聲掙脫，重新鑽回泥水裡，只留下一手濕涼。

其實，捉回家也不是拿來吃的，通常是餵小貓，或餵那隻大洋雞。在老家人眼裡，泥鰍常年藏身淤泥，不乾淨，不能吃，這種觀念代代相傳，大家自然也就不會對這泥中之物動心了。後來我上了大學，畢業後在一家新聞單位當記者，常年天南地北奔波，山珍海味、南北鮮貨吃過不少，唯獨從未嘗過泥鰍。

我有個朋友高今，是個美食家，精通烹飪，也吃過不少好東西。有一次我們閒聊，談到泥鰍，他說這東西看似不起眼，卻是難得的鮮味，不僅好吃，也富有營養，甚至稱牠為「水中人參」。接著，他便向我介紹一道家常菜：煎泥鰍。

我半信半疑，泥鰍無鱗，頭尖眼小，終日鑽在泥裡，又滑溜溜的，真有那麼好吃嗎？有一次逛菜市場，恰好遇到一位賣泥鰍的，見牠們鮮活肥嫩，價格也便宜，便買了兩斤回家，妻子問我買這東西做什麼，我說高今稱牠是人間鮮味，值得一試。妻子連連搖頭：「這泥裡鑽出來的小東西，看著就膈應。好吃你就自己做，自己吃吧。」

我沒再爭辯，找來一個塑膠桶，裝入半桶清水，把泥鰍放進去，又加了一撮鹽，想讓牠們吐淨腹中的泥沙，去掉土腥味。泥鰍入水後，立刻翻騰起來，首尾擺動，上躥下游，十分熱鬧。經過幾天清養，我便開始動手烹調。

我先把泥鰍放進乾鍋，蓋上鍋蓋，以小火加熱；鍋裡的泥鰍不斷蹦跳，撞得鍋蓋啪啪作響，過了一會兒才逐漸安靜下來。鍋中留下不少白色絮狀物，我將泥鰍取出，洗淨鐵鍋，再倒油加熱，放入泥鰍慢慢煎炸，隨著油鍋嗤嗤作響不斷翻動，直到泥鰍通體焦黃、外皮微酥，一盤煎泥鰍終於大功告成。

菜端上桌，妻子仍不肯多看一眼，只顧埋頭吃飯。我倒了一杯酒，夾起一條先嘗，沒想到第一口便讓我驚喜不已：泥鰍肉質細嫩，鮮美可口，竟然沒有半點土腥味。我暗自感嘆，難怪有人偏愛這泥中鮮物，果然名不虛傳。妻子不吃，我也不勉強，便自顧自地喝酒吃魚，津津有味。吃泥鰍還別有一番趣味，慢慢啃去外皮和嫩肉，最後只剩下一副纖細整齊的骨架，清爽又俐落。

妻子看我吃得如此香甜，終於忍不住夾了一條，沒吃幾口，她便連聲稱讚：「沒想到，沒想到，這小東西竟是人間美味！」

飯後，我特地打電話向高今道謝。他卻笑著說：「不用客氣，哪天有空過來，我再教你一道名菜——泥鰍鑽豆腐。」

精華 FAQ

  • 作者小時候常在夏日雨後捉泥鰍，但捉回來不是拿來吃，而是餵小貓或大洋雞。因老家普遍認為泥鰍藏在淤泥裡不乾淨，所以一直沒有把它當作食物。

  • 作者的朋友高今是一位美食家，他告訴作者泥鰍不但好吃、營養豐富，還被稱為「水中人參」，並推薦作者嘗試煎泥鰍這道家常菜，促使作者首次買來烹調。

  • 作者先用清水和鹽養泥鰍，再乾鍋加熱、去除黏液後下油煎炸，成菜後發現肉質細嫩、鮮美可口，完全沒有土腥味；連原本抗拒的妻子也吃後大為讚嘆。

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