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馬道街的悲歡歲月

郭玉琴
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以開封馬道街今昔對照為線索，追憶作者在此工作、生活、遭逢動盪與見證繁華的半世紀歲月，並寄望老街重獲新生。

最近，二兒子傳來幾張十月二十五日拍攝的開封馬道街照片，原來，他的一個好友從外地來開封觀賞第四十四屆菊花花會，特地又到昔日熱鬧非凡的馬道街走走。沒想到，這條曾被譽為開封「上海南京路」的商業街，在菊花花會期間竟幾乎不見人影。今昔對照，令人感慨，也勾起我對這條老街半個多世紀的回憶。

相傳明代周王前往大相國寺禮佛，隨從常在寺東遛馬，逐漸吸引車馬聚集，形成了馬道街。到了近代，這裡成為開封最繁華的商業街之一，店鋪林立，人潮絡繹不絕。

上世紀六○年代中期，我在開封市五交化總公司工作，就位於馬道街南端，公司有一千多名員工，下設批發部及遍布全市的數十家零售商店。在那個計畫經濟年代，彩電、冰箱、洗衣機、自行車等都屬緊俏商品，必須憑票購買；商品由省公司計畫分配，再由市公司安排到基層商店，每逢銷售日，顧客一大早便排隊等候，能買到一件心儀商品，簡直像中了彩券。

公司對面原是一家水暖商店，文革期間改為五七商店，還兼營修復燈泡。那個年代，連電燈泡也要憑票供應，我曾奉命到街道辦事處通知居民憑戶口本領取燈泡票。有一次到後保定巷發票，遇見初中呂同學，還偷偷多給了他兩張，緊張得像做了什麼虧心事。

工作之餘也有不少樂趣。中午在公司食堂吃過飯，我常和幾個同事到大禮堂打乒乓球，經理舒廣運、好友方國昌、李秋真、徐艾榮都是球友。一九六五年公司舉辦乒乓球比賽，我還獲得女子單打冠軍，獎品是一支刻有名字的深紅色鋼筆。

大禮堂還發生過一件令人尷尬的趣事。一次全公司開會，財務科值班人員通知我接電話，對方稱「我是你姨夫。」我以為有人開玩笑，隨口回了句：「我是你姑姑。」沒想到對方接著說：「我是李德貴。」原來真是姨夫。我頓時滿臉通紅，回家後被母親責備了一番，只好帶著禮物到姨家賠罪。原來姨夫正研究開封禹王台的古代佝僂碑，希望我幫忙聯繫報社發表文章。這通陰錯陽差的電話，一直令我記憶猶新。

馬道街也留下了許多生活中的美好片段。一九六五年，我託朋友從北京買來當時流行的的確良布料，拿到街上的國際服裝店訂做上衣，沒想到店裡沒有適合的的確良縫紉線，只能用普通線縫製，洗過後縫線處便出現皺褶，這件時髦衣服最後只好長年壓在箱底。

新世界理髮店也是街上的名店。我遺傳了母親的自然捲髮，第一次走進這家店，是為了參加大外甥的婚禮，師傅精心設計的髮型果然不同凡響，我還特地到照相館拍照留念，從此每逢重要場合便會想到這家店。

一九九三年，馬道街對面的華僑友誼公司登報招聘少兒模特，我五歲的大孫子入選，每逢周日，我和女兒便帶他去走台步。那年秋天，公司舉辦少兒模特、詩歌大獎賽，我特地請攝影師留下完整錄像。三十多年後，已在美國定居的大孫子舉行婚宴時，我們播放了當年的影片。畫面中，他手握麥克風，稚氣十足地朗誦詩歌、唱兒歌；眼前的新郎官則已西裝革履，意氣風發。親友們看著這段影片，無不開懷大笑。

還有一件與馬道街有關的奇遇。一九九七年，兒子買了一輛日本川崎一二五摩托車，騎了幾個月卻遭竊；某日，我竟在廣播事業局院內停車場看到這輛車，立即報警，才知騎車者是某電視台工作人員，對方稱這輛車停了兩天無人認領，單位正準備發布招領啟事。兒子聽到摩托車失而復得，簡直不敢相信。

然而，文革期間，這裡也曾捲入激烈的派系鬥爭。一九六七年二月一天下午，我和幾名同事走在中山路上，迎面遇到對立派的隊伍，雙方發生衝突，我也被捆住雙手，最終被帶回馬道街公司院內接受審問。

我認為自己沒有過錯，不願回答問題，只說肚子餓了，拿出糧票和一元錢（人民幣，下同）請人買吃的，有人竟罵我這個「反革命」不配吃東西。幸好同事王福群替我買來半斤餅乾，審訊我的張姓負責人也倒了一杯開水。兩人早已離世，但他們當年的善意，我始終銘記在心。那天，母親聽說全市可能大逮捕，半夜不見我回家，抱著棉衣在寒風中四處尋找，最後在公司找到我，母女倆忍不住抱頭痛哭。

同年七月，馬道街鐘表店發生嚴重的「七一五」大型武鬥事件，衝突擴大到自由路人民會場，造成多人傷亡。那段動盪歲月，令人不忍回首。

馬道街也曾再現昔日的繁華。一九八七年，公司下屬的馬道街五交化大樓開業，整條街人潮洶湧。媒體報導，這是河南省規模最大的五交化專營商店，有四千多種商品，開業當天營業額高達四十三萬元。如今，人聲鼎沸的馬道街已不復昔日光景，令人不勝唏噓。

這條老街記錄了我的青春，也收藏著家庭生活中的悲歡離合，半個多世紀過去，依然深藏在我的記憶裡。願這條承載開封歷史與百姓情感的老街得到妥善保護，有朝一日重新煥發生機。

精華 FAQ

  • 因為家人傳來菊花花會期間拍攝的街景照片，昔日號稱「上海南京路」的馬道街竟幾乎不見人影，今昔落差強烈，勾起作者對老街半個多世紀的回憶。

  • 這裡有她在五交化公司工作的日子、打乒乓球得獎的回憶、買布做衣與理髮留影，也有孫子走台步和婚宴播放童年錄像等家庭記憶。

  • 文章從明代形成、近代商業繁榮、文革派系衝突，到1987年大樓開業再度熱鬧，完整呈現老街的興衰起伏，也反映城市與個人命運交錯。

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