復原的當年魯迅居處舊址

AI摘要 文章摘要整理： 作者參觀廣州魯迅紀念館時，意外發現鐘樓同時是國民黨一大會址，館內以史料重現魯迅在廣州的生活與思想歷程。

俗話說「好事成雙」，本次到廣州一遊，短短不到兩周，我走訪了廣東五邑及廣州二十多處博物館、紀念館，感受了一場豐盛的人文盛宴，還意外獲得一份雙重驚喜。

從童年至今，我讀過不少魯迅的作品，一直對他在廣州的生活很感興趣，此行特地前往廣州魯迅紀念館，原本直奔魯迅展廳與他當年在中山大學的居室，沒想到一進門，映入眼簾的是孫中山的巨幅形象與元帥服，接著便是一連串辛亥革命以來的歷史展覽，內容豐富得令我一時摸不著頭緒，還以為自己走錯了地方。

正想向工作人員詢問，我轉過彎，忽然走進一座莊嚴的會場，眼前的景象似曾相識，我在紀錄片與歷史書中看過無數次，原來，這裡竟是中國國民黨第一次全國代表大會的會場舊址。

一九二四年一月，孫中山在此主持國民黨第一次全國代表大會，確立「聯俄、聯共、扶助農工」政策，促成第一次國共合作。會場經過復原，座椅整齊排列，椅背上還標示著當年與會者的姓名，彷彿百年前的代表才剛剛離席，隨時可能重新走進會場。

沉浸其中，我才猛然想起此行原是為了魯迅而來，於是詢問工作人員：「魯迅展覽在哪裡？」對方笑著回答：「別急，就在你眼前。」 我這才恍然大悟：原來這座鐘樓既是國民黨第一次全國代表大會的舊址，也是廣州魯迅紀念館所在地；兩段看似不同的歷史，竟在同一座建築裡交會，真可謂意外之喜。

展覽以豐富的文物與史料，生動呈現魯迅的一生，他彷彿穿越時空向我走來，從紹興到日本，從北平、上海到廈門，最後來到廣州鐘樓；從少年時期的坎坷早熟，到求學、東渡日本與思想探索，逐步成為中國現代文學與思想史上的重要人物。展覽也呈現他溫情的一面，包括對學生的扶持與培養，以及與許廣平之間的深厚情感。

更難能可貴的是，紀念館參考許廣平及魯迅當年同事、學生等人的回憶，經過多年調查與考證，於一九八二年大致復原了魯迅在鐘樓的臥室兼工作室（見圖，作者海龍提供），以及他主持中山大學教務會議的會議室，讓今日的參觀者得以一窺他初到廣州時的生活情形。

一九二七年一月，魯迅抵達廣州，受聘擔任中山大學文學系主任兼教務主任，最初住在這座鐘樓。他在此寫作、編定「而已集」，講授文藝論、中國小說史等課程，並積極參與社會活動，鼓勵青年創作。

同年四月十五日，廣州發生「清黨」事件，大批進步人士與學生遭到逮捕，魯迅曾召集會議，力主營救被捕學生，卻未能如願，遂辭去中山大學職務，離開鐘樓。

魯迅在此停留雖然短暫，卻留下深刻的歷史印記。國民黨第一次全國代表大會促成的國共合作，後來因兩黨關係急遽惡化而破裂。魯迅在廣州親歷這段歷史，也見證了理想與現實的衝突。如今，這座鐘樓不只是保存文物的紀念館，更是一處引人思考歷史與人文精神的教育寶地。