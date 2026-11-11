AI摘要 文章摘要整理： 本文記述作者初次出海科考時歷經暈船、暴風雨與艱苦工作，並在海燕與星空的陪伴下，從浪漫想像轉為真正理解並熱愛大海。

那是近二十年前的事了。我博士畢業後，到美國海洋研究院應聘，主任是一名六十多歲的台灣華人 ，他提醒我，每年都得出海做實驗，我高興地說：「這樣每年都能看到海了。」當時的我十分熱愛大海，沒想到它也有令人畏懼的一面。

不久，主任帶著我和兩名海洋工程師邁克、傑夫出海，科考船鳴笛離港，劈開碧波，白浪翻湧；銀魚追逐浪花，海鳥貼著水面飛翔，遠處漂浮著墨色海藻，眼前美景令我興奮，覺得不虛此行。然而好景不長，風浪漸起，船身劇烈搖晃，我頭暈目眩，只得扶著船舷，艱難地走回船艙。

主任和傑夫仍在實驗室核對數據，我勉強待了一會兒，便噁心難耐，踉蹌著走進衛生間，吐得天旋地轉。回到小床躺下，四周仍在搖晃，頭痛欲裂，疲憊不堪卻無法入睡。這是我在大海上的第一夜，漫長得彷彿身處地獄。

直到朝陽初升，海面才恢復平靜，霞光映照天際。起重機吊起數百磅重的實驗設備，我和傑夫等人緊握纜繩，合力將設備緩緩放入海中。整天反覆作業，原以為入夜後終能休息，傑夫卻告訴我，主任修改了實驗方案，必須重新裝設設備，夜裡還得分析海底傳來的信號。

忙碌間，東方忽然泛起紅光，一輪巨大的紅月緩緩升出海面，隨後轉為銀白，將月光灑在波光粼粼的海面上，這番景象令我驚嘆，也成了出海後最難忘的美景之一。

日復一日，雖然仍會暈船，我卻漸漸適應，每天高強度的工作讓人精疲力盡，倒床便睡，清晨又得起身忙碌，直到一場暴風雨突然降臨。

那天傍晚，我們正在餐廳吃飯，有人望向窗外，驚呼一聲，天邊的雲層迅速聚攏，夕陽染上詭異的暗紅，轉眼便被厚重的烏雲吞沒，海天一片昏暗，狂風呼嘯，海面洶湧不安。

「暴風雨要來了。」傑夫平靜地說。「那還做實驗嗎？」邁克問。「做。暴風雨中的數據非常獨特，也很有價值。」主任回答，隨即提醒我們可以先去休息。

話音未落，船身突然劇烈傾斜，碗碟摔落一地，椅子滑向船艙另一端，巨浪接連襲來，科考船忽被拋向空中，又重重落下，船長透過廣播要求大家留在船艙，並宣布船已下錨。

我扶牆踉蹌回到床上，這次船身不再只是左右搖晃，而是劇烈地上下顛簸，令人更加難受。迷濛中，好似看見磷火在浪濤間浮沉；驚醒後，只見閃電劃破紫黑雲層，雷聲如巨人怒吼，暴雨傾盆。翌晨，我掙扎著走上甲板，風雨仍未歇，茫茫大海中，科考船隨浪起伏，顯得格外渺小孤寂。

就在海天交界處，幾個黑點漸漸飛近，原來是海燕，牠們穿梭於風雨巨浪之間，掠過船頭，飛向遠方。那一刻，我彷彿在茫茫大海中找到了陪伴，勇敢的海燕，成了我心中最美的精靈。

第三天半夜，風雨終於停歇，我走上甲板眺望，灰白的雲朵飄浮天際，繁星如金色麥穗，閃爍在深邃的夜空；銀河橫跨天幕，浩瀚海面微微蕩漾，星光與波濤交融，令人恍若置身天上人間。

此後，實驗繼續進行。終於有一天，主任宣布所需數據已經取得，任務圓滿完成，科考船上頓時歡聲雷動，大家互相擁抱，隨即將海中的設備一一打撈上船，準備返航。

主任走到我身旁，問：「經歷了這麼多，你還像以前那樣愛大海嗎？」

我一時語塞。從前對大海的浪漫憧憬，原來只是建立在想像之上，如今親身經歷風浪，才知道它既壯麗神祕，也冷酷無情。

主任接著說：「我們出海，是為了認識大海。洋流、海底地形、水溫和海底聲音，都藏著許多未知；石油勘探、海嘯預警，也需要這些研究的成果。情侶一見鍾情固然美好，但真正的愛，應該建立在了解之上。現在，你還愛大海嗎？」

我望著遠方的海面，想起風暴中的海燕，也想起暴雨過後的滿天繁星。我仍然愛大海，儘管它曾讓我痛苦不堪、精疲力盡，卻也以無窮的壯麗與神祕，深深吸引著我。

「我還愛大海。」我回答。

「看來，我們真的可以做同事了。」主任笑著離去。

科考船乘風破浪，將藍色海面劃開，激起朵朵雪白浪花；海鳥追逐著浪濤，迎面的海風吹得旗幟獵獵作響……真是一次難忘的海上行旅！