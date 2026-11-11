AI摘要 文章摘要整理： 王敬陶一生才華出眾卻屢遭政治風波，從文革受迫害到赴美探親被誤定叛逃，最終漂泊異鄉、疾病纏身，令人唏噓。

本文記述的主人公王敬陶（化名）先生，是清華大學一九五二年畢業生，畢業後分配到東北某工廠。我畢業後也分到該廠設計科，他是我的領導。

王先生身材高大，面容白皙，雙眼炯炯有神，同事們都稱他是美男子；他業務能力強，又精通英、俄語，蘇聯專家在廠工作期間，便由他擔任翻譯。一九五四年至一九七八年間，工廠研製多種型號的產品，他領導技術人員日夜奮戰，是大家公認的領軍人物。

然而，文化大革命期間，他遭到造反派迫害，被扣上「走資派」、「反動技術權威」和「修正主義分子」等罪名，只因他懂俄語，曾為蘇聯專家擔任翻譯。他天天挨批鬥，清晨還得站在馬路邊請罪，批鬥別人時也必須陪同，昔日受人敬重的技術骨幹，就這樣遭受屈辱。

一九六九年，他獲得平反，恢復正常工作，不久便升任廠總工程師，在他的領導下，生產逐漸步入正軌，工廠接連向社會提供優質產品，生產形勢一片向好。

一九八三年，改革開放逐步深入，國家急需外語人才開展對外交流與貿易，王先生因外語能力出色，被借調到遼寧省外貿公司工作，頻繁出國考察，親眼見到英、美、法等國的發展景象，感受很深，回廠時也常與我們分享見聞，對這份工作頗為滿意。

當時他已五十六歲，距退休 僅剩四年，由於工廠更換了廠長和總工程師，新任領導對他並不熟悉。他借調外貿公司後，工資改由外貿公司發放，彷彿與原廠失去了聯繫。

臨近退休時，外貿公司又組團赴歐美考察，考察結束後，王先生沒有隨團返國，而是順道探望失聯多年的大姨和姨父，多住了幾天。他的大姨夫婦一九四八年從大陸遷往台灣，後來於一九五八年移居美國新澤西州，直到改革開放後才重新取得聯繫。

沒想到，這次探親竟成了他一生的轉折點，工廠黨組織將他未隨團返國定性為「叛國」，不但開除他的黨籍，還取消了退休待遇。王先生向廠領導、省外貿公司及主管部門申訴，反覆解釋自己並未叛逃，只是多留了幾天探親。

當時，改革開放與根深蒂固的階級鬥爭觀念仍在拉鋸，相關部門對這類敏感問題多採取迴避態度，他奔走數月，卻始終得不到公正處理，身心俱疲。

更令人心酸的是，檔案中一旦留下「叛逃」的汙名，便很難再找到合適的工作，妻子也因害怕受到牽連而離開了他。走投無路之下，他只得獨自重返美國。

然而，在美國，他過去的學歷與專業經歷難以發揮作用，若想找到收入較好的工作，往往需要有大學學歷與身分要求，他原本一生從事技術工作、擔任領導，缺乏體力勞動的經驗，卻為了餬口，不得不做搬運等粗重工作，昔日的才華與抱負，就此被生活的重擔埋沒。

一九九九年，我來到美國，住在馬里蘭州，打電話聯絡王先生時，得知他已定居洛杉磯，罹患帕金森氏症，無法開車，生活孤獨。二○○二年九月，我特地前往探望，他見到我，激動得熱淚盈眶；我們談起當年帶領技術人員奮鬥的往事，也聊到如何調整心態、安度晚年，每當他提起那些傷心事，我只能安慰他，並設法轉移話題。

此後通電話，我總是勸他放寬心，照顧好自己，也把我所知道的老同學、老同事葉西雲和朱泳琪的近況告訴他，希望他能安心。

大約二○一八年五月，他在電話中已口齒不清，說自己活不了多久了。此後不久，我再打電話，便再也沒有回音。

王敬陶既是我的領導，也是我的朋友，對他一波三折不幸的人生，我除了同情，更有難以釋懷的痛惜。如今，我只能衷心祝願這位老友在天堂安息，從此不再受苦，永遠平安快樂。