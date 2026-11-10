我的父親在台北的家中.

AI摘要 文章摘要整理： 本文追憶作者父親從貧苦童年、從軍抗日到來台奮鬥的一生，並刻畫其清廉仁厚、重視教育與家庭，展現一位平凡卻深具人格力量的父親。

我的父親（見圖，作者李麗珠提供）一九一五年生於山西芮城縣一個貧瘠的鄉村，四歲喪母後，他被送到鄰村外婆家寄養，與表哥一起在關帝廟啟蒙讀書，直到繼母進門，才回到自己的家。

外婆擔心他回家後受繼母虐待，臨行前偷偷塞給他兩塊大洋，叮囑他留作不時之需。沒想到繼母待他如同親生，即使他染上傷寒，奄奄一息，仍不顧家人勸阻，日夜守候，悉心照料。父親的兩個哥哥都因傷寒早逝，幾十年後，父親向我說起這段往事，眼角仍泛著淚光。繼母不畏傳染、全心呵護的恩情，他一生銘記，從未忘懷。

父親就讀運城中學，勤奮好學，常騎騾子馱書往返，鄉人都相信他將來必成大器。他身材高大、五官深邃，不僅課業優異，籃球也打得出色，爺爺早已預感，這個兒子終究不會長久留在鄉村。

果然，父親十六歲時，眼見日本 侵略中國，百姓飽受欺凌，便毅然放下學業，投身閻錫山的山西軍隊，輾轉太行山區打游擊，一去數年。其間，他多次經過家門，卻因戰事不敢回家；某夜，他終於忍不住走近正在門外洗衣的繼母，母子相擁而泣。

不久，一名鄰居老婦也匆匆趕來，打聽她從軍兒子的下落，爺爺大驚，催促父親趕快離開：「連她都知道你回來了，日本兵怎會打聽不到？」誰知這一別，竟成了父子最後一次離別。多年後我才知道，爺爺八十歲去世時，仍惦記著音訊全無的兒子。身在台灣的父親，則把對故鄉與父親的思念，一點一滴說給我聽。

抗戰期間，父親逐漸受到重用，奉命籌備軍糧，曾率領一支武裝小隊駐紮在山西隰縣的曹家大院；曹家以釀酒致富，出於民族大義，將大片宅院讓給國軍使用。不久，曹家主人親自主婚，把鍾愛的長女嫁給其中一名英挺的軍官，也就是我意氣風發的父親。

多年後，我終於看到遠方寄來的曹家大院照片，雙親卻已離世。照片中的院落雜草叢生，破酒缸散落牆角，我含淚尋找父母昔日的身影，不知他們在天之靈，是否也曾回來停留片刻。

一九四九年前後，父親來到台灣，生活同樣艱苦。當年的「山西王」閻錫山出任行政院長後，設法安置追隨多年的舊部與家眷，我們一家也曾住在新店七張的大雜院，那裡留下我許多美好的童年回憶，直到長大後，我才逐漸體會父親有志難伸的苦楚。

父親宅心仁厚，曾將閻錫山替他安排的工作讓給一名家境困難的同鄉，自己失業兩年，後來才在省屬糧食局找到一份差事餬口，隨著我的兩個妹妹相繼出生，家用更加捉襟見肘。想到他年少得志，到了中年卻為五斗米折腰，我總感到心痛，恨不能早些長大，替他分擔重擔。

父親十分重視教育，從小便給我們講述忠孝節義的故事：孔融讓梨教人謙讓，司馬光破缸救人教人機智，藺相如忍讓為國、廉頗負荊請罪，還有關羽的義薄雲天，這些故事從父親口中娓娓道來，深深影響了我們，他堅定宏亮的聲音，至今仍縈繞耳際。

我也永遠記得，剛上三育書院幼稚園時，我哭鬧著不讓父親離開，他便站在教室後排大半天，等著我回頭，等著再向我揮手。他那包容而慈愛的淺笑，一直留在我的記憶深處。

父親一生清廉，待人誠信，從不取不義之財。有一次，銀行多付了一筆巨款，他立即退還，經理登門道謝，他只說自己也有女兒，將來也會外出工作，不希望那名付錯款的小姐因此受到過分責罰。

他總是設身處地為人著想，以身教代替言教，教我們量力而行、取財有道，唯有心安理得，才能真正快樂。這就是我和妹妹們平凡卻不凡的父親。

記得一個酷暑的夜晚，我醒來時，發現父親仍汗流浹背地替我包書；每學期領到新課本，他總親手用粗線縫上厚封面，讓書本容易翻閱，也不易損壞。

望著整齊排列的課本，我深刻體會到父愛裡藏著多少辛勞與期盼，便暗自下定決心，要努力讀書，不再讓父親為我操心。

父親六十五歲從糧食局督導職位退休後，便全心投入同鄉會事務，與一群志同道合的鄉親老友合力編撰「山西文獻」，也熱心協助同鄉婚喪喜慶，善待朋友，常以助人為樂。多年過去，許多當年的晚輩已不再年輕，提起李伯伯，仍記憶猶新，歲月能催人老去，卻沖不淡人們心中的感念。

父親愛酒，卻少有餘錢盡情暢飲，直到他去世後，我們才驚覺母親其實也能飲酒，只是多年來滴酒不沾，為的是讓父親多喝幾口。父母在台灣相濡以沫大半生，讓我明白了什麼才是真正的愛；我們一家五口，生肖鼠、牛、虎、兔、龍相連，父母以全部的愛，讓小屋充滿溫暖，成為我和妹妹們一生最珍貴的財富。

多年來，我不敢提筆寫父親，總怕未落筆，淚已先流。父親一九八八年辭世，享年七十三歲，臨終仍叮囑我們善待母親，他最放不下的，始終是與他共患難的妻子；母親比父親多活了二十七年，替他享受了他來不及享受的福分。

我常在月夜仰望星空，盼望父親已與爺爺重逢，續上那段失散多年的父子情緣。無論天上人間，我們永遠都是一家人。