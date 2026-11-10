AI摘要 文章摘要整理： 作者重訪黑山瘋馬巨石，從原住民聖地、家族堅持與拒絕政府資助的工程中，思索信守承諾、文化尊重與歷史和解的意義。

趕在美國總統川普 前往總統山參加獨立日慶典、煙火即將綻放之際，我和太太開車三千里，重遊南達科他州的黑山（Black Hills）。

十六年前，我曾帶著兒子們初訪此地，原本只是為了一睹總統山的巍峨，沒想到途中一個短短十五分鐘的轉折，竟讓我們意外遇見了「瘋馬巨石」。

在這片被印第安原住民族視為聖地的土地上，我讀到了雕刻家科切克．齊奧科夫斯基（Korczak Ziolkowski）的故事，當年，拉科塔族（Lakota）酋長站立熊（Henry Standing Bear）寫信邀請科切克打造這座紀念雕像，信中表達了深切的期盼：「我們印第安人也有屬於自己的英雄。」這句話至今仍令我感動不已。

如今舊地重遊，看著科切克家族的後代繼續父親未竟的志業，我又聽聞他的大兒子轉述父親臨終前的遺言：「讓我們成為信守承諾的白人吧。」這句平凡卻沉重的話，再次深深撼動了我。

在這片聖地上，白人無視原住民的信仰與感受，將四位美國總統的頭像刻上山壁；附近的城鎮與道路，也有不少以卡斯特（Custer）命名。卡斯特曾率領美軍與原住民交戰，最終在小大角戰役中被瘋馬等原住民戰士擊敗。然而，正是在這段充滿矛盾與傷痕的歷史中，一位白人藝術家受到感召，傾盡一生，將對原住民文化的尊重化為「愚公移山」般的執著。

就在離卡斯特鎮不遠的山巔，一座雄偉的原住民戰士雕像正逐漸成形，那是瘋馬，一位在小大角戰役中抵抗美軍、留下傳奇的拉科塔族英雄。

這項工程的艱巨，遠超乎想像，一九四八年六月三日，科切克正式啟動雕刻工程；一九八二年他去世後，由妻子露絲（Ruth）接續推動，如今家族中仍有多名子女投入其中。這個家庭以數十年的光陰，乃至跨越世代的努力，回應當初對原住民的承諾。

十六年前，我看見瘋馬那高達八十七英尺、充滿尊嚴的臉龐；而今，我又看見雕像左手的雛形，彷彿正朝天際指引著自由的方向。為了讓這座巨像逐步成形，工程團隊必須移除約百萬噸堅硬的花崗岩，再以兩百五十英呎塔式起重機，雕琢出人物的手臂、肩膀與馬匹的鬃毛。

這項工程最令我動容的，是它所展現的獨立精神與傲骨，科切克曾兩度拒絕聯邦政府提出的一千萬美元補助，堅持以民間捐款及其他非政府資金推動計畫，不願讓政府資金左右自己的理想。如今，山腳下逐步發展出原住民文物館與教育設施，那不單是建築，更是文化的續命。

站在這片被大風吹過的聖地，我不禁思索：所謂的「完成」，究竟意味著什麼？工程或許還需要數個世代；然而，信守承諾的精神，早已在一聲聲鑿石聲中延續下來。這不僅是一項雕刻工程，更是一首關於人性尊嚴、歷史反省與自我救贖的動人詩篇。

曾在戰場上英勇守護族人與土地的瘋馬酋長，最終仍不敵時勢，被迫與白人談判，卻在遭拘禁期間被美軍士兵刺殺，年僅三十多歲。他雖英年早逝，卻將守護黑山的精神，永遠鐫刻在這片土地上，流傳萬年。