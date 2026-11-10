AI摘要 文章摘要整理： 本文追述于右任1956年題寫的條幅如何成為龍家傳家之寶，也透過以妻名落款的細節，呈現亂世中父親對妻兒深藏的思念。

這是于右任手書的條幅（見圖，作者龍莆堯提供），採行草書體，共五十九字：「大哉國父，黑夜明星；東為長庚，西為啟明。以道馭力，酌理準情，為萬代人，世界太平。君默先生國父頌。中華民國 四十五年九月錄。佩珩女士正之。于右任。」

佩珩是我母親的名字。這幅墨寶原由父親龍學湖收藏於馬來西亞山打根；二十世紀九○年代，我到山打根探望父親，他將條幅交給我帶回中國。回國後，我特地重新裝裱，視為傳家之寶。

于右任（一八七九至一九六四年），陝西三原人，是國民黨 元老、政治家、教育家、詩人及書法家，早年追隨孫中山參與革命，曾任交通部次長、監察院院長等職。

他尤以草書聞名，一九三六年編定出版「標準草書」，以「易識、易寫、準確、美麗」為準則，對草書的整理與推廣貢獻卓著，被譽為「當代草聖」。據說他一生常寫「為萬世開太平」六字，足見其胸懷與志向。巧的是，這幅寫給母親的條幅，也有「為、萬、世、太、平」等字。

條幅所題「國父頌」，作者是梁寒操，號君默，廣東高要人，曾任國民黨中央執行委員、中央宣傳部長，抗戰期間亦曾任成都中央軍校政治部總教官。

條幅落款為中華民國四十五年九月，即西元一九五六年，當時于右任與梁寒操都在台灣，父親也於這一年從香港赴台謀生。據父親來信所述，這幅墨寶是他以華僑身分登門拜訪梁老及于老求得的。

一九三九年，父親從新加坡回國參加抗戰，後進入成都中央軍校第十七期步科受訓；梁寒操當時擔任該校政治部總教官，兩人有師生之誼。我想，父親應是憑著歸國華僑及軍校畢業生的身分求見梁老，進而取得于右任的墨寶。至於為何以母親佩珩的名義求字，父親始終沒有說明。

求字之時，父親獨自在台灣，母親則帶著四個孩子留在廣州，兩地相隔，音訊難通，正是家庭離散、身世飄搖之際。父親親自登門求字，卻以妻子的名義落款，這份安排背後，或許藏著他對妻兒難以言說的思念。

于右任的書法，向來為海內外人士珍視；梁寒操亦是當時知名的政治人物與文士。兩人共同成就的這幅條幅，既是書法藝術的珍品，也是父親留給母親的一份深情。歷經歲月流轉，它所承載的已不只是名家墨寶的價值，更是我們一家人難以磨滅的親情記憶。