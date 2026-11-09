圖書館收藏的時光
作者借美東名校圖書館之旅，回望童年在簡陋圖書室啟蒙閱讀的經歷，感慨圖書館不僅收藏書籍，也保存了個人的時光與成長。
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作者借美東名校圖書館之旅，回望童年在簡陋圖書室啟蒙閱讀的經歷，感慨圖書館不僅收藏書籍，也保存了個人的時光與成長。
女兒上了高中，今年暑假，我們特地帶她到美東進行一趟「朝聖之旅」，參觀幾所常春藤名校，希望藉此激勵她的求學熱情。我們從貴湖出發，途經波士頓、紐黑文，最後抵達紐約，先後參觀了哈佛大學、麻省理工學院和耶魯大學，可最令我驚嘆的，卻是波士頓公共圖書館和耶魯大學的拜內克古籍善本圖書館。
出發前，我已看過不少介紹和照片，真正走進波士頓公共圖書館，仍被眼前的恢宏氣勢震撼。高高的階梯轉角處，兩隻大理石獅子威嚴地守護著；館內穹頂高聳，壁畫精美，閱覽室窗明几淨，整座建築宛如一座藝術宮殿。
穿行在書架與書桌之間，我不禁想到，古往今來，有人為了考取功名，寒窗苦讀十載；也有人能在這樣美輪美奐的圖書館裡，安靜而愜意地讀書。同樣是讀書人，環境竟有天壤之別。
離開波士頓，我們來到紐黑文，參觀耶魯大學的拜內克古籍善本圖書館，這座建築以半透明大理石板作為外牆，柔和的自然光透入館內，既營造出獨特的氛圍，也保護珍貴藏書免受陽光直射。大廳中央，一座六層高的玻璃書塔直入眼簾，約一萬八千冊珍貴古籍整齊排列，蔚為壯觀（見圖，作者黃曉平提供）。
我忍不住「哇」了一聲，這不就是傳說中的「書山」嗎？沒有繁複的裝飾，古籍本身便是最奢華、最令人敬畏的存在，彷彿無聲地訴說著知識的浩瀚。女兒連聲說：「我喜歡這裡，我好想到這裡來讀書。」聽了這話，我暗自竊喜，覺得這趟朝聖之旅沒有白來。
然而，參觀過幾座圖書館後，真正浮想聯翩的，反而是我自己，我想起了童年時代唯一熟悉的那間「圖書館」。
我一出生，便隨父母住進一個大型水電站工地的設計代表處，那時大型水電工程往往邊施工、邊設計，我就在挖土機、攪拌機的轟鳴聲中長大；直到八歲，工程竣工，父母才回到設計院總部，我也隨他們回到闊別多年的城市。
那年暑假，我沒有朋友，也沒有玩伴，整天無所事事，母親見我閒著，第一次帶我走進單位的圖書館。說是圖書館，其實只是一間比普通小學教室還小的房間，門口掛著一塊牌子，寫著「政治圖書室」。
那個年代，凡事講究「政治掛帥」，狹小的空間裡，幾排書架擺得滿滿當當，前面是馬、恩、列、毛的大部頭著作，還有許多我看不懂的思想、主義之類的書，我自然不感興趣，最喜歡的是最後幾排書架，那裡放著小說和少量詩集。
母親替我選了一本「張勇的故事」，讓我試著讀讀看，直到今天，我仍清楚記得這個書名。沒過多久，我便告訴母親：「我看完了。」母親驚訝地問：「你能看懂嗎？」我得意地回答：「當然了，這有什麼不能懂的？」
從那天起，母親便經常帶我去借書，按照規定，每張借書卡最多只能借兩本，可我讀得愈來愈快，兩本書很快便看完，直到有一天，書架上幾乎找不出我還沒讀過的書。
那個年代，適合孩子閱讀的書並不多，我便把當時流行的小說一本本讀過去：「金光大道」、「三探紅魚洞」、「驚雷」、「萬山紅遍」、「水滸傳」……還有一本詩歌體故事書「神女」，應該是我此生讀過的第一本敘事長詩。
那是童年裡最幸福的一段時光，簡陋寒酸的政治圖書室，雖然藏書不多，卻為我打開了一扇通往廣闊世界的門，從此，閱讀成了我一生的習慣。
後來移居加拿大，公共圖書館星羅棋布，借書也成了生活的一部分。有一次，我看見一個母親用雙肩包裝了滿滿一包書，驚訝得幾乎叫出聲來：「原來還能這樣借書呀。」我由衷慶幸兒子能在這樣的環境中成長。之後，我們又有了可愛的小女兒，她同樣是個小書迷，我也學著那個母親，每次去圖書館，都借回滿滿一背包的書。
我們常去的公共圖書館，沒有金碧輝煌的大廳，沒有價值連城的油畫，也沒有高聳的玻璃書塔，但書架上的藏書彷彿永遠讀不完，對愛書的人而言，這就夠了。
離開耶魯大學時，女兒在酒店的便箋上認真寫道：「給我三年的時間，讓我完成高中學業。下次再來時，我就是耶魯的學生了。」
看著這句話，我笑了，眼角卻湧出一滴淚。女兒正在尋找未來的學校，而我也在這些圖書館裡找回了自己的童年，原來，圖書館不僅收藏書籍，也收藏著一個人的時光。
站在那些宏偉莊嚴的圖書館裡，我彷彿看見一個八歲的孩子，從歲月深處緩緩走來。那扇由閱讀開啟的門，直到今天，仍帶領著我走向更遼闊的世界。
作者帶女兒參觀了波士頓公共圖書館與耶魯大學的拜內克古籍善本圖書館，兩者一座宏偉如藝術宮殿，一座以玻璃書塔與珍貴古籍令人驚嘆。 那間所謂圖書館其實是單位裡一間很小的政治圖書室，書架上多是政治著作，適合孩子讀的書不多，但正是在那裡，作者開始大量借書閱讀。 作者認為圖書館不只是借書和藏書的地方，更是保存童年、啟發閱讀、連結親子記憶的空間；在圖書館裡，他也重新找回了自己的成長時光。
精華 FAQ
作者帶女兒參觀了波士頓公共圖書館與耶魯大學的拜內克古籍善本圖書館，兩者一座宏偉如藝術宮殿，一座以玻璃書塔與珍貴古籍令人驚嘆。
那間所謂圖書館其實是單位裡一間很小的政治圖書室，書架上多是政治著作，適合孩子讀的書不多，但正是在那裡，作者開始大量借書閱讀。
作者認為圖書館不只是借書和藏書的地方，更是保存童年、啟發閱讀、連結親子記憶的空間；在圖書館裡，他也重新找回了自己的成長時光。
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