AI摘要 文章摘要整理： 作者借美東名校圖書館之旅，回望童年在簡陋圖書室啟蒙閱讀的經歷，感慨圖書館不僅收藏書籍，也保存了個人的時光與成長。

女兒上了高中，今年暑假，我們特地帶她到美東進行一趟「朝聖之旅」，參觀幾所常春藤名校，希望藉此激勵她的求學熱情。我們從貴湖出發，途經波士頓 、紐黑文，最後抵達紐約，先後參觀了哈佛大學 、麻省理工學院和耶魯大學 ，可最令我驚嘆的，卻是波士頓公共圖書館和耶魯大學的拜內克古籍善本圖書館。

出發前，我已看過不少介紹和照片，真正走進波士頓公共圖書館，仍被眼前的恢宏氣勢震撼。高高的階梯轉角處，兩隻大理石獅子威嚴地守護著；館內穹頂高聳，壁畫精美，閱覽室窗明几淨，整座建築宛如一座藝術宮殿。

穿行在書架與書桌之間，我不禁想到，古往今來，有人為了考取功名，寒窗苦讀十載；也有人能在這樣美輪美奐的圖書館裡，安靜而愜意地讀書。同樣是讀書人，環境竟有天壤之別。

離開波士頓，我們來到紐黑文，參觀耶魯大學的拜內克古籍善本圖書館，這座建築以半透明大理石板作為外牆，柔和的自然光透入館內，既營造出獨特的氛圍，也保護珍貴藏書免受陽光直射。大廳中央，一座六層高的玻璃書塔直入眼簾，約一萬八千冊珍貴古籍整齊排列，蔚為壯觀（見圖，作者黃曉平提供）。

我忍不住「哇」了一聲，這不就是傳說中的「書山」嗎？沒有繁複的裝飾，古籍本身便是最奢華、最令人敬畏的存在，彷彿無聲地訴說著知識的浩瀚。女兒連聲說：「我喜歡這裡，我好想到這裡來讀書。」聽了這話，我暗自竊喜，覺得這趟朝聖之旅沒有白來。

然而，參觀過幾座圖書館後，真正浮想聯翩的，反而是我自己，我想起了童年時代唯一熟悉的那間「圖書館」。

我一出生，便隨父母住進一個大型水電站工地的設計代表處，那時大型水電工程往往邊施工、邊設計，我就在挖土機、攪拌機的轟鳴聲中長大；直到八歲，工程竣工，父母才回到設計院總部，我也隨他們回到闊別多年的城市。

那年暑假，我沒有朋友，也沒有玩伴，整天無所事事，母親見我閒著，第一次帶我走進單位的圖書館。說是圖書館，其實只是一間比普通小學教室還小的房間，門口掛著一塊牌子，寫著「政治圖書室」。

那個年代，凡事講究「政治掛帥」，狹小的空間裡，幾排書架擺得滿滿當當，前面是馬、恩、列、毛的大部頭著作，還有許多我看不懂的思想、主義之類的書，我自然不感興趣，最喜歡的是最後幾排書架，那裡放著小說和少量詩集。

母親替我選了一本「張勇的故事」，讓我試著讀讀看，直到今天，我仍清楚記得這個書名。沒過多久，我便告訴母親：「我看完了。」母親驚訝地問：「你能看懂嗎？」我得意地回答：「當然了，這有什麼不能懂的？」

從那天起，母親便經常帶我去借書，按照規定，每張借書卡最多只能借兩本，可我讀得愈來愈快，兩本書很快便看完，直到有一天，書架上幾乎找不出我還沒讀過的書。

那個年代，適合孩子閱讀的書並不多，我便把當時流行的小說一本本讀過去：「金光大道」、「三探紅魚洞」、「驚雷」、「萬山紅遍」、「水滸傳」……還有一本詩歌體故事書「神女」，應該是我此生讀過的第一本敘事長詩。

那是童年裡最幸福的一段時光，簡陋寒酸的政治圖書室，雖然藏書不多，卻為我打開了一扇通往廣闊世界的門，從此，閱讀成了我一生的習慣。

後來移居加拿大，公共圖書館星羅棋布，借書也成了生活的一部分。有一次，我看見一個母親用雙肩包裝了滿滿一包書，驚訝得幾乎叫出聲來：「原來還能這樣借書呀。」我由衷慶幸兒子能在這樣的環境中成長。之後，我們又有了可愛的小女兒，她同樣是個小書迷，我也學著那個母親，每次去圖書館，都借回滿滿一背包的書。

我們常去的公共圖書館，沒有金碧輝煌的大廳，沒有價值連城的油畫，也沒有高聳的玻璃書塔，但書架上的藏書彷彿永遠讀不完，對愛書的人而言，這就夠了。

離開耶魯大學時，女兒在酒店的便箋上認真寫道：「給我三年的時間，讓我完成高中學業。下次再來時，我就是耶魯的學生了。」

看著這句話，我笑了，眼角卻湧出一滴淚。女兒正在尋找未來的學校，而我也在這些圖書館裡找回了自己的童年，原來，圖書館不僅收藏書籍，也收藏著一個人的時光。

站在那些宏偉莊嚴的圖書館裡，我彷彿看見一個八歲的孩子，從歲月深處緩緩走來。那扇由閱讀開啟的門，直到今天，仍帶領著我走向更遼闊的世界。