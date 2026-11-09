AI摘要 文章摘要整理： 本文回顧漫畫家牛哥主編的《人間小唱》專欄，透過詞畫相映的多幅作品，展現1950至1970年代台灣漫畫的諷趣、溫情與時代風貌。

牛哥，本名李敬光，字費蒙，是台灣一九五○到一九七○年代極負盛名的漫畫家，他的作品包括「中央日報」的「劉伯伯打游擊」和「劉小妹」，以及其他報紙刊登的「老油條畫傳」、「牛老二日記」、「牛伯伯遊東南亞 」、「楊經邦畫傳」、「四眼田雞」等，也曾在新加坡 、菲律賓、馬來西亞及泰國 等地發表作品。當年「牛哥就是漫畫」的美譽，可見其影響力。

一九六六年，牛哥開始擔任「大華晚報」漫畫版主編，創辦「人間小唱」專欄，邀請友人「湘陰龍子」填詞，再依詞意繪成漫畫，小小版面，文字與圖畫相映成趣。我雖不知湘陰龍子是何許人，卻深佩其文筆；至於為「人間小唱」題字的惕軒，我猜想是台灣學者成惕軒先生。這個專欄或許因格調較高，不如「牛伯伯打游擊」那般家喻戶曉。

我的鄰居、好友，也是良師的前台灣報人萬集豪先生，曾慷慨借出多年珍藏的剪報供我欣賞，「人間小唱」便是其中之一，共有四十三幅。我愛不釋手，全部影印珍藏，盼與同好分享。

其一是「競選車」，詞牌「小桃紅」（見圖，作者王治國提供）：「憑軾穿街過，斂衽逢人嚲。巾幗眉飛，英雄色舞，鼓吹相合。更叮嚀拜託一聲聲，汗滲滲欲墜。」詞中描繪候選人沿街拜票、殷殷懇託的情景，諷趣盎然。

其餘也都文圖並茂。「空中結婚」以「鵲踏枝」填詞，牛哥畫了一對新人乘直升機締結鴛盟，牛郎織女反而成了雲端觀禮的賓客。我不禁想道，「飛機代鵲橋，雲端設禮堂，牛女退為觀禮客，千古悲涼，盡付今朝一俯仰。」古老神話與現代科技如此交會，別有一番趣味。

「豔舞」則以「蝶戀花」描寫舞台上的撩人風情：「襟衩半開還半掩；豈怕人窺，又惜窺難見。開處爭看花朵顫，掩來更覺春光滿。」牛哥畫出長髮披肩、衣著清涼的女郎，以同心圓遮住敏感部位，手拎胸罩，食指輕點朱唇；台下觀眾如醉如癡，眼珠幾乎掉出眼眶。朋友當年在剪報角落批了「妙作」二字，確實貼切。

「異國鴛盟」以「生查子」寫道：「膚髮色雖殊，兒女情何異。」牛哥畫了一位穿木屐的台灣姑娘，親暱依偎著一名白人男子。湘陰龍子將異國婚姻提升到世界大同的理想，漫畫則以生動形象表現不同膚色之間的情愛。

「溫湯浴」以「夜行船」寫溫泉中的柔情。畫中泉水自虎口奔流，池中鴛鴦相親，將自然景致化為情意綿綿的浴景。我也替它添了幾分想像：虎口瀑飛，偏成鴛夢溫床；泉心自沸，終是此身廟堂。

「歌廳」更是妙趣橫生，牛哥畫了一隻母雞對著麥克風引吭高歌，牆上招牌赫然寫著「白斬雞小姐」，令人莞爾，如此奇思妙想，實在令人佩服。

「按摩女郎」的氣氛卻截然不同，畫中盲女戴著墨鏡、柱著拐杖，摸索著走向小樓。原詞雖寫粉黛與纖纖十指，畫面卻透出一股孤寂寒意，令人心生憐憫。

「影星艷跡」以床第間一對男女的對話製造笑料，女子抱怨：「約翰，你的腳又踢我！」男子卻回答：「胡說八道，我是強尼！」如此鹹濕幽默，令人忍俊不禁。

最後是「漫畫家」。牛哥在一個牛頭上層層堆疊四個人頭，頂端還立著南北指針。最下方的人物如老僧入定，我猜想可能是牛哥自畫像；上方三個人頭，或許寓意「三人成眾」，也是他自謙漫畫高手眾多的一種幽默表達。湘陰龍子以「人畫一何難，鬼畫談何易」起筆，正好為這幅奇特作品作了生動註解。

重讀這些剪報，一詞一畫，雅俗相映，既有機鋒，也有溫情。「人間小唱」留下的，不只是漫畫史上的一頁，更是那個年代令人會心一笑的文化記憶。