392級台階拾級而上在中山陵上遠眺

AI摘要 文章摘要整理： 作者遊覽南京中山陵與靈谷景區，從攀登392級台階到凝視陣亡將士名錄，感受孫中山精神、革命歷史與古城文化交織的厚重記憶。

對許多遊客而言，參觀中山陵是南京之旅的重要行程。南京名勝眾多，幾乎每天都排得滿滿的，那天，我們先遊覽明孝陵和美齡宮，再前往中山陵。出發前，我便擔心自己能否在炎熱天氣下，走完兩處景點後，還有體力攀登三百九十二級台階。

沒想到，抵達中山陵時，我真的感到不適，為免影響姊姊和姊夫的興致，我只說想休息一下，隨即趴在石桌上，頭暈胸悶，實在不想起身。姊夫坐在陰涼處，說幾年前已爬過陵階，這次不打算再上去。平日溫和的姊姊見我們一個趴著、一個不動，忍不住催促：「來中山陵，最重要的就是上去，不上去不是白來了嗎？你們隨便，我反正一個人也要上去。」不知為什麼，受她一激，我竟來了精神。灌了幾口水，站起身來，便與姊姊一同走向台階。

從博愛坊至祭堂，共有三百九十二級台階，相傳象徵當時中國的三億九千兩百萬同胞。站在階前仰望，密密麻麻如洗衣板似的石階頗具挑戰性，真正爬起來，才發現並沒有想像中吃力，因為台階踏面寬、落差小，沿途又有平台可以歇腳。我和姊姊步伐一致，一邊攀登，一邊用閩南話數數，竟爬得十分起勁。約十五分鐘後，我們便抵達高處。

站在陵頂向前望去，林海綿延，青色琉璃瓦覆頂的祭堂莊嚴肅穆，遠處則是遼闊的南京城（見圖，作者虔謙提供）。回頭俯瞰，只見層層平台，不見連綿石階，與上山時仰望所見恰成對照。這種視覺效果，正是建築師呂彥直設計中山陵時的巧思：沿山勢逐級升高的陵墓建築，既顯莊嚴，也寄寓革命歷程的艱難與理想的追求。

下山後，我在博愛坊附近看到有人販售摺扇，扇面印著仿孫中山手書的「天下為公」四字，便和姊姊各買了一把。既敬佩孫先生的胸懷，也想支持當地小本經營的攤販，民生既是三民主義之一，這份心意也算是對民生的一點體會。

離開中山陵後，我們搭乘景區交通車前往靈谷景區。穿過紅山門，沿著林蔭道前行，參天綠樹間，一座古樸、凝重又帶點神祕的建築映入眼簾，正是無梁殿。

無梁殿是明代建築，原供奉無量壽佛，因採用磚石拱券結構，不施木梁，故得此名。民國時期，這裡改建為國民革命軍陣亡將士祭堂。走進殿內，高大幽深的空間令人肅然起敬，兩側牆壁鑲嵌著青石碑，刻有三萬三千餘名陣亡將士的姓名及相關資料，凝視一行行刻字，我們彷彿聽見歷史深處無聲的呼喚。姊姊感慨地說，這些年輕的英靈都有名字，值得後人銘記。

殿南有一座國民革命軍陣亡將士牌坊，花崗岩基座上覆著綠色琉璃瓦，正面刻著「大仁大義」。殿北草坪中央，生長著一株被稱為「金陵桂花王」的桂花樹，這片區域是陣亡將士第一公墓所在地，墓地紀念的歷史包括一九三二年「一二八」淞滬抗戰中犧牲的官兵。枝葉繁茂的桂花樹亭亭而立，彷彿一頂綠色華蓋，默默守護著長眠於此的英靈。

再往北，翠綠林木間矗立著九層靈谷塔，建於民國時期，同樣是為紀念陣亡將士而建。牌坊、無梁殿、公墓與靈谷塔沿著中軸線展開，構成完整的紀念空間，記錄著與孫中山先生的精神與實踐相聯繫的歷史足跡，展示著當年國民革命的英雄們為國為民、大仁大義的崇高精神和凜然浩氣。

南京之行，我們還遊覽了秦淮河、閱江樓、浦口火車站、長江大橋、明城牆、玄武湖和總統府等地。明孝陵與中山陵同在紫金山南麓，一處承載明代帝王的歷史，一處寄託近代革命的理想。總統府則見證了孫中山於一九一二年一月一日宣誓就任中華民國臨時大總統的歷史。中山東路兩旁的梧桐一路延伸，隨四季變換色彩，也將城市的歷史記憶串聯起來。

從南京回來後，我的心情久久不能平靜。南京是一座剛柔相濟、歷史層次深厚的古城，明城牆與秦淮河、玄武湖構成它的肌理，紫金山則承載著古代王朝與近代革命的記憶。中山陵的台階、無梁殿的石碑、金陵桂花王的枝葉，都在靜默中訴說著往事。

大音希聲，大方無隅。千古長江奔流不息，從紫金山西北邊滾滾流過，將一個時代的夢想與信念，融入了這片土地永恆的呼吸之中。