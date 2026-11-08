AI摘要 文章摘要整理： 作者藉由復興航空與泰航舊事，回憶機場工作歲月、同事情誼與人生轉折，並在多年後的重聚中重新感受青春與溫暖。

偶然在王立幀先生的大作中讀到復興航空公司創辦人陳文寬先生的傳記，勾起了我那段在機場工作的往事。巧的是，王立幀先生的夫人章育瑞是我的昔日同事，她將我拉進了老同事的群組，讓塵封多年的記憶重新鮮活起來。千里情緣一線牽，我們相約聚餐，穿越四十多年的歲月，拾起當年未說完的故事。

當年，復興航空代理泰航業務，我們的制服清一色是紫色，地勤人員穿著標準的公務裝，空服員則身著傳統泰絲長裙，襟上別著一朵紫色蘭花。遠遠望去，宛如一片紫雲飄過，成為機場裡一道獨特的風景。

剛進泰航時，我從出入境組做起，在尚未電腦化的年代，整理旅客名冊、核對護照 ，看似瑣碎，卻容不得半點差錯，尤其每份出境證上的內政部簽單，都得仔細核對，那薄薄一張紙條釘在證件上，稍不留神便可能脫落。旅行社往往拖到最後關頭才補送資料，一旦耽誤手續，旅客便可能被迫延後出境，引起不滿。淑媛和旭華都是我的師傅，幸虧有她們從旁指導、嚴格把關，否則我當年犯的錯恐怕更多。

相較於簽單作業，追蹤行李也是一項重責大任，為了讓行李盡快送回，往往得仰賴其他航班協助運送。

我記得，當年後送行李時，經常請班次較頻繁的華航 幫忙，也許是年輕氣盛，辦事過於直率，我竟因此被貼上「泰航的凶婆子」這個標籤，差點連婚事都受到影響。

過境旅客的行李可以存關，憑提單領取，旅客有時忘了提領，有時弄丟提單，行李組還得協助辦理相關手續。不論是後送行李，還是存關行李，地勤人員都得設法盡快解決問題，此時，前輩累積的經驗就格外重要。何況我們經常需要進出公務門及海關管制區，一舉一動都得格外謹慎。

想起當年出國受訓期間，我一時興起，隔著過境室傳給同事梓靜一包糖果，沒想到竟害她連續多日遭到盤問。這次重逢，聽她細說當年的經過，末了，她瀟灑地雙手一攤，一笑置之。事隔多年，我仍不免為自己的大意感到歉疚，她的豁達，讓這段往事多了幾分溫暖。

出入境組的工作雖然繁瑣，偶爾還能抽空到免稅店逛逛，見識頂級化妝品的貴氣。票務組的同事可就沒有這份閒情了，一旦站上櫃檯，便得全神貫注，機票簽轉、轉機航線協調、臨時購票，以及超額行李費的核算，每個環節都馬虎不得。

曉華當年是櫃檯上最穩健的能手；如今，她依然從容地享受自己的金色年華，練舞、學語文，舉手投足間盡是優雅自在。那天，她含笑聽著我們追敘往事，彷彿也陪著大家重新走過那段似水年華。

工作之餘，我也報考了托福，原本只想藉此磨鍊語文能力，沒想到遇上昔日同事高貴卿。看著她拖著疲憊瘦小的身軀，仍然全力以赴地補習，我深受激勵，也搭上求學的列車，踏上留學之路。

高貴卿後來與夫婿回國，在客運界發展。多年後再見，恍如隔世，歲月或許改變了人生的風景，卻沒有磨去她的堅毅，她依然堅守崗位，像一名熠熠發光的女戰士，在自己的天地裡發光發熱。

四十多載悠悠歲月流淌，我們雖已不再年輕，談笑間，卻依然興致盎然地追憶當年；在相聚的此刻，好似又找回了青春的氣息。

我想起，當年決定出國前，曾徵詢曉華的意見，她只淡淡地說了一句：「試試看吧。」沒想到，這一試，竟是數十年。

如今，藉著復興航空的一段往事，我們這群昔日同事再度牽起了線，如同搭上了一架穿越時光的專機，重新走進泰航的辦公室。原來，有些緣分從未遠離；我們的故事，從那蘭花盛開的國度啟程，至今仍在心底綻放。