AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶自己由不喝茶到愛茶的過程，並藉旅居、美國工作與返鄉見聞，細寫西湖龍井等茶的香氣風味，表達茶為生活增添淡淡清香。

我雖然出生在著名的產茶勝地杭州，卻是在旅居美國多年之後，才真正養成喝茶的習慣。

家裡原本沒有喝茶的傳統，只因講究「客來敬茶」，才常備著一些茶葉。小時候，我偶爾偷嘗客人喝剩的茶水，入口滿是苦澀，立刻吐了出來，那時孩子對食物的判斷很簡單：甜的好吃，苦的難以下嚥。

年輕時，我飲食清淡，不碰菸、酒、茶；到了美國讀書，反而先學會喝可口可樂 。後來，大陸朋友來訪，常帶茶葉作為禮物，卻因宿舍缺乏方便的熱水，茶葉只能被遺忘在抽屜裡。

參加工作後，長時間閱讀資料、面對電腦，常讓我疲倦不堪，看著美國同事靠咖啡提神，我才想起茶。

起初，公司茶水間只有茶包，直到有了大陸帶來的散茶，我才開始每天泡上一大杯，放在辦公桌旁慢慢啜飲。漸漸地，喝茶成了生活習慣，有段時間，周末總是昏昏欲睡，太太還笑我藉口逃避家務，我琢磨許久才想到，或許是平日喝茶、周末不喝，身體少了咖啡因，一時不太適應。

到大中華區出差時，我最喜歡往辦公室的休息間跑，那裡不僅能與平日只在電話裡聯絡的同事見面聊天，還備有各種茶葉和瓷杯。泡一杯茶，聞著熟悉的香氣，我甚至動過「是否該海歸」的念頭。

有一次到台北出差，我按旅遊雜誌的介紹來到貓空，在茶館點了一壺烏龍茶，茶湯濃厚，與平日喝的綠茶截然不同。雲霧緩緩漫過山村，茶香與霧氣交融，靜坐片刻，竟有幾分置身仙境的感覺。

說到旅途中喝茶，我常嫌美國旅館的茶包不合口味。一次偶然住進一家提供網狀茶袋的旅館，茶袋泡開後，茶葉舒展可見，不像一般美國茶包將碎茶嚴嚴實實地封在紙袋裡，既看不到茶葉的姿態，也失去了原有的鮮香。

我順著包裝上的網址找到供應商，才知道那是一對美國夫婦經營的小公司，此後幾次到附近出差，我都特意選擇住在那裡。

我最愛的始終是綠茶，其中又以西湖龍井最得我心。

杭州西湖龍井細分起來有獅峰、龍井、雲棲、虎跑等幾個傳統產區，不過在我們杭州人口中，統稱一句「龍井茶」便足夠。真正的龍井，色澤嫩綠，香氣清雅，形態秀美。初入口，滋味淡雅悠遠；再飲幾口，清香便盈滿口腔，嚥下之後，餘香久久縈繞於齒頰之間。

我最近常喝的茶有兩種，一是杭州梅家塢的西湖龍井，一是浙江開化的龍頂茶。開化龍頂茶的芽葉細嫩，沖泡後芽尖亭亭直立，茶香韻味悠長。但近年隱約覺得不如從前，第一泡尚能齒頰留香，第二泡便明顯淡了許多。

我不講究繁複的茶具和儀式，偏愛白瓷杯，因為潔白的杯面最能襯托茶湯的清澈。對我而言，喝茶最重要的是自在。

最愜意的日子，莫過於坐在西湖邊的茶室，品一杯新炒的西湖龍井，剝幾顆小核桃，和幾個老朋友用熟悉的吳語聊著往事。窗外湖光瀲灩，杯中茶香裊裊，彷彿連歲月也慢了下來。

茶或許不是生活中不可或缺的東西，但少了茶，日子總像缺了一點滋味。不喝茶的人，也許不知道，生活中原來還能多出這樣一縷淡淡的清香。