AI摘要 文章摘要整理： 文革中父母下放，年幼兄弟在北京獨立生活14個月，靠彼此扶持學會做飯與照顧自己，日後更雙雙成為醫師，見證血濃於水的手足情。

家中通往臥房的長廊上，懸掛著一張泛黃的舊照片，是弟弟送給我的，記錄著我們兄弟倆兒時的模樣（見圖，作者顧華提供）。照片背景是當年一家人蝸居的南城胡同小院，我身上的外套，是母親用外公留下的舊毛料衣服改製而成，穿起來格外溫暖厚實。每天經過，我總忍不住駐足端詳，如今我已年過古稀，鬢髮斑白，兒時的光景卻依然歷歷在目，恍如昨日。

父母於一九五四年自北京醫學院畢業後，留在北大醫院行醫，一家人原本生活平順安穩。五○年代末，我與弟弟相繼出生，兄弟倆相差三歲，自幼有保母照料，衣食無憂，不知人間疾苦。

豈料文革驟起，保母被視為「資產階級生活方式」而遭禁用，父母也雙雙下放，父親遠赴京郊密雲公社衛生院，母親則被派往甘肅 酒泉，一家四口分隔兩地，長達十四個月。當時我十二歲，弟弟九歲，沒有成年人照料，只能兄弟倆在北京相依為命。

過去，起居飲食全由保母尉大媽操持，我們對照顧自己一竅不通，只得從頭學起。父母事先與醫院財務科商量，每月發薪時，讓我領取其中一人的工資，作為生活費。

首要之事便是吃飯。起初，我們天天到街口的琉璃廠食堂吃飯，清晨吃油餅豆漿，中午吃饅頭配過油肉，晚上吃米飯炒菜，誰知才過兩周，錢便所剩無幾，離月底還有十七天，只得改吃炒餅、素菜和豆腐。眼看囊中空空，我們只好想辦法省錢，自己動手做飯。

六○年代的北京，家家戶戶多用蜂窩煤爐做飯、燒水和取暖。我們住的走廊裡，三戶人家並排擺著三個煤爐，每晚睡前，要將爐子「封」起來，讓煤火悶燒，隔天清晨便可燒水做早飯。

我和弟弟最怕的，是爐火半夜熄滅，清早得重新生火。我先點燃報紙、添上木柴，弟弟在旁扇風助燃，煤爐上裝著拔火罐，走廊頓時濃煙瀰漫，熏得我們眼淚直流。有時鄰居家的爐火正旺，我們便借一塊燒紅的蜂窩煤引火，省去不少工夫。

生完爐子，還得張羅三餐。起初我只會煮麵，便花五分錢（人民幣，下同）買黃醬、一毛五分錢買肉末，炒成炸醬，再到切麵鋪買麵條，連吃幾天炸醬麵，倒也津津有味。後來，我跟著鄰居阿姨學燜飯、炒菜、燒湯、燉肉和煎蛋，雖然常把飯煮得半生不熟，或是燒糊鍋底，總算逐漸可以自理飯食。

那時學校停課，正值「備戰備荒」，地鐵工程如火如荼，我和院裡幾個孩子跑到工地找鐵絲做彈弓，結果只有我被解放軍工程兵逮住。弟弟趕緊上前解釋，說父母都在外地下放，家中沒有大人，士兵教訓我一番就放我回家，鐵絲自然也被沒收了。

春節將近，與母親一同下放酒泉的王阿姨回京探親，特地來看我們。為了過個像樣的年，我和弟弟買了一隻活雞，王阿姨登門那天，弟弟燒水，我負責殺雞、褪毛，兄弟倆分工合作，竟收拾得乾乾淨淨。王阿姨回去後，對母親讚不絕口，直誇我們能幹。

如今想來，一個十二歲、一個九歲的孩子，竟能獨立生活十四個月，既沒闖出大禍，也沒走上歧途，實在令人感慨。那段艱苦歲月，讓我真正懂得了什麼叫作「相依為命」。

後來，我和弟弟都成了醫師，繼承父母的衣缽。弟弟自北京醫學院研究所畢業後，赴法國深造，學成返京，事業有成，曾多次當選全國人大代表，並出任醫院院長，成為中國結直腸外科的領軍人物。我則在北京取得醫學博士學位後，遠赴洛杉磯行醫，各自走上不同的人生道路。

雖然我們身處不同國度，生活在不同文化中，兄弟情誼卻從未淡薄，始終心心相依，音訊不斷。如今，我與弟弟都已年長，各有幸福的家庭，正是那段無人依靠、只能彼此扶持的日子，讓我們明白：血濃於水的手足之情，是歲月無法磨滅的牽繫。