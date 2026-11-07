AI摘要 文章摘要整理： 文章以一家人對莫斯科餐廳「老莫」的回憶為線索，寫出物資匱乏年代的珍貴滋味、成長中的奢侈與失落，以及多年後重返舊地時，食物雖變、親情與歸屬感仍在的溫暖。

北京人親切地把莫斯科餐廳叫作「老莫」，彷彿一個相識多年的老朋友。

在物資匱乏的年代，老莫幾乎就是西餐的代名詞。父親被迫離開北京後，家裡全靠母親支撐，去老莫吃飯是想都不敢想的事。偶爾，姊姊排隊買回幾個巧克力 氣鼓，我們迫不及待地咬下去，先嘗到巧克力脆殼，再是酥軟的泡芙，最後是香甜的奶油。那一點甜，足夠我們惦記一個星期。

後來我工作了，領到第一份工資，便去老莫點了一碗奶油蘑菇湯和一份奶油烤魚。濃稠的湯裡，蘑菇散發著淡淡的清香；銀盤裡的烤魚外皮微焦，魚肉鮮嫩。那頓飯不只是美味，也是我對長大成人的一次犒賞。

老莫也承載著先生的青春，他大學畢業實習時，曾和幾個年輕人湊錢去那裡吃飯。濃湯上桌，大家搶著聞香；牛排 切開，有人笑喊：「這輩子值了。」

我的青春裡，也有一次沒能吃成老莫的遺憾。畢業後第一次同學聚會，十幾個人興沖沖趕去卻客滿，只能隔著玻璃，望著裡面的水晶吊燈和紅色帷幔。如今想起，那點失落也成了青春的亮色。

妹妹的老莫記憶，卻留在醫院裡。小時候她生病住院，姊姊提著舊鋁飯盒去探望，盒蓋一開，奶香撲鼻，裡面裝著幾個巧克力氣鼓，妹妹高興得叫起來，抓起一個就吃，巧克力碎屑沾滿了臉。多年後，她依然記得那個飯盒。

後來，北京的西餐廳愈來愈多，老莫已不再稀罕，但我們仍時常想起它，像想起年輕時喜歡過的一個人。

這次回北京，我們一家人又去了老莫。門口的牌匾依舊，水晶燈高懸，紅帷幔低垂，大廳仍有舊日西餐廳的隆重。

我點了念念不忘的奶油蘑菇湯和奶油烤魚，湯端上來，我不禁一愣：記憶裡圓潤的蘑菇不見了，只剩勻淨的奶白；湯依舊順滑，卻少了那一點熟悉的清香。烤魚也由整條改為切片，色香似乎都淡了些。姊姊點了罐燜牛肉和紅菜湯，妹妹則要了蘑菇烤虹鱒。

正吃著，樂隊忽然唱起「莫斯科郊外的晚上」，熟悉的旋律響起，我眼眶一熱，那些遠去的味道、氣息與笑聲，似乎又回來了。

臨走前，妹妹到麵包坊買了巧克力氣鼓，她像當年的姊姊一樣，掰開酥脆的巧克力外殼，一連吃了好幾個。

幾十年過去，菜已不是從前的菜，我們也不再是從前的我們。老莫不再是西餐的代名詞，湯裡甚至找不到記憶中的蘑菇，但妹妹手裡的巧克力氣鼓依然香甜。

原來，有些味道並不藏在食物裡，而是藏在姊姊提來的舊鋁飯盒裡，藏在年輕時那一點奢侈裡，也藏在一家人重新圍坐、談笑的時光裡。更藏在多年以後，妹妹咬下那一口時，我們彼此都未說出口的三個字：回家了。