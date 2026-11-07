AI摘要 文章摘要整理： 文章回憶哥哥從頑皮少年到家中支柱的一生，描寫他在家道中落、文革磨難與家庭責任中始終承擔一切，並在晚年見證子女成就時流露真情。

我印象中的哥哥，有兩個截然不同的形象：一個是頑皮活潑的少年，一個是負重自律的男人。

小時候，我很「高看」哥哥，對他言聽計從。記得在天津，他曾給我一個緊裹的紙包，叫我送給路人。我不明就裡照辦，那人剛打開紙包，裡面用橡皮筋纏成的小機關便劈啪作響，嚇了大家一跳，我被罵得哭起來，哥哥卻站在街對面，裝作若無其事地偷笑。

還有一次，他用僅有的人民幣三分錢，給我買了一塊包在玻璃紙裡的三角形糖果，站在旁邊看我吃，我毫不謙讓地咬了一口，才知道那是酒心巧克力，裡面裝著葡萄酒 。從此，這個味道便與哥哥連在一起。

哥哥聰明，卻不把心思放在學業上，父親對這個獨子寄予厚望，請家庭教師輔導，可效果甚微，氣急時甚至棍棒伺候。

遷居北京後，哥哥讀初中時，曾在春節期間擅自帶我和大妹騎英國「鳳頭牌」自行車去雍和宮看「打鬼」，他讓我們分坐車梁和後座，一路顛簸到宮外的空地，眼前盡是黃土飛揚、人山人海，我們連「鬼」的影子都沒見到，只好悻悻而歸。回家後，他挨了父親一頓責罵，卻滿不在乎地說：「我帶她們看看熱鬧，挺好玩兒的。」那是我記憶中，他無憂無慮、率性而為的模樣。

父親早逝後，家境驟變。哥哥雖然年少，卻不得不成為家中的重要支柱。他替母親分憂，奉命在街邊擺攤變賣家中物品，也出面與親戚交涉。

我的生母是他的繼母，多年後，他告訴我，父親去世後，奶奶曾要他跪在母親面前，承諾孝順她、為她養老送終。他確實做到了。母親暱稱他「瓜娃子」，後來他與母親的妹妹也情同至親，深受孃孃信任。

哥哥課外愛好廣泛，喜歡古詩詞、民間小調和書法，尤其偏愛蘇東坡，也常講些真假難辨的趣聞逗我開心。由此我才知道，這個學業平平的哥哥，其實聰慧過人。

為減輕家中負擔，他曾準備報考技術學校，未能如願，後來讀了高中，那時他已長成一個英俊挺拔的青年，戴著近視眼鏡，有幾分書卷氣。他愛惜外表，每晚睡覺都戴壓髮帽，有時忘了摘下便匆忙上學，我們故意不提醒，等著看他出洋相。

高中畢業後，他為養家棄學務農，前往河北團河農場。送行那天，我才發現他在學校的威信：模範共青團員名單上，他名列第一；集合時，他擔任領隊，忙著安排各項事宜，同學不斷喊他的名字，我甚至沒機會與他好好道別。此後不久，他被調往某機關工作。

母親中年早逝後，哥哥更是扛起全家的責任，除了養活自己的四口之家，還要奉養奶奶，照顧我們四個姊妹。為了方便照料奶奶，他把家安在單位家屬院，那裡也成了我唯一的家。

周末和假期，我常住在那裡，親眼看見他處事謹慎，努力維繫與同事及其家屬的關係，有時甚至委曲求全。

工作上，他責任心極強，因業務需要學習攝影，很快便成為行家。嫂子曾說，別人不願接的出差任務，他總會接下。我理解她的辛苦，也明白哥哥肩上的重擔。

文革期間，哥哥遭人誣陷，家中僅存的幾件精美瓷器也在抄家鬧劇中被毀。事後他被下放農村，只得撇下襁褓中的兒子和一家老小，獨自遠行，我見他休假時抱著小兒子親暱不捨，心裡十分難受。他始終不談往事，也不屑議論那些欺負他的人，骨子裡仍有一股傲氣。

我們姊妹四人相繼成家後，五個家庭仍緊密相連，誰家遇到難事，總會先找哥哥，他也一定設法幫忙。多年來，他始終是大家庭的主心骨。

過去，我不太理解他，總覺得他做事太要面子。後來才明白，一個原本生活優渥、頑皮任性的少爺，面對家道中落，只能收起自己的性情，努力承擔責任，凡事忍讓周全。

改革開放後，社會風氣改變，讀書與出國深造成為年輕人的新希望。哥哥開始積極為大兒子創造學習條件，還請懂英文的同事幫忙翻譯書信，鼓勵兒子赴美攻讀博士。後來，幾個外甥也陸續大學畢業、出國留學，每逢聽聞孩子考上大學，他便買蛋糕登門祝賀；孩子出國，他又興高采烈地到機場送行。談起子侄輩的成就，他更是滿臉自豪。

世事變遷，終於讓我看見哥哥不必再壓抑自己、真情自然流露的一面。