AI摘要 文章摘要整理： 作者返鄉必訪經營近40年的美髮師錦霞，從剪髮往事寫到鄉情、母親回憶與彼此陪伴，呈現老理髮室的人情與歲月。

每回返鄉抵達台北老家，行李還沒整理妥當，我就急著去找我的「御用」美髮師錦霞報到。說是御用，不過是給自己臉上貼金，畢竟錦霞在地經營近四十年，街坊鄰居都是她的忠實顧客。或許與眾不同的是，我是她少數遠渡重洋而來的客人之一，也見證了她如何一手撐起自己的一片天；尤其令人窩心的是，她曾讓我那不善客套的老媽，也能自在地去做頭髮。

每當走進巷口，看見熟悉的紅、藍、白三色旋轉燈閃閃發亮，踏入錦霞的家庭理髮室，心頭便湧起回家的親切感。她一見我拉開紗門，即使正忙著替客人洗頭，也總會笑著問：「妳回來啦？這次要待多久？」看她依然挺直腰桿、動作俐落，實在很難想像她已年過七十。我坐在一旁，望著這間布置得像家一樣的小房間，安心等候我的專屬美髮師。

數十年來，錦霞始終獨自經營這間家庭理髮室，早年裝潢從簡，她從自家一樓隔出一個空間，小巧方正，卻五臟俱全：兩張理髮椅、一張洗髮躺椅、一座罩著大烘罩的烘髮機，外加三張折疊小椅和一張靠牆的小書桌。她腳踏實地，靠著這間小店貼補家用，歲月在桌椅上留下斑駁痕跡，卻也沉澱出家鄉特有的溫暖。

爸媽住的老公寓與錦霞家位於同一條巷弄的兩端，老媽只要轉個街角便能去修剪頭髮，錦霞待人親切，收費又便宜，對節儉的老媽而言，自然再划算不過。當年自認青春正盛、眼高於頂的我，首選當然是裝潢時尚、聘有專業髮型師的美容院，哪看得上巷弄裡的家庭理髮室？

直到在美國定居，我對髮型的高標準才不得不大幅降低。每次剪髮，都得事先預約當地的美髮沙龍；我那又粗又厚的頭髮，又常讓習慣處理柔軟髮絲的外國髮型師不知所措，反覆撥弄我的頭髮、皺著眉頭說：「妳的頭髮又粗又硬，不太服貼，我得好好想想怎麼剪。」我只能點頭，盯著鏡子，任由她們拿著剪刀和梳子大費周章。

人在沙龍裡，不得不低頭。我只好安慰自己，不求驚豔，只要整齊、不惹人側目就好。只有回到台北，才能好好善待那頭將就已久的頭髮。

後來，每次返台探望老媽，我總順著她的習慣，一起去錦霞家整理頭髮。經過美國髮型師的「洗禮」，錦霞的傳統手藝反而令我刮目相看，她做工仔細，又有耐心，還笑說自己的頭髮也粗又厚，整理我的頭髮不過是小菜一碟。從此，她不只是巷弄裡的理髮師，更是能替我打理滿頭煩惱絲、專業又親切的好鄰居。

老媽去了天堂後，每次返鄉，我仍不自覺循著她的腳步，到錦霞家串門子，坐在那張褪色斑駁的理髮椅上，享受洗髮、吹整的舒適。我們天南地北地聊著街坊大小事，偶爾談起老媽的笑容、身影、個性和濃重的鄉音，時空彷彿停頓在這房間裡，像久別重逢的親人，在回憶與現實交錯之間，親切地談笑。經她巧手打理，我那一頭亂髮果然又煥發出春天的神采。

近年來，錦霞逐漸放慢腳步，因為她有一樁心願未了：到佛堂做義工。她每星期三都去服務一整天，還在佛堂住上兩晚，她虔誠地說：「忙碌了一輩子，如今該是我對佛祖還願的時候了。」身兼兩職的她反而更有勁，笑著說：「我不累，只要做得動，就繼續做。」身為仍需要她照顧的老顧客之一，我既替她能夠奉獻心力而高興，也慶幸她仍守著這間小店，繼續照顧我們這群婆婆媽媽，甚至包括百歲阿嬤。

如今，返鄉期間，我見得最多的人，竟是錦霞，畢竟只有她能搞定我的髮型，讓我容光煥發、信心十足。在一次次相見與閒談中，我的鄉情也悄悄繫上髮絲，在這間老理髮室裡找到安放的小小港灣。

離開台北前，我總會再請她仔細修剪一番，她依舊笑著問：「怎麼這麼快，又要回去囉？」互道珍重時，我們似乎都知道，後會之期不會太遠。誰讓她是我這個老顧客心中，那個老派又帶點佛系的「御用」美髮師呢！