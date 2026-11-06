AI摘要 文章摘要整理： 作者從長島一扇窗與一隻罹癌老狗特蕾莎身上，體會陌生善意、陪伴與記憶如何在低潮中帶來溫暖與力量。

即使已經過去十幾年，那些感受依然清晰地刻在記憶裡，無法入眠的午夜，往事一幕幕浮現，像石子落入心湖，反覆激起漣漪。

那時，我抱著七個月大的兒子，站在紐約長島 租住公寓的玻璃門前，門上映著我疲憊的身影和浮腫的臉。那是我們抵美的第三個月，兒子每天不到清晨五點就醒來，為了不吵醒稍後要上班的先生，我只好在昏暗的燈光下抱著孩子來回走動，牆上重疊晃動的影子，彷彿一群怪物在屋裡亂舞，也在我心底翻騰。

人生究竟有什麼意義？這個問題在那段日子格外尖銳。窗外飄著雪，昏黃路燈映照出雪花淒清的舞姿，漆黑的夜空無邊無際。偶爾傳來的狗叫聲，讓我想起遠在深圳、曾經垂掛半個櫃子的綠蘿，不知如今在朋友家長成了什麼模樣。

直到有一天，我注意到散步路線上一扇窗的變化。

我們住在公寓一樓，那扇約一米半寬的窗戶，灰白色百葉窗簾總是半掩著，底下留著一道空隙，窗台上擺著一排面向行人的小玩偶。起初我不以為意，直到看見裝飾隨著節日更換：萬聖節 的公仔、感恩節的南瓜、聖誕節 的企鵝與聖誕樹，春天又換上復活節的小兔子，夏天則添了獨立日的裝飾。

我開始刻意在窗前停留。有一次，恰好看見一隻布滿老年斑的手，正小心翼翼地調整玩偶，手上的婚戒已磨損，動作卻格外細緻。兒子在嬰兒車裡咿呀作聲，驚動了屋裡的人，百葉窗稍稍掀起，我瞥見輪椅的一角，以及搭在扶手上的駝色毛毯，我微笑致意，老人也回以溫暖的笑容。

半年多後，我準備搬離公寓，才發覺這扇窗已悄悄承載了許多期待，我買了蛋糕和賀卡，放在老人家門前。直到離開，我們仍未說過一句話，但那些駐足窗前的片刻，卻像陽光穿透陰霾，陪我走出了人生的陰雨季。

多年後，我們在美國東南部的夏洛特安頓下來，孩子漸漸長大，有了自己的世界，我卻偶爾感到生活日漸空落。養狗之後，我與鄰居多了往來，也因此認識了一隻名叫特蕾莎的十三歲金毛犬。

牠的主人是一對退休教師夫婦，初次見面時，特蕾莎走得很慢，身上好幾處毛髮脫落，唯有尾巴仍固執地輕輕搖著，眼神清澈，彷彿藏著自己的快樂。「牠得了淋巴癌。」主人傑克一邊替牠擦去嘴邊的髒汙，一邊告訴我病情，並邀請我們參加特蕾莎的「生日派對」。

沒有人知道牠真正的生日，於是他們把收養牠那年六月的第一個星期日，定為牠的生日。那一年是第十四次慶祝，後院掛滿彩色氣球，還有寫著「十四」的裝飾，戴著紙皇冠的特蕾莎，緩慢地穿梭在客人之間，接受每一雙手的撫摸，牠不停地發出喘氣聲，眼睛卻依然明亮。

「牠教會我們活在當下。」傑克說，他原以為化療後，特蕾莎只剩三個月的生命，沒想到牠又陪伴他們兩年多。特蕾莎忽然抬頭舔舔他的手腕，彷彿正用自己的方式印證這句話。

派對後第三天，我在小區門口遇見他們，特蕾莎走幾步便要停下休息，我趕緊上前輕撫牠。傑克說，牠記得每一個曾經撫摸過牠的人，而每一次重逢，都能讓牠感到快樂。

夏至那天，特蕾莎離開了，我們收到牠幼時的可愛照片，下面印著牠的爪印，還有一行字：「請記得愛撫遇見的每隻狗狗。請記得特蕾莎美麗的模樣。」

我把照片貼在冰箱上，窗外傳來鄰居孩子學騎自行車、輔助輪規律地敲擊路面的聲音，讓我想起深圳的綠蘿、長島老人窗台上的玩偶，以及特蕾莎清澈的眼神。這些看似毫不相干的片段，竟在記憶裡彼此交織，接住了我生命中那些幾乎墜落的時刻。

我紅了眼眶，想起墨西哥人對死亡的一種解讀：遺忘才是真正的死亡；只要有人記得，生命便以另一種方式延續。

如今，每當我想起那扇窗和那隻老狗，心裡依然泛起暖意。當我們願意為陌生人留一點溫暖，願意停下腳步，善待眼前的生命，那些微不足道的瞬間，便有了照亮人生的力量。