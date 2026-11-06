AI摘要 文章摘要整理： 本文以作者親身經歷說明，詐騙電話常假冒親友或政府機關，藉由急難情境逼人匯款；唯有保持冷靜、掛斷查證，才能避免受騙。

「詐騙 」已成為全民日常生活中的一大危機，其中電話詐騙尤其防不勝防，歹徒冒充官方機關或親友，利用威脅、利誘或緊急求助等話術，騙取個人資料與財物。

十多年前的一個周日上午，我接到一通年輕人的電話，對方一開口就叫我「Grandma（祖母）」。由於平時與住在亞特蘭大 的兩個孫子艾倫和李維不常聯絡，我記不清他們的口音，突然聽到這聲親切的呼喚，十分開心，直覺以為是李維打來的，便問：「是李維嗎？」

對方沒有正面回答，只親切地問候：「祖母，近來好嗎？」接著說，他和幾個朋友到紐奧良（New Orleans）的法國區（French Quarter）旅遊，其中一個朋友的父親出了車禍，大家把錢借給了朋友，如今自己身上沒錢吃飯、加油，能否先匯些錢救急，日後再還。

我問：「你怎麼不向父母開口？」他回答：「我怕挨罵，不敢告訴他們。」這理由似乎合情合理。我又問需要多少，他說兩千美元。我答應了，隨即問怎麼匯款。他要我透過西聯匯款（Western Union）轉帳，說當天就能收到。聽我答應，他高興地說：「我就知道您最疼我、最愛我，I love you very much！」

因為處於「被需要、被信任」的情境中，我的智商掉線，疏於防備，忽略了許多細節。我正準備相信他，忽然想到，既不是寒暑假，也不是假日，一個高中生怎麼會跑到紐奧良旅遊？

我追問：「你現在不是應該在學校上課嗎？怎麼跑出去玩？你爸媽知道嗎？你到底是誰？」話還沒說完，對方便掛斷電話。我差一點上當，雖然保住了荷包，事後仍心有餘悸。

今年四月，先生一個住在帕皮利恩（Papillion）的朋友布萊恩，家中座機收到一則奇怪的中文語音留言，他聽不懂內容，擔心耽誤重要事情，便請我幫忙辨識。

留言中的女子說著普通話，自稱是相關機構人員，聲稱他的護照資料有問題，要求準備最新資料並支付手續費，還表示稍後會再聯絡。

我一聽便告訴他：「這明顯是詐騙電話，不必理會。」原來，布萊恩的英文姓名被誤認為中國人的名字，才有了這場令人啼笑皆非的烏龍。但若接電話的人恰好是中國人，又不熟悉相關規定，恐怕就可能信以為真。

假冒親友或政府機關，是詐騙集團常用的手法。他們利用人們關心家人的心理，或對官方機關的敬畏，製造恐慌，迫使受話者匆忙付款。防範這類詐騙，最重要的是保持冷靜，不要急著匯款，應掛斷後聯絡本人或其他家人，核實情況。若有人冒充警察、公安、外交部等政府機關，聲稱涉及護照、刑案或其他問題，切勿依照對方指示轉帳、提供個人資料或驗證碼。應自行查找官方聯絡方式，向相關機關查證，而不是撥打對方提供的電話。