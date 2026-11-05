那口七萬美元的化糞池

AI摘要 文章摘要整理： 作者在南加州買地想依SB 9開發4戶，卻因沒有公共下水道、化糞池容量不足而被迫重設方案，最後多花7萬美元只換來一套新的污水處理系統。

一個城市的文明程度，不是看它蓋了多少房子，而是看它的水往哪裡流。

在南加州 從事房地產這幾十年，我見過各式各樣的麻煩：違建、漏水、惡房客、政府刁難，什麼都有。但真正讓我翻車的，是一口埋在地底下、安安靜靜、毫無存在感的池子。那口池子，叫作化糞池。

二○二二年，加州開始實施SB 9法案，正式名稱為「加州住房機會與效率法案」，允許屋主把單戶住宅的土地一分為二，每塊地再蓋兩個單位。一塊地上可以蓋四個單位。那段時間，我每天看土地、算租金 ，滿腦子都是怎麼一乘四。

後來，我在華人 聚集的奇諾市（Chino）看中了一塊地，房子老舊，土地寬闊。我心裡的算盤打得啪啪響：把後院的土地分成兩塊，每塊再蓋兩個單位。這番藍圖實在太誘人，我很快便出手買下。誰知手邊事情一多，這塊地竟一放就是兩年。

等我終於回頭請了建築師規畫，原以為接下來不過是畫圖、送件、等審批。沒想到，建築師查到一半，告訴我一件事：這塊地沒有接通公共下水道，原有房屋使用的是化糞池。

我起初並不緊張，化糞池我並不陌生，以前翻修房子時也遇過。我原以為，只要把管線接到路邊的公共下水道就行了。

可是這次不一樣，不是我家的管線沒有接上，而是這片土地根本沒有公共下水道可以接。地底下，只有那口化糞池。

經過進一步評估，我才知道，受限於當地的汙水處理條件及相關規定，這塊地無法照原先設想的方式開發。那個一變四的計畫，還沒正式起步，就已經化作一縷輕煙，無色無味。

更麻煩的是，原有化糞池的容量不足以應付新增住宅的需求，必須另行規畫一套獨立的化糞池系統。從設計、送審、土壤測試，到確認滲濾場位置、退縮距離及環境衛生規定，再到挖地、埋管、安裝和驗收，每一步都看不見美感，卻看得見帳單。

工程還沒真正開始，七萬美元就先蒸發了。這筆錢不是花在廚房，不是花在浴室，更不是花在能讓房客一進門便驚呼連連的地方，它就這樣被埋進土裡，埋進一個沒有人會拍照、卻少了它就無法施工的地方。

那種感覺，就像原本興高采烈地準備享用一頓滋滋作響、香氣四溢的牛排大餐，結果服務生端上來的，竟只是一塊墊在鐵板下面的木板，牛排沒有，香氣沒有，連煙都沒有，服務生卻一本正經地告訴你：「這塊木板，七萬美元。」

最後，原本雄心勃勃的四單位開發計畫，只能退而求其次，縮減為一個ADU（附屬住宅單元，俗稱後屋）加上一間客屋。

從那以後，我看土地，除了大小、形狀、租金、增值潛力和附近的建案，還會多問幾句：這裡有沒有公共下水道？如果沒有，現有化糞池的容量夠不夠？能不能增建？地方政府和衛生部門又有什麼規定？

做房地產開發，沒有一塊地會完全照著想像走，每一塊地都有自己的脾氣。而這一次，這塊地更是用力跺腳，明明白白地告訴我：「我要一個新的化糞池。」

化糞池這東西，長大後已經很少聽人提起，彷彿早該隨著現代化的腳步退出歷史舞台。其實，它的歷史可以追溯到十九世紀。法國人讓-路易・莫拉斯（Jean-Louis Mouras）於一八八一年取得現代化糞池的相關專利，此後，這類設計逐漸傳入美國，在沒有公共下水道的農村與郊區普及。二戰後，美國郊區迅速擴張，化糞池也隨之大量使用。

說來諷刺，美國是世界大國，科技先進，飛機滿天飛，人工智慧（AI）一路向前衝，但直到今天，仍有超過五分之一的家庭依賴化糞池或其他分散式汙水處理系統。而這次，就被我碰上了。

後來，每當我走過那棟房子，總忍不住在心裡嘀咕：「欸，你們上廁所可得上久一點，幫我的化糞池賺回一點本錢啊，那可是七萬美元呢！」